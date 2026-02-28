LL Südost: Grünwald verteilt halbes Duzend - GAP fällt auseinander

Die Landesliga Südost ist zurück! Den Auftakt machte die Partie des FC Unterföhring gegen Traunstein. Außerdem startete Garmisch-Partenkirchen nach dem vergangenen Trainerchaos ins Pflichtspieljahr 2026. Alle Partien des 23. Spieltags im Überblick.
Vor der Partien trennten den TSV Grünwald und den Kirchheimer SC nur zwei Zähler. Nach dem Spiel sind es nicht nur fünf Punkte, sondern auch sechs Tore mehr in der Tordifferenz. Denn die Gastgaber aus dem Münchner Süden schenken ihre Gästen gleich ein halbes Duzend ein. Damit klettert die Koch-Elf vorerst auf den fünften Platz. Dert KSV verpasst es, an den Grünwäldern vorbeizuziehen.
TSV Grünwald – Kirchheimer SC 6:0
TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (78. Leon Sammer), Daniel Leugner (83. Mark Bollongino), Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (89. Marcel Kosuch), David Keller, Min-Kook Park (82. David Lucksch), Yannick Frey, David Halbich (46. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (58. Maximilian Baitz), Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (46. Marco Flohrs), Jan Köhler (82. Marco Wilms), Luca Mauerer, Sami Benrabh (58. Matthias Ecker), Niklas Karlin, Peter Schmöller (58. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Thomas Wagner (Freyung) - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Daniel Leugner (4.), 2:0 Gabriel Wanzeck (20.), 3:0 David Halbich (27.), 4:0 Gabriel Wanzeck (33.), 5:0 Daniel Leugner (62.), 6:0 Yannick Frey (83.)