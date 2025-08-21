Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die neu formierte zweite Mannschaft der Hachinger tritt gegen den Kirchheimer SC an. (Archivfoto) – Foto: Bernhard Schmöller, Marti
LL Südost LIVE: Hachinger Reserve geht per Elfmeter in Führung
Den Auftakt des 8. Spieltags macht am Donnerstagabend der Kirchheimer SC im Heimspiel gegen die Reserve der SpVgg Unterhaching. Während sich der KSC bei erst fünf gespielten Partien in der unteren Tabellenhälfte befindet, hat der Hachinger Nachwuchs in dieser Saison stark begonnen. Das Spiel im Liveticker.