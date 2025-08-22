LL Südost LIVE: Springt Wasserburg an die Tabellenspitze?

Am 8. Spieltag in der Landesliga Südost hat der TSV Wasserburg gegen den SV Aubing die Chance an die Tabellenspitze zu springen. Der TSV Kastl hat den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Außerdem treffen der TSV Grünwald auf den SB Chiemgau Traunstein und der TSV Eintracht Karlsfeld auf den FC Unterföhring.

Erfolgreicher Abend für die SpVgg Unterhaching. Beim Kirchheimer SC siegte die Reserve der Vorstädter mit 3:1. In der 18. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, welchen Marinus Spann zum 1:0 verwandelte. Kurz vor der Halbzeit war es dann erneut Spann, welcher die Führung ausbaute (43., 2:0).

Nach dem Seitenwechsel gelang dem KSC zwar der Anschlusstreffer durch Kapitän Zielke (56., 1:2), doch Haching bekam einen zweiten Elfmeter. Diesmal war es Zimmerer (62., 3:1), der die Zwei-Tore-Führung wieder herstellte. Dabei blieb es dann auch. Haching schnappt sich zumindest über Nacht die Tabellenführung.

Kirchheimer SC – SpVgg Unterhaching II 1:3

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito (46. Matthias Ecker), Luka Topic, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Marco Flohrs (78. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (66. Niklas Karlin), Sami Benrabh (66. Luis Sako), Roman Prokoph (77. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann (70. Andreas Schweinsteiger), Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke (60. Jona Meiner), Marinus Spann, Philipp Zimmerer (81. Samuel Weiß), Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji, Jason Eckl - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Quirin Baumann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marinus Spann (18. Foulelfmeter), 0:2 Marinus Spann (43.), 1:2 Sebastian Zielke (56.), 1:3 Philipp Zimmerer (62. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag: