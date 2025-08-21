LL Südost: Haching II stürmt gegen den KSC an die Tabellenspitze

Den Auftakt des 8. Spieltags machte am Donnerstagabend der Kirchheimer SC im Heimspiel gegen die Reserve der SpVgg Unterhaching. Dabei unterlag der Gastgeber den Vorstädtern. Zwei Elfmeter waren mit entscheidend. Der Liveticker zum Nachlesen.

Erfolgreicher Abend für die SpVgg Unterhaching. Beim Kirchheimer SC siegte die Reserve der Vorstädter mit 3:1. In der 18. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, welchen Marinus Spann zum 1:0 verwandelte. Kurz vor der Halbzeit war es dann erneut Spann, welcher die Führung ausbaute (43., 2:0).

Nach dem Seitenwechsel gelang dem KSC zwar der Anschlusstreffer durch Kapitän Zielke (56., 1:2), doch Haching bekam einen zweiten Elfmeter. Diesmal war es Zimmerer (62., 3:1), der die Zwei-Tore-Führung wieder herstellte. Dabei blieb es dann auch. Haching schnappt sich zumindest über Nacht die Tabellenführung.