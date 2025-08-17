LL: Später Lohn für Ingelheim

Ingelheim. Auch nach dem dritten Spieltag in der Landesliga Ost warten die Fußballer der Spvgg. Ingelheim auf den ersten Sieg. Doch beim 1:1 (0:1) gegen den VfR Grünstadt zeigte der frühere Oberligist im Blumengarten eine Leistungssteigerung gegenüber dem 0:6 vor eine Woche beim FC Speyer.

"Es war ein sehr ausgeglichenes und intensives Spiel", analysierte Ingelheims Coach Johannes Schön. Wobei die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit an Grünstadt gingen. In dieser Phase machten die Ingelheimer den Fehler, dass sie den Gästen das Feld überließen. "Wir haben da zu viel Ballkontrolle abgegeben mit langen Bällen", klagte Schön. Doch im Vergleich zum Debakel von Speyer sei man "deutlich besser und präsenter" gewesen "von der ganzen Energie her, vom Zusammenhalt der Verteidigung". Nachdem sie kurz vor der Pause durch Luis McColgan in Rückstand geraten waren (41.), stellten die Ingelheimer nach dem Wechsel um, bauten ihr Spiel mit zwei Sechsern auf. "Dass hat die Grünstädter vor größere Probleme gestellt, als wir gedacht hatten", staunte Schön. Das Flügelspiel forcierten seine Jungs. "Das war die Idee in der zweiten Halbzeit", verriet Schön. Schritt für Schritt übernahmen die Ingelheimer die Kontrolle über das Geschehen.

Später Ausgleich durch Teodonno

Die Belohnung für das beherzte Drücken und Drängen war der späte Ausgleich durch Goalgetter Francesco Teodonno (90.). Ein schön herausgespielter Treffer nach Flanke des eingewechselten Arian Mansouri. Teodonno hatte Mitte der ersten Halbzeit eine dicke Kopfballchance nach Flanke von Tom Zimmer, der zur zweiten Hälfte vom Flügel ins Zentrum zog, ausgelassen.

Remis ist ein Zeichen

"Wir haben verdient den Ausgleich erzielt", stellte Johannes Schön klar. "Hinten heraus haben wir es intelligent, sehr ruhig, sehr kontrolliert gemacht, sodass wir sogar noch mal die Chance aufs Siegtor hatten. Aber wenn man sich den gesamten Spielverlauf anschaut, ist, das Remis okay." Fazit des Gau-Algesheimers: "Das war ein Zeichen. Wenn wir an unser Pensum kommen und die nötige Intensität a den Tag legen, können wir auch gegen so einen Gegner wie Grünstadt gut mitspielen."

Spvgg. Ingelheim: Brunner; Zimmer, Pieper (67. Stavridis), Becker (67. Reitemeyer), Schmitt, Mukanya (84. Zey), Kurth, Auletta (63. Mansouri), Schmidt (90.+5 Kocikowski), Trost, Teodonno.





