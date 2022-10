Am Rande der Verzweiflung:Fabian Lamotte schlittert mitPullach der Bezirksliga entgegen. – Foto: Brouczek

LL Südost: In Pullach wächst die Angst – Aufsteiger dominieren weiter SVP bleibt auch in Ampfing ohne Tore und Punkte

In der Landesliga Südost geht das Staunen über einige starke Aufsteiger weiter. So sicherte sich der SV Bruckmühl mit dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg beim Kirchheimer SC die Tabellenführung.

München – Die Gastgeber hatten letzte Woche noch ausgiebig auf dem Oktoberfest gefeiert. Jetzt fehlte dem Team von Trainer Steven Toy offensichtlich die nötige Power, um den Neuling zu besiegen. Wobei das Fehlen von Ex-Löwe Korbinian Vollmann nicht half. Die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim, trainiert von Mike Probst, führten nach einer Stunde bereits mit 4:1 und hatten den Gastgeber fest im Griff. Der KSC hatte nach Max Vitzthums Führungstreffer (23.) völlig den Faden verloren – das 2:4 von Peter Schmöller in der 78. Minute blieb wertlos.

Auch der TSV Ampfing bleibt ein Überraschungsteam in dieser Saison. In der Vergangenheit ging es meist nur um den Klassenerhalt, jetzt mischt die Mannschaft von Trainer Reiner Elfinger ganz vorne mit und feierte einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SV Pullach. Für die Tore sorgten Birol Katatepe (Elfmeter in der 65. Minute) und Valentino Gavric (80.). Die Gäste stürzten in die größte Krise seit Jahren. Zuletzt zeigte sich Trainer Fabian Lamotte entsetzt über die 0:6-Heimpleite gegen den Kirchheimer SC. Jetzt blieb seine verunsicherte Mannschaft erneut torlos und die Angst vor dem direkten Absturz in die Bezirksliga ist groß.

Dagegen landete Eintracht Karlsfeld nach einer längeren sportlichen Durstrecke einen Befreiungsschlag. Das neuformierte Team deklassierte den Tabellenletzten TSV Brunnthal mit 5:1. Michael Dietl (36.), Dominik Schäffer (51.), Dominik Pöhlmann (61. und 66.) sowie Jonas Eicher (90.) beteiligten sich an dem Schützenfest. Brunnthal verliert damit immer mehr den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen.

Auch in Geretsried läuten die Alarmglocken. Seit dem Trainerwechsel (Daniel Dittmann löste Martin Grelics ab) kassierte der TuS nur noch Niederlagen. Durch die 1:3-Heimpleite gegen Wasserburg rutschten die Gäste auf einen direkten Abstiegsplatz. Der Treffer von Srdan Ivkovic (41.) war für den Geretsrieder Anhang kein Trost.

Der ASV Dachau schlägt sich als Neuling weiter ordentlich und erreichte gegen den Ex-Bayernligisten TuS Holzkirchen ein 1:1. Die Gäste gingen nach zehn Minuten durch Christopher Korkor in Führung, für den ASV-Ausgleich sorgte Andreas Roth in der 60. Minute per Elfmeter.

Für Furore sorgt aber noch ein weiterer Liga-Neuling: Forstinning mischt weiter in der Spitzengruppe mit – nun gab es in Unterföhring ein 1:0. Den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Ivica Coric erzielte Abdelilah Erraji in der 52. Minute.