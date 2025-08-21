 2025-08-21T14:07:42.707Z

Die neu formierte zweite Mannschaft der Hachinger tritt gegen den Kirchheimer SC an. (Archivfoto)
Die neu formierte zweite Mannschaft der Hachinger tritt gegen den Kirchheimer SC an. (Archivfoto) – Foto: Bernhard Schmöller, Marti

LL Südost LIVE: Hachinger Reserve geht per Elfmeter in Führung

8. Spieltag der Landesliga Südost

Den Auftakt des 8. Spieltags macht am Donnerstagabend der Kirchheimer SC im Heimspiel gegen die Reserve der SpVgg Unterhaching. Während sich der KSC bei erst fünf gespielten Partien in der unteren Tabellenhälfte befindet, hat der Hachinger Nachwuchs in dieser Saison stark begonnen. Das Spiel im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
0
1

Spiele am Freitag:

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
20:00

Spiele am Samstag:

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
13:00

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 24.08.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
12:30

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
13:30

