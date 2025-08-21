LL Südost LIVE: Hachinger Reserve geht per Elfmeter in Führung

Den Auftakt des 8. Spieltags macht am Donnerstagabend der Kirchheimer SC im Heimspiel gegen die Reserve der SpVgg Unterhaching. Während sich der KSC bei erst fünf gespielten Partien in der unteren Tabellenhälfte befindet, hat der Hachinger Nachwuchs in dieser Saison stark begonnen. Das Spiel im Liveticker.