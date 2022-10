LL Südost LIVE: Spitzenspiel in Ampfing - Karlsfeld trifft auf ASV 16. Spieltag im Liveticker

Das Topspiel des 16. Spieltags der Landesliga Südost steigt am Samstag in Ampfing, wenn der TSV den SB Chiemgau Traunstein empfängt. Zuvor empfängt der ASV Dachau im Landkreis-Duell Eintracht Karlsfeld. Der Live-Ticker.

Dem TSV Grünwald ist am Freitagabend im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger VfB Forstinning der sechste Saisonsieg gelungen. Damit klettert die Elf von Trainer Florian de Prato in der Tabelle nach oben.

Die SpVgg Landshut musste am Freitag nach furioser Aufholjagd gegen den abstiegsbedrohten SV Pullach mit einer Punkteteilung zufrieden sein und hat die mögliche Tabellenführung verpasst.

Nam Max Nguyen hatte die Gäste in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack bereits mit 2:0 in Führung gebracht. Nachdem der Landshuter Robin Justvan in der 51. Minute mit Rot vom Platz flog, hatte der SVP eigentlich alle Trümpfe in der Hand.

Doch die Hausherren bewiesen eine tolle Moral und punkteten noch durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit. Dominik Past und und Florentin Seferin glichen das Spiel aus und retteten der SpVgg immerhin einen Punkt.

SpVgg Landshut – SV Pullach 2:2

SpVgg Landshut: Louis Tournier, Marcus Plomer, Robin Justvan, Alexander Hagl, Lucas Biberger (65. Philipp Müller), Jannik Vom Hofe (81. Kilian Maul), Stefan Alschinger (41. Fabian Past), Dominik Past, Dejan Ignjatic (81. Bastian Lomp), Kevin Pino Tellez, Stephan König (78. Florentin Seferi) - Trainer: Christian Endler

SV Pullach: Nils Allmang (65. Steven Khong-In), Elian Schmitt, Luis Yanis Marseiler (90. Solomon Effiong), Mathis Horndasch, Henry Böhm, Maximilian Stapf (72. Clint Schmidt), Nam Max Nguyen (69. Marko Tomicic), Facundo Scurti (58. Keanu Klugesherz) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Nam Max Nguyen (25.), 0:2 Nam Max Nguyen (34.), 1:2 Dominik Past (90.+1), 2:2 Florentin Seferi (90.+2)

Rot: Robin Justvan (51./SpVgg Landshut/)