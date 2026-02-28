 2026-02-20T12:29:42.904Z

LL Südost: Grünwald verteilt halbes Duzend - GAP fällt auseinander

23. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Garmisch-Partenkirchen muss zum Auftakt zum VfB Hallbergmoos.
Garmisch-Partenkirchen muss zum Auftakt zum VfB Hallbergmoos. – Foto: Oliver Rabuser

Die Landesliga Südost ist zurück! Den Auftakt machte die Partie des FC Unterföhring gegen Traunstein. Außerdem startete Garmisch-Partenkirchen nach dem vergangenen Trainerchaos ins Pflichtspieljahr 2026. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick.

Spiele am Samstag

Heute, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
0
2
Abpfiff

Der FC Unterföhring startet mit einer Niederlage ins Pflichtspieljahr 2026. Gegen den abstiegsbedrohten SB Chiemgau Traunstein hat die Faber-Elf mit 0:2 das Nachsehen und rutscht selbst immer weiter nach unten in der Tabelle. Ein Eigentor von Darius Awoudja ebnete den Gäste-Sieg. Die Traunsteiner klettern durch den Dreier auf den 14. Platz, einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Der FCU steht nur mit drei Zählern mehr auf dem 12. Rang.
FC Unterföhring – SB Chiemgau Traunstein 0:2
FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (46. Razvan Marian), Darius Awoudja, Jona Meiner, Luis Fischer, Matej Stjepic (78. Tobias Hohenberger), Ove Richter, Maick Antonio, Marvin Kretzschmar, Clovis Tokoro, Vincent Gmelch (46. Hendrik Geiler) - Trainer: Andreas Faber
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (85. Jakob Trebesius), Andrii Pelypenko (54. Noah Hufnagl), Jonas Kranzfelder, Kenan Smajlovic, Julian Höllen (89. Mihael Paranos), Michael Steinbacher (66. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri
Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Darius Awoudja (27. Eigentor), 0:2 Julian Höllen (82.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
6
0
Abpfiff

Vor der Partien trennten den TSV Grünwald und den Kirchheimer SC nur zwei Zähler. Nach dem Spiel sind es nicht nur fünf Punkte, sondern auch sechs Tore mehr in der Tordifferenz. Denn die Gastgaber aus dem Münchner Süden schenken ihre Gästen gleich ein halbes Duzend ein. Damit klettert die Koch-Elf vorerst auf den fünften Platz. Dert KSV verpasst es, an den Grünwäldern vorbeizuziehen.

TSV Grünwald – Kirchheimer SC 6:0
TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (78. Leon Sammer), Daniel Leugner (83. Mark Bollongino), Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (89. Marcel Kosuch), David Keller, Min-Kook Park (82. David Lucksch), Yannick Frey, David Halbich (46. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (58. Maximilian Baitz), Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (46. Marco Flohrs), Jan Köhler (82. Marco Wilms), Luca Mauerer, Sami Benrabh (58. Matthias Ecker), Niklas Karlin, Peter Schmöller (58. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Thomas Wagner (Freyung) - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Daniel Leugner (4.), 2:0 Gabriel Wanzeck (20.), 3:0 David Halbich (27.), 4:0 Gabriel Wanzeck (33.), 5:0 Daniel Leugner (62.), 6:0 Yannick Frey (83.)

Heute, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1
1
Abpfiff

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:30