LL Südost LIVE: FCU führt früh – Brunnthaler schaffen den Ausgleich 17. Spieltag im Live-Ticker.

Zum Auftakt des 17. Spieltags der Landesliga Südost gastiert der TuS Geretsried bei der stärksten Offensive der Liga. (36 Tore sind Top-Wert) Ein typisches David gegen Goliath.

Der Vorjahreszweite aus Unterföhring will gegen den Aufsteiger aus Dachau nach drei Niederlagen in Serie wieder punkten. Der ASV hat von den letzten sechs Ligaspielen nur eines verloren.

Zur gleichen Uhrzeit empfängt die Überraschungsmannschaft des VfB Forstinning die Sportfreunde Schwaig und das Tabellenschlusslicht Brunnthal muss in Wasserburg ran.

Die Live-Ticker zum Nachverfolgen.