LL SO: Wasserburg siegt im Topspiel - Haching II mit Lucky Punch

Konnte in Dornach einen späten Auswärtssieg feiern: Die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching. – Foto: Bernhard Schmöller

Am 28. Spieltag der Landesliga Südost konnte Unterhachings Zweite einen späten Auswärtssieg in Dornach feiern. Im Topspiel der Liga konnte sich Wasserburg gegenüber Rosenheim durchsetzen und Platz eins in der Liga festigen, Traunstein fegte Wacker München vom Platz. Kastl siegte beim SVN, Murnau bei Schwabing. Unterföhring musste sich nach einer Zwei-Tore-Führung gegen Grünwald nach Abpfiff mit einem Punkt zufrieden geben. Der Spieltag in der Übersicht.

Die SpVgg Unterhaching II konnte einen späten Auswärtserfolg beim SV Dornach feiern. Can Bozoglu brachte die Gastgeber in der 51. Minute in Front, knapp zwanzig Minuten später konnte Laris Stjepanovic ausgleichen. Es sah nach einer Punkteteilung aus, bis Gibson Adu in der 90. Spielminute den Siegtreffer erzielen konnte. Unterhaching II bleibt mit dem Dreier im Gepäck am Spitzenduo aus Wasserburg und Rosenheim dran, Dornach steht nun auf Rang 14.

Der FC Unterföhring gab seine 2:0-Führung gegen den TSV Grünwald noch aus der Hand und muss sich mit einem Zähler zufrieden geben. Clovis Tokoro brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Front, Jakob Klaß erhöhte im zweiten Durchgang vom Punkt (67.). Nur sieben Minuten später konnte David Keller verkürzen, den späten Ausgleich erzielte David Luksch in der vierten Minute der Nachspielzeit. Beide Mannschaften rutschen in der Tabelle ab: Grünwald ist nun Fünfter, Unterföhring steht auf Rang elf.

Der TSV Kastl konnte beim Schlusslicht SVN München mit 4:1 gewinnen. Samuel Stutz brachte die Gäste nach bereits zwei Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Sebastian Spinner auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel konnte Ismail Ben Ali zwar verkürzen (62.), nur sechs Minuten später stellte Michael Renner den alten Abstand wieder her. Mit seinem zweiten Treffer in Minute 73 schraubte Renner den Deckel auf den 4:1-Auswärtssieg drauf, mit dem Kastl auf den zehnten Platz klettert.

SVN München – TSV Kastl 1:4

SVN München: Stanislav Stankic, Hayati Yilmaz (74. Brian Huang), Youssuf Hassan, Israel Quintero Salazar, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Altan Duman (61. Oleksandr Kolomiiets), Yassin Ayed, Baldwin Wilson (61. Ismail Ben Ali), Edward Johnson, Juri Falch (82. Veljko Vulic) - Trainer: Gökhan San

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (89. Hannes Langenecker), Manuel Kellermann (41. Daniel Bruckhuber), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein (89. Martin Göppinger), Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter (76. Nevio Pichler), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Tore: 0:1 Samuel Stutz (2.), 0:2 Sebastian Spinner (45.+3), 1:2 Ismail Ben Ali (62.), 1:3 Michael Renner (68.), 1:4 Michael Renner (73.)

Gelb-Rot: Manuel Ntum (80./SVN München/)

Im Kampf um die Aufstiegsplätze konnte der TSV Murnau den FC Schwabing 56 mit 2:0 schlagen, Jannis Braun und Maximilian Nebl erzielten die Tore (18. und 58.). Murnau profitiert vom Unentschieden von Grünwald und schiebt sich am TSV vorbei auf Platz vier, Schwabing ist Achter. FC Schwabing 56 – TSV Murnau 0:2

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad (86. Enes Kurban), Noah Schad, Jonas Jehle (68. Abdul Bandaogo), Louis Schmidt (46. Vincent Halmbacher), Flint Kapusta, Philipp Schuck, Kasimir Lauber, Korbinian Benkel (57. Philipp Pirch), Ivan Mijatovic (46. Tom Julius Schütte) - Trainer: Steven Zepeda

TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Tizian Schatto, Luis Zehetmeier, Bastian Adelwart (89. Maximilian Wörrle), Jannis Braun (96. Manuel Pratz), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard, Maximilian Nebl, Murat Höbekkaya (63. Nick Ostler) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 98

Tore: 0:1 Jannis Braun (18.), 0:2 Maximilian Nebl (58.)

Der TSV 1880 Wasserburg konnte das Topspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Tore fielen bereits früh im ersten Durchgang, Robin Ungerath eröffnete die Partie in der zehnten Minute, Leander Haunolder schloss sie nur fünf Minuten schon wieder. Der Vorsprung von Spitzenreiter Wasserburg vergrößert sich mit dem Dreier auf acht Punkte. TSV 1880 Wasserburg – TSV 1860 Rosenheim 2:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Josef Stellner, Leander Haunolder (75. Michael Barthuber), George Dumitru (53. Jaume Rubio Gonzalez), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (25. Daniel Kononenko) (46. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier (95. Leon Simeth) - Trainer: Florian Heller

TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In (80. Aini Merepeza), Simon Fischer, Deniz Ünal, Denis Stojcic (23. Lucas Gratt) (46. Audai Elghatous), Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic (84. Auron Hetemi), Edis Muhameti (46. Leonardo Papapicco), Noah Markulin - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 1160

Tore: 1:0 Robin Ungerath (10.), 2:0 Leander Haunolder (15.)

Der SB Chiemgau Traunstein hat den FC Wacker München mit 4:0 abgefertigt. Julian Höllen brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Front. In Halbzeit zwei machten Kenan Smajlovic, Michael Steinbacher und erneut Höllen die Sache klar. Traunstein steht nun auf Rang 13, Wacker München steht auf dem 15. Platz. SB Chiemgau Traunstein – FC Wacker München 4:0

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Sandro Discetti (73. Genti Krasniqi), Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (59. Maximilian Hosp), Jonas Kranzfelder (79. Peter Horn), Kenan Smajlovic, Julian Höllen (85. Jakob Trebesius), Michael Steinbacher (77. Noah Hufnagl) - Spielertrainer: Gentian Vokri

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti (67. Jasmin Kadiric), Jonathan Nsanzimana, Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Plator Doqaj (79. Leonard Fuchs), Armando Tischer (79. Matija Abazovic), Mohamad Awata (79. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Maximilian Prechtl (Tittling)

Tore: 1:0 Julian Höllen (37.), 2:0 Kenan Smajlovic (49.), 3:0 Michael Steinbacher (70.), 4:0 Julian Höllen (83.)

Spiele am Donnerstag

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: "Wir haben uns sehr wichtige drei Punkte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erkämpft. Sicher war es keine fußballerische Glanzleistung, aber eine durchaus abgeklärte und clevere Vorstellung der Jungs mit einer effizienten Chancenverwertung. In der ersten Halbzeit müssen wir uns einmal bei unserem Keeper Fabi Müske bedanken, der uns in einer 1vs1 Situation vor dem Rückstand bewahrte. Ansonsten haben wir in der Defensive wenig zugelassen, auch wenn wir den ein oder anderen gefährlichen Standard wegverteidigen mussten. Das 1:0 durch einen trockenen Flachschuss direkt nach der Halbzeit fiel natürlich zu einem optimalen Zeitpunkt und war auch für den Kopf wichtig. Heute kamen dann - wie schon letzte Woche gegen Kastl - endlich wieder entscheidende Impulse von der Bank. Dies war in den Wochen zuvor leider nicht so, was unsere Mannschaft in dieser Saison eigentlich besonders auszeichnet. Wichtig war mit Blick auf die Gegentorstatistik heute auch das zu Null. Ein großes Kompliment an die Jungs. Die letzten Wochen waren nicht einfach, umso mehr genießen wir nun die freien Ostertage." Der VfB Hallbergmoos-Goldach siegte beim ESV Freilassing mit 2:0. Arian Kurmehaj brachte die Gäste kurz nach Wiederanpfiff auf die Siegerstraße, Tobias Krause schraubte in der 87. Minute den Deckel drauf. Hallbergmoos ist weiterhin Sechster, Freilassing steht auf Rang zwölf." ESV Freilassing – VfB Hallbergmoos-Goldach 0:2

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl (86. Christian Niederstrasser), Georg Wieser, Tobias Schindler, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi (89. Molos Bajgora), Felix Bischoff, Tobias Frisch (68. Johann Spatzenegger), Simon Hafner (76. Rodi Hussein), Timo Portenkirchner, Mark Kremer - Trainer: Albert Deiter

VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (86. Daniel Müller), David Küttner, Florian Schmuckermeier (71. Tobias Krause), Arian Kurmehaj (83. Duje Vukman), Andreas Kostorz, Simon Werner (90. Johannes Petschner), Luke Nauen, Valentin Bamberger (68. Julian Kristo) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Sebastian Thoma - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Arian Kurmehaj (48.), 0:2 Tobias Krause (87.)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen konnte nach anfänglicher Führung einen Punkt beim Kirchheimer SC retten. Jonas Schrimpf traf in der 22. Minute für Garmisch, Roman Prokoph glich noch im ersten Durchgang aus (45.+1). Nach dem Seitenwechsel stellte Leon Reilhac die Partie auf den Kopf, das letzte Wort hatte aber Lucas Pfefferle mit dem 2:2-Treffer. Kirchheim bleibt Siebter, Garmisch-Partenkirchen schiebt sich an Karlsfeld vorbei auf einen Abstiegs-Relegationsplatz. Kirchheimer SC – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:2

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (78. Thomas Branco De Brito), Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Marco Flohrs (53. Jan Köhler), Leon Reilhac, Luca Mauerer (62. Luis Sako), Sami Benrabh (84. Korbinian Vollmann), Peter Schmöller, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Moritz Schwarz, Philippe Schulz (58. Robin Reiter), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl, Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jonas Schrimpf (22.), 1:1 Roman Prokoph (45.+1), 2:1 Leon Reilhac (68.), 2:2 Lucas Pfefferle (77.)

Gelb-Rot: Mouhammadou Ndiaye (87./1.FC Garmisch-Partenkirchen/)