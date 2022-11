Matthias Rauscher (l.) und Bruno Derreira Goncalves brachten die SF Schwaig schnell in Führung. – Foto: FuPa

LL Südost LIVE: 2:0! Schwaiger-Traumstart gegen Wasserburg 19. Spieltag im Liveticker

Der SV Bruckmühl nutzt den Patzer des TSV Ampfing und zieht in der Tabelle davon. Forstinning verliert das Verfolgerduell zuhause gegen Holzkirchen. Brunnthals Rückstand wird immer größer. Die Landesliga Südost vom Wochenende kompakt.

Sonntag:

Heute, 14:00 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 0 2 PUSH

Freitag:

Der Kirchheimer SC bekam es mit dem SSV Eggenfelden zu tun. Bereits nach zehn Minuten gingen die Hausherren durch Özdemir in Führung. Noch vor der Halbzeit entschied der KSC durch Treffer von Cazorla (36.) und Vollmann (45.) die Partie. Nach der Halbzeit war es Schmöller (56.), der per Strafstoß den Deckel draufpackte. Mit dem Sieg bleiben die Kirchhheimer an der Tabellenspitze dran. Kirchheimer SC – SSV Eggenfelden 4:0

Kirchheimer SC: Martin Egner, Thomas Branco De Brito, Philipp Maiberger, Marinus Bachleitner, Sebastian Zielke, Korbinian Vollmann (77. Niklas Karlin), Denis Zabolotnyi, Alessandro Cazorla (71. Kilian Kraus), Peter Schmöller (60. Fedja Huskic), Kerim Özdemir (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (75. Benjamin Murga) - Trainer: Steven Toy

SSV Eggenfelden: Klaus Malec, Johannes Rudlof, Daniel Kerscher, Raphael Schmidhuber, Timo Schmidhuber (81. Benedikt Schäffler), Alexander Gordok, Maximilian Grötzinger (69. Goran Sujic), Tobias Huber, Nico Daffner (74. Malick Cessay), Daniel Ungur (74. Lukas Hochstetter), Paul Angermeier - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Nick Ebner () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kerim Özdemir (9.), 2:0 Alessandro Cazorla (35.), 3:0 Korbinian Vollmann (45.), 4:0 Peter Schmöller (56. Foulelfmeter)

Das Top-Duell stand an. Der Zweite, TSV Ampfing, hatte den Dritten, die SpVgg Landshut, zu Gast. Nach 38 Minuten musste der Ampfinger Atakan Akdemir die Partie zehn Minuten von außen begutachten. Viel mehr außer einige Gelbe Karten konnten die 230 Zuschauer beim Top-Spiel nicht sehen. Mit dem 0:0 bleibt der TSV Ampfing auf dem zweiten PLatz, gefolgt von den Gästen aus Landshut. TSV Ampfing – SpVgg Landshut 0:0

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Teodor Popa (46. Mateo Cacic), Kodjovi Koussou, Michael Steppan, Atakan Akdemir (46. Marcell Arnold), Timo Pagler, Irfan Selimovic, Daniel Toma, Mike Opara, Valentino Gavric (81. Marcel Meingaßner) - Trainer: Rainer Elfinger

SpVgg Landshut: Louis Tournier, Yannick Justvan, Alexander Hagl, Stefan Alschinger, Jannik Vom Hofe (71. Kilian Maul), Dominik Past, Fabian Gruber, Dejan Ignjatic, Fabian Past (46. Florentin Seferi), Lucas Biberger (86. Philipp Müller), Stephan König (86. Bastian Lomp) - Trainer: Christian Endler

Schiedsrichter: Fabian Kirchberger (Kropfmühl) - Zuschauer: 230

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Der FC Unterföhring hatte den SB Chiemgau Traunstein zu Gast. Die Gäste gingen durch Mevlud Sherifi (30.) in Führung. Beim 0:1 sollte es zur Pause auch bleiben. Nach dem Seitenwechsel brachen dann alle Dämme. Erst drehte der FCU die Partie durch Treffer von Bastian Fischer (55.) und Sali Aliji (57.) innerhalb von zwei Minuten. Ehe die Gäste durch einen Doppelschlag (Danijel Majdancevic, 75. und Kenan Smajlovic, 86.) wieder das Ruder in die Hand nahmen. Bastian Fischer (87.) war es letztendlich, der den 3:3-Ausgleich und gleichzeitig Endstand bescherte. FC Unterföhring – SB Chiemgau Traunstein 3:3

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Michael Schrödl, Philipp Priewasser (46. Ajlan Arifovic), Sahin Bahadir, Burhan Bahadir (77. Nils Ehret), Bastian Fischer, Maximilian Siebald, Tayfun Arkadas, Atilla Arkadas, Sali Aliji (81. Patrick Nirschl), Andreas Faber - Trainer: Marc Holweck

SB Chiemgau Traunstein: Alin Goia, Hannes Kraus, Waldemar Daniel, Dennis Hrvoic (63. Alexander Dreßl), Mevlud Sherifi (75. Sandro Discetti), Maximilian Hosp, Emil Tersteegen (84. Mark Kremer), Kenan Smajlovic, Mihael Paranos (75. Patrick Dressl), Gentian Vokri, Danijel Majdancevic - Trainer: Danijel Majdancevic

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Mevlud Sherifi (30.), 1:1 Bastian Fischer (55.), 2:1 Sali Aliji (57.), 2:2 Danijel Majdancevic (75.), 2:3 Kenan Smajlovic (86.), 3:3 Bastian Fischer (87. Foulelfmeter) Samstag:

Für den TSV Brunnthal wird es in der Landesliga Südost immer bitterer. Nach der 1:3-Pleite beim TuS Geretsried fehlen Raphael Schwanthaler und seiner Mannschaft nach 19 Spielen schon 10 Punkte bis zum ersten Relegationsplatz bzw. rettenden Ufer. Srdan Ivkovic knipste nach acht Minuten zur Führung für die Platzherren. Brunnthals Torjäger Fabian Porr gelang der Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Durchgang fuhr die Elf von Trainer Daniel Dittmann innerhalb einer Viertelstunde den Sieg ein. Anastasios Karpouzidis (61.) und Sebastian Schrills (76.) gelangen die Treffer zwei und drei. Geretsried klettert durch den Dreier über den Strich. TuS Geretsried – TSV Brunnthal 3:1

TuS Geretsried: Sebastian Untch, Christian Wiedenhofer, Leonardo Lajqi (55. Fabian Bauer), Fabio Pech (86. Isni Redjepi), Lukas Kellner, Jonas Kirschner, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Johannes Bahnmüller (79. Anton Berger), Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic - Trainer: Daniel Dittmann

TSV Brunnthal: Maximilian Geisbauer, Oliver Lindenauer, Daniel Richter, Simon Neulinger (12. Valentin Strobl), Jonas Betzler, Luis Fischer, Sebastian Seubert, Marc Nagel (75. Quirin Wullrich), Elia Ceschin (88. Ludwig Erl), Fabian Porr, Jakob Klaß - Trainer: Raphael Schwanthaler

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Unterhaching) - Zuschauer: 106

Tore: 1:0 Srdan Ivkovic (8.), 1:1 Fabian Porr (21.), 2:1 Anastasios Karpouzidis (61.), 3:1 Sebastian Schrills (76.)

Aufsteiger VfB Forstinning hat das Verfolgerduell auf heimischem Platz gegen den TuS Holzkirchen mit 0:2 verloren. Dadurch verkürzen die Gäste in der Tabelle den Abstand auf die Elf von Trainer Ivica Coric auf zwei Zähler. Beide Treffer für die Mannschaft von Joe Albersinger fielen nach dem Seitenwechsel. Florian Siebler brachte den TuS nach 58 Minuten in Führung. Anes Ziljkic markierte sechs Minuten später den Treffer zum 2:0-Endstand. VfB Forstinning – TuS Holzkirchen 0:2

VfB Forstinning: Marko Susac, Nico Weismor, Kenan Numanovic, Abdelilah Erraji, Dominik Damjanovic (20. Mustapha Sillah), Marko Nikolic, Abdullah Aynaci (78. Ivan Bacak), Korbinian Hollerieth, Felix Meier (67. Marco Rastel), Mohamed Majd Al Hosaini, Simon Kürbs - Trainer: Ivica Coric

TuS Holzkirchen: Benedikt Zeisel, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Alexander Mehring, Florian Siebler, Pirmin Lindner (87. Yasin Keskin), Christopher Korkor, Leander Haunolder, Anes Ziljkic (70. Chaka Menelik Ngu'Ewodo), Tobias Seidl (78. Maximilian Drum) - Trainer: Josef Albersinger

Schiedsrichter: Thomas Federhofer () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Florian Siebler (58.), 0:2 Anes Ziljkic (64.)

Klares Sache für den Tabellenführer am Samstagnachmittag beim ASV Dachau: Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Mike Probst durch und hat damit den vierten Sieg in Folge eingefahren. Nach Ampfings Nullnummer am Freitagabend gegen Landshut wächst der Vorsprung auf fünf Zähler an. Die Gäste setzten den Grundstein für den Dreier bereits vor dem Seitenwechsel. Maximilian Gürtler (22.) und Thomas Festl (42.) brachten den SVB bis zur Pause mit 2:0 in Front. Im zweiten Durchgang vergab Andreas Roth einen Strafstoß, ehe Maximilian Biegel in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand einnetzte. Bitter für den ASV: Keeper Artem Bykanov musste im ersten Durchgang mit einer Kopfverletzung vom Feld. Gute Besserung! ASV Dachau – SV Bruckmühl 0:3

ASV Dachau: Artem Bykanov (25. Korbinian Dietrich), Fabian Liedl, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos (75. Christof Pihale), Christian Roth, Thomas Rieger, Leon Schleich (66. Nicolas Peterfy), Jonas Dworsky (89. Christoph Krüger), Maximilian Bergner (58. David Dworsky), Andreas Roth, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Philipp Keller (87. Genti Krasniqi), Maximilian Pichler, Thomas Festl, Patrick Kunze, Ludwig Peetz, Gerhard Stannek (64. Manuel Wenzel), Maurice Koller (46. Andreas Wechselberger), Maximilian Gürtler, Sebastian Marx (79. Maximilian Biegel), Franz Xaver Schreder (72. Philipp Zech) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Gürtler (22.), 0:2 Thomas Festl (42.), 0:3 Maximilian Biegel (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Andreas Roth (ASV Dachau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Markus Stiglmeir (66.).

Goldenes Händchen von Florian de Prato. In der 51. Minute wechselte der Trainer des TSV Grünwald den Sieg in Pullach ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach der Pause an Fahrt auf. Zunächst brachte Nam Max Nguyen die Hausherren in Führung, doch schon im Gegenzug zappelte die Kugel im Netz von Marijan Krasnics Kasten zum Ausgleich und David Wörns traf zum Ausgleich. Joker Rojek trumpfte dann in der Schlussphase mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten auf. Pullach dezimierte sich gegen Ende der Partie noch selbst: Nils Allmang sah die Ampelkarte, Keita Kawai flog direkt vom Platz. SV Pullach – TSV Grünwald 1:3

SV Pullach: Marijan Krasnic, Josef Burghard (46. Nils Allmang), Andrej Ogorodnik, Fabian Lamotte, Luis Yanis Marseiler, Mathis Horndasch, Marko Tomicic (66. Max Zander), Keita Kawai, Dominik Bacher (75. Clint Schmidt), Maximilian Stapf (85. Solomon Effiong), Nam Max Nguyen - Trainer: Fabian Lamotte

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Markus Kreuzeder, Luis Heinzlmeier, Marco Bornhauser, David Wörns, Vincent Traub, Fabian Traub, Dario Matijevic (46. David Halbich), Tassilo Körner (51. Alexander Rojek), Andre Gasteiger (83. Leon Sammer), Harouna Boubacar - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Michael Hagl (Grassau) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nam Max Nguyen (48.), 1:1 David Wörns (49.), 1:2 Alexander Rojek (88.), 1:3 Alexander Rojek (90.+2)

Gelb-Rot: Nils Allmang (87./SV Pullach/)

Rot: Keita Kawai (90./SV Pullach/)