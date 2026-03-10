LL Südost: Aubing holt in Überzahl Remis gegen Schlusslicht SVN

Der SV Aubing ging nach der 5:3-Klatsche gegen den Kirchheimer SC erneut ohne Erfolg aus. Der SVN München hingegen freute sich über sein drittes Remis in Folge. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Der SV Aubing gastierte am Dienstagabend beim SVN München. Nach der hohen Auswärtsniederlage stand nun das nächste Spiel auf fremden Rasen an, in der Hoffnung wieder zu punkten. Über 90 Minuten fielen keine Tore und der Unparteiische Benedict Oshowski verteilte 11 gelbe Karten an diesem Abend. Juro Blazevic wurde in der 80. Minute mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen. Der SV Aubing, nun im Vorteil, verpatze in Führung zu gehen. Die Gastgeber freuten sich jedoch über das Remis: Aus den drei Spielen zum Jahresauftakt holte der SVN drei Punkte. Mit sieben Zählern auf dem Konto bleiben die Münchner dennoch auf dem letzten Tabellenplatz.
SVN München – SV Aubing München 0:0
SVN München: Stanislav Stankic, Youssuf Hassan, Christ Emmanuel Makangilu, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Juro Blazevic, Dylan Tougan (46. Yassin Ayed), John Papi (60. Veljko Vulic), Jozo Bobonja (46. Altan Duman), Baldwin Wilson (79. Jakub Stolarski), Juri Falch (89. Brian Huang) - Trainer: Gökhan San
SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Aldin Bajramovic, Leo Tomic, Artin Shamolli, Claudio Milican (83. Adam Zouaidi), Andrej Bencke (24. Faris Hero), Daniel Koch, Alexander Rojek - Trainer: Patrick Ghigani
Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Juro Blazevic (80./SVN München/)