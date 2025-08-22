 2025-08-21T14:07:42.707Z

LL Südost LIVE: Springt Wasserburg an die Tabellenspitze?

8. Spieltag der Landesliga Südost

Am 8. Spieltag in der Landesliga Südost hat der TSV Wasserburg gegen den SV Aubing die Chance an die Tabellenspitze zu springen. Der TSV Kastl hat den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Außerdem treffen der TSV Grünwald auf den SB Chiemgau Traunstein und der TSV Eintracht Karlsfeld auf den FC Unterföhring.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
20:00

Spiel am Donnerstag:

Gestern, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
1
3

Erfolgreicher Abend für die SpVgg Unterhaching. Beim Kirchheimer SC siegte die Reserve der Vorstädter mit 3:1. In der 18. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, welchen Marinus Spann zum 1:0 verwandelte. Kurz vor der Halbzeit war es dann erneut Spann, welcher die Führung ausbaute (43., 2:0).

Nach dem Seitenwechsel gelang dem KSC zwar der Anschlusstreffer durch Kapitän Zielke (56., 1:2), doch Haching bekam einen zweiten Elfmeter. Diesmal war es Zimmerer (62., 3:1), der die Zwei-Tore-Führung wieder herstellte. Dabei blieb es dann auch. Haching schnappt sich zumindest über Nacht die Tabellenführung.

Kirchheimer SC – SpVgg Unterhaching II 1:3
Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito (46. Matthias Ecker), Luka Topic, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi, Marco Flohrs (78. Lenny Gremm), Jan Köhler, Luca Mauerer (66. Niklas Karlin), Sami Benrabh (66. Luis Sako), Roman Prokoph (77. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy
SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann (70. Andreas Schweinsteiger), Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke (60. Jona Meiner), Marinus Spann, Philipp Zimmerer (81. Samuel Weiß), Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Joel Adilji, Jason Eckl - Trainer: Marc Endres - Trainer: Andreas Haidl
Schiedsrichter: Quirin Baumann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marinus Spann (18. Foulelfmeter), 0:2 Marinus Spann (43.), 1:2 Sebastian Zielke (56.), 1:3 Philipp Zimmerer (62. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 24.08.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
12:30

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
13:30

