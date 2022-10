LL Südost LIVE: Karlsfeld gewinnt Derby - Traunstein düpiert Ampfing 16. Spieltag im Liveticker

Das Topspiel des 16. Spieltags der Landesliga Südost steigt am Samstag in Ampfing, wenn der TSV den SB Chiemgau Traunstein empfängt. Zuvor empfängt der ASV Dachau im Landkreis-Duell Eintracht Karlsfeld. Der Live-Ticker.

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat ein hitziges Landkreis-Derby beim ASV Dachau für sich entschieden. Zunächst erwischte der ASV den besseren Start und ging durch Sebastian Mack mit der ersten nennenswerten Aktion des Spiels in Front. Doch die Eintracht ließ sich davon nicht unterkriegen und holte zum Gegenschlag aus. Dietls Doppelpack kurz vor der Pause brachte die Gäste in Front. Zuerst nickte der Karlsfelder per Kopf ein, ehe er acht Minuten später nach einem strittigen Elfmeterpfiff vom Punkt verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es zunehmend giftiger. Rieger sah binnen acht Minuten zweimal Gelb und musste damit vorzeitig zum Duschen. In Überzahl ließ Karlsfeld dann nichts mehr anbrennen. Für das Team von Trainer Ugur Alkan sind es drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

ASV Dachau – TSV Eintracht Karlsfeld 1:2

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Dimitrios Papadopoulos (59. Leon Schleich), Christian Roth, Maximilian Bergner, Christoph Krüger (54. Fabian Liedl), Thomas Rieger, Jonas Dworsky, Andreas Roth, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert, Dominik Pöhlmann (69. Fitim Raqi), Kubilay Celik, Lorenzo Kehl (83. Marko Juric), Jonas Eicher (46. Marco Schlittmeier), Dominik Schäffer (90. Peter Wuthe), Fabian Schäffer, Abdul Bangura (86. Florian Schrattenecker), Michael Dietl - Trainer: Ugur Alkan

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Haunstetten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sebastian Mack (22.), 1:1 Michael Dietl (31.), 1:2 Michael Dietl (39. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Thomas Rieger (75./ASV Dachau/)