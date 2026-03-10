LL Südost: Aubing holt in Überzahl Remis gegen Schlusslicht SVN

Der SV Aubing gastierte am Dienstagabend beim SVN München. Nach der hohen Auswärtsniederlage stand nun das nächste Spiel auf fremden Rasen an, in der Hoffnung wieder zu punkten. Über 90 Minuten fielen keine Tore und der Unparteiische Benedict Oshowski verteilte 11 gelbe Karten an diesem Abend. Juro Blazevic wurde in der 80. Minute mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen. Der SV Aubing, nun im Vorteil, verpatze in Führung zu gehen. Die Gastgeber freuten sich jedoch über das Remis: Aus den drei Spielen zum Jahresauftakt holte der SVN drei Punkte. Mit sieben Zählern auf dem Konto bleiben die Münchner dennoch auf dem letzten Tabellenplatz.