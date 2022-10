LL Südost LIVE: Krisenduell in Pullach - Ampfing zum Topspiel beim SVB 15. Spieltag im Live-Ticker

Fünf Spiele stehen am Samstagnachmittag in der Landesliga Südost auf dem Terminkalender. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Dachauer haben ihre Serie ausgebaut. Im fünften Spiel in Folge blieb der ASV ungeschlagen und klettert in der Tabelle bis auf einen Punkt an den VfB Forstinning heran. Die erste richtige Torchance verwandelte Ouro-Akpo Adjai nachdem er sich zuvor stark durchgesetzt hatte. In der zweiten Halbzeit erzielte Andreas Rothe per Direktabnahme nach Vorarbeit von Stanic das schönste Tor des Tages. In der 81. Minute setzte der eingewechselte Jonas Dworsky mit dem 3:0 den Schlusspunkt der Partie.

Der ASV Dachau stellt nun allein die beste Defensive der Landesliga Südost (16 Gegentreffer). Der VfB Forstinning verpasst den vorübergehenden Sprung auf Platz 1 und kassiert zum ersten Mal seit Anfang August wieder drei Treffer in einem Spiel.

VfB Forstinning – ASV Dachau 0:3

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Marco Rastel (64. Jonas Dirscherl), Dimitar Kirchev (74. Mario Schmidt), Mathias Hirt, Kenan Numanovic, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (46. Marko Nikolic), Abdullah Aynaci, Korbinian Hollerieth, Simon Kürbs (46. Mohamed Majd Al Hosaini) - Trainer: Ivica Coric

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Dimitrios Papadopoulos, Tobias Erl (52. Sebastian Mack), Christian Roth, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Mario Stanic (60. David Dworsky), Thomas Rieger, Andreas Roth (87. Nicolas Peterfy), Christoph Krüger, Yazid Ouro-Akpo Adjai (77. Mateo Velic) - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Yazid Ouro-Akpo Adjai (11.), 0:2 Andreas Roth (56.), 0:3 Jonas Dworsky (81.)

