Der TSV Ampfing empfängt den SB Chiemgau Traunstein zum Topspiel der Landesliga Südost. – Foto: Norbert Herrmann

LL Südost: Karlsfeld gewinnt Derby - Topspiel endet mit Spetakel-Remis 16. Spieltag im Liveticker

Das Topspiel zwischen dem TSV Ampfing und dem SB Chiemgau Traunstein endete nach einem Torspektakel Remis. Zuvor hatte sich der TSV Eintracht Karlsfeld im Landkreis-Duell gegen den ASV Dachau durchgesetzt. Alle Spiele zum Nachlesen.

Samstag:

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat ein hitziges Landkreis-Derby beim ASV Dachau für sich entschieden. Zunächst erwischte der ASV den besseren Start und ging durch Sebastian Mack mit der ersten nennenswerten Aktion des Spiels in Front. Doch die Eintracht ließ sich davon nicht unterkriegen und holte zum Gegenschlag aus. Dietls Doppelpack kurz vor der Pause brachte die Gäste in Front. Zuerst nickte der Karlsfelder per Kopf ein, ehe er acht Minuten später nach einem strittigen Elfmeterpfiff vom Punkt verwandelte. In der zweiten Halbzeit wurde es zunehmend giftiger. Rieger sah binnen acht Minuten zweimal Gelb und musste damit vorzeitig zum Duschen. In Überzahl ließ Karlsfeld dann nichts mehr anbrennen. Für das Team von Trainer Ugur Alkan sind es drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. ASV Dachau – TSV Eintracht Karlsfeld 1:2

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Dimitrios Papadopoulos (59. Leon Schleich), Christian Roth, Maximilian Bergner, Christoph Krüger (54. Fabian Liedl), Thomas Rieger, Jonas Dworsky, Andreas Roth, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert, Dominik Pöhlmann (69. Fitim Raqi), Kubilay Celik, Lorenzo Kehl (83. Marko Juric), Jonas Eicher (46. Marco Schlittmeier), Dominik Schäffer (90. Peter Wuthe), Fabian Schäffer, Abdul Bangura (86. Florian Schrattenecker), Michael Dietl - Trainer: Ugur Alkan

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Haunstetten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sebastian Mack (22.), 1:1 Michael Dietl (31.), 1:2 Michael Dietl (39. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Thomas Rieger (75./ASV Dachau/)

Der TSV Brunnthal hat die Sensation geschafft und den Aufstiegsaspiranten FC Unterföhring bezwungen. Brunnthals Lebensversicherung Jakob Klaß brachte den Außenseiter überraschend in Front. Doch die Führung währte nur drei Minuten, eher DAZN-Reporter Max Siebald für den FC Unterföhring den Ausgleich erzielte. Der heimische TSV kam jedoch stark aus der Pause: Wieder war es Klaß, der Brunnthal in Front brachte. In der Folge verteidigte die Schwanthaler-Elf die Führung leidenschaftlich über die Zeit. So steht am Ende der dritte Saisonsieg für das jedoch weiterhin abgeschlagene Tabellenschlusslicht. Der FCU dagegen schlittert immer weiter in eine handfeste Krise. TSV Brunnthal – FC Unterföhring 2:1

TSV Brunnthal: Steffen Klepsch, Tim Rebenschütz, Daniel Richter, Jonas Betzler (93. Quirin Wullrich), Luis Fischer, Sebastian Seubert, Marc Nagel, Elia Ceschin (90. Noah Greiner), Josef Diller, Jakob Klaß (73. Valentin Strobl), Maximilian Brunner - Trainer: Raphael Schwanthaler

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Nils Ehret (63. Andreas Faber), Sahin Bahadir, Michael Schrödl (74. Emre Gümüs), Bastian Fischer, Ajlan Arifovic, Maximilian Siebald, Patrick Nirschl (71. Philipp Priewasser), Tayfun Arkadas, Atilla Arkadas (85. Moritz Erbs), Burhan Bahadir - Trainer: Zlatan Simikic

Schiedsrichter: Tobias Glashauser (Wallersdorf) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Jakob Klaß (18.), 1:1 Maximilian Siebald (20.), 2:1 Jakob Klaß (55.)

Der TSV 1880 Wasserburg ist gerade so an einer waschechten Blamage vorbeigeschrammt. Schon nach zwölf Minuten musste Eggenfeldens Rudlof mit glatt Rot vom Platz, und so waren die Löwen fast die gesamte Spielzeit in Überzahl. Doch der Bayernliga-Absteiger konnte den Feldvorteil nicht in Tore ummünzen, sondern ganz im Gegenteil: Schmidhuber brachte den SSV noch vor der Pause in Front. Die Niederbayern kämpften mit allen Mitteln gegen den Wasserburger Druck an, doch am Ende erzielten die Gäste in allerletzter Sekunde vom Punkt den Ausgleich. SSV Eggenfelden – TSV 1880 Wasserburg 1:1

SSV Eggenfelden: Klaus Malec, Johannes Rudlof, Daniel Kerscher, Raphael Schmidhuber, Timo Schmidhuber, Goran Sujic, Simon Schie (61. Francisco Manasse), Maximilian Grötzinger (72. Paul Angermeier), Tobias Huber (72. Alexander Gordok), Nico Daffner (61. Malick Cessay), Daniel Ungur (81. Jakob Reichholf) - Trainer: Tobias Huber

TSV 1880 Wasserburg: Alexander Boschner, Robert Köhler, Sepp-Renee Kollie, Matthias Rauscher (46. Luca Wagner), Bruno Ferreira Goncalves, Daniel Vorderwestner (46. Marko Dukic), Daniel Kononenko, Moritz Knauer (65. Noah Müller), Maximilian Höhensteiger, Janik Vieregg, Michael Barthuber (46. Michael Neumeier) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Raphael Schmidhuber (36.), 1:1 Maximilian Höhensteiger (90.+2 Foulelfmeter)

Rot: Johannes Rudlof (12./SSV Eggenfelden/)

Freitag:

Dem TSV Grünwald ist am Freitagabend im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger VfB Forstinning der sechste Saisonsieg gelungen. Damit klettert die Elf von Trainer Florian de Prato in der Tabelle nach oben. Vor 80 Zuschauern kamen die Gastgeber nach einer torlosen ersten Hälfte hellwach aus der Kabine und entschieden die Partie. Dimitrios Vourtsis erzielte direkt nach Wiederanpfiff das goldene Tor für Grünwald. TSV Grünwald – VfB Forstinning 1:0

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Luciano Grünwald, Markus Kreuzeder, Luis Heinzlmeier, Leon Sammer (66. Fabian Traub), David Wörns, Vincent Traub, Dimitrios Vourtsis (92. Alexander Rojek), Dario Matijevic, Andre Gasteiger (87. Marc Koch), Luca Tschaidse (64. Harouna Boubacar) - Trainer: Florian De Prato

VfB Forstinning: Marko Susac, Kenan Numanovic, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Mathias Hirt (40. Ivan Sadric), Korbinian Hollerieth (69. Abdelilah Erraji), Dominik Damjanovic, Mustapha Sillah, Marko Nikolic, Abdullah Aynaci (79. Simon Kürbs), Mohamed Majd Al Hosaini - Trainer: Ivica Coric

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dimitrios Vourtsis (46.)

Die SpVgg Landshut musste am Freitag nach furioser Aufholjagd gegen den abstiegsbedrohten SV Pullach mit einer Punkteteilung zufrieden sein und hat die mögliche Tabellenführung verpasst. Nam Max Nguyen hatte die Gäste in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack bereits mit 2:0 in Führung gebracht. Nachdem der Landshuter Robin Justvan in der 51. Minute mit Rot vom Platz flog, hatte der SVP eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Doch die Hausherren bewiesen eine tolle Moral und punkteten noch durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit. Dominik Past und und Florentin Seferin glichen das Spiel aus und retteten der SpVgg immerhin einen Punkt. SpVgg Landshut – SV Pullach 2:2

SpVgg Landshut: Louis Tournier, Marcus Plomer, Robin Justvan, Alexander Hagl, Lucas Biberger (65. Philipp Müller), Jannik Vom Hofe (81. Kilian Maul), Stefan Alschinger (41. Fabian Past), Dominik Past, Dejan Ignjatic (81. Bastian Lomp), Kevin Pino Tellez, Stephan König (78. Florentin Seferi) - Trainer: Christian Endler

SV Pullach: Nils Allmang (65. Steven Khong-In), Elian Schmitt, Luis Yanis Marseiler (90. Solomon Effiong), Mathis Horndasch, Henry Böhm, Maximilian Stapf (72. Clint Schmidt), Nam Max Nguyen (69. Marko Tomicic), Facundo Scurti (58. Keanu Klugesherz) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 107

Tore: 0:1 Nam Max Nguyen (25.), 0:2 Nam Max Nguyen (34.), 1:2 Dominik Past (90.+1), 2:2 Florentin Seferi (90.+2)

Rot: Robin Justvan (51./SpVgg Landshut/)

Der Kirchheimer SC jubelt nach dem Spiel am Freitagabend gegen den SC Eintracht Freising über drei Punkte. Die Gäste waren nach 20 Minuten im Pech, als Michael Schmid die Kugel zur Führung der Hausherren im eigenen Netz platzierte. Nach dem Seitenwechsel legte Ex-Profi Korbinian Vollmann mit Beginn der Schlussviertelstunde den zweiten Treffer nach. Spätestens als Florian Schmuckermeier zwei Minuten vor dem Schlusspfiff die Ampelkarte von Johannes Wagner gezeigt bekam, war die Partie endgültig entschieden. Kirchheimer SC – SC Eintracht Freising 2:0

Kirchheimer SC: Martin Egner, Marinus Bachleitner, Thomas Branco De Brito, Ricardo Jacobi, Sebastian Zielke, Niklas Karlin, Korbinian Vollmann (80. Fedja Huskic), Denis Zabolotnyi (82. Benjamin Murga), Luca Mauerer (62. Kerim Özdemir), Peter Schmöller (78. Alessandro Cazorla), Max Vitzthum (70. Marco Wilms) - Trainer: Steven Toy

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Jonas Mayr, Daniel Müller (78. Johannes Kleidorfer), Fabian Löw, Michael Schmid, Frederic Rist (77. Marcos Hones), Domagoj Tiric, Florian Bittner, Felix Fischer, Florian Schmuckermeier, Luka Brudtloff (58. Florian Machl)

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Michael Schmid (20. Eigentor), 2:0 Korbinian Vollmann (76.)

Gelb-Rot: Florian Schmuckermeier (88./SC Eintracht Freising/)