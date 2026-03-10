LL Südost LIVE: Schlusslicht empfängt Aufsteiger Aubing

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SVN München überraschte zum Pflichtspielauftakt und holte zwei Remis - eins davon gegen den Tabellenzweiten aus Unterhaching. Am Dienstagabend gastiert der SV Aubing beim Tabellenschlusslicht. Am vergangenen Spieltag kassierte die Ghigani-Elf eine 3:5-Niederlage gegen Kirchheim. Der Live-Ticker.