LL SO: Wasserburg gewinnt das Spitzenspiel, Hallbergmoos patzt

Spiele am Samstag

Der FC Unterföhring schlägt den SV Dornach nach einem umkämpften Spiel. Marvin Kretzschmarr brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Pause. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Dornen selbst. Marko Todorovic sah in der 67. Minute die gelb-rote Karte. Unterföhring nutzte die Überzahl und stellte durch Fabian Porr auf 2:0 (77.).

Die Hausherren gaben sich aber nicht geschlagen und konnten in der Schlussphase durch Junes Amdouni noch einmal verkürzen. Der Ausgleich gelang dem SV Dornach allerdings nicht mehr, somit blieb es beim knappen 2:1-Sieg für den FC Unterföhring, der sein Polster auf die Abstiegsränge damit ausbaut. SV Dornach – FC Unterföhring 1:2

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter (70. Manuel Ring), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (80. Markus Buck), Felix Partenfelder (56. Hugo Heise), Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Adama Diarra, Can Bozoglu (78. Lorenz Scholz), Fabian Aicher (66. Junes Amdouni)

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (65. Ove Richter), Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Jona Meiner, Florian Orth, Razvan Marian (84. Maick Antonio), Matej Stjepic (58. Vincent Gmelch), Marvin Kretzschmar (95. Tobias Hohenberger), Clovis Tokoro, Fabian Porr (87. Jakob Klaß)

Tore: 0:1 Marvin Kretzschmar (35.), 0:2 Fabian Porr (77.), 1:2 Junes Amdouni (83.)

Gelb-Rot: Marko Todorovic (91./SV Dornach/)

Gelb-Rot: Hugo Heise (98./SV Dornach/)

Der FC Wacker München kommt beim Schlusslicht SVN München nicht über ein Remis hinaus und lässt wertvolle Punkte im Abstiegskampf liegen. Die Gäste gingen in der 30. Minute durch einen Treffer von Plator Doqaj zunächst noch in Führung. Der knappe Vorsprung hatte bis in die Schlussphase Bestand. Dann erzielte Youssuf Hassan jedoch den Ausgleich für die Hausherren (81.). Das 1:1 war gleichzeitig auch der Endstand. SVN München – FC Wacker München 1:1

SVN München: Stanislav Stankic, Christ Emmanuel Makangilu, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Juro Blazevic, Altan Duman (67. Veljko Vulic), Yassin Ayed, Jozo Bobonja (46. John Papi), Baldwin Wilson (91. Nasir Baba Jamal), Juri Falch, Jakub Stolarski (46. Youssuf Hassan)

FC Wacker München: Hannes Weyherter, David Topic, Osman Akbulut, Leonard Fuchs, Jonathan Nsanzimana (90. Leon Bauer), Fedja Huskic, Matija Abazovic (90. Theodor Ferner), Plator Doqaj, Adrian Lahi (82. Valentino Bartaković), Jasmin Kadiric (92. Anes Ziljkic), Mohamad Awata

Tore: 0:1 Plator Doqaj (30.), 1:1 Youssuf Hassan (81.)

Der TSV 1880n Wasserburg gewinnt das Topspiel der Landesliga Südost gegen den TSV Grünwald. Die Hausherren gingen schon früh durch einen Treffer von Robin Ungerath in Führung (11.), Grünwald fand auf den Rückschlag keine passende Antwort. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte baute Josef Stellner die Führung noch aus (50.), das 2:0 war gleichzeitig auch schon der Endstand. Durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Grünwald festigt der TSV Wasserburg seine Tabellenführung und vergrößert den Vorsprung auf die Verfolger. TSV 1880 Wasserburg – TSV Grünwald 2:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Manuel Kerschbaum (31. Leander Haunolder), Josef Stellner, George Dumitru (88. Felix Obermaier), Robin Ungerath (34. Vinzenz Egger), Thomas Voglmaier (75. Tim Deser), Janik Vieregg (61. Daniel Kononenko)

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (22. Leon Sammer), Fabian Traub, Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park (50. David Halbich), Yannick Frey, Marcel Kosuch (86. Milan Zargar)

Tore: 1:0 Robin Ungerath (11.), 2:0 Josef Stellner (50.)

Gelb-Rot: David Keller (80./TSV Grünwald/)

Der TSV 1860 Rosenheim setzt sich in einem engen Duell gegen den TSV Kastl durch und erobert Platz zwei der Landesliga Südost. Nach einer torlosen ersten Hälfte spitzte sich die Partie in der zweiten Halbzeit immer weiter zu. Zum Matchwinner wurde schließlich Leon Tutic, dem in der 68. Minute der erste und einzige Treffer des Spiels gelang. Rosenheim brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und kann sich auch dank Patzern der Konkurrent über einen großen Sprung in der Tabelle freuen. TSV Kastl – TSV 1860 Rosenheim 0:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (85. Nevio Pichler), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (80. Josef Spermann), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (46. Christoph Hoffmann), Timo Oberreiter (75. Lukas Auberger), Michael Renner

TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Denis Stojcic (46. Florian Grundner), Lucas Gratt (68. Zaeem Syed), Liam Markulin (77. Edon Xhelili), Leon Tutic, Edis Muhameti (57. Leonardo Papapicco), Noah Markulin (52. Michael Summerer)

Tore: 0:1 Leon Tutic (68.)





Der VfB Hallbergmoos-Goldach patzt im Aufstiegsrennen und unterliegt dem TSV Eintracht Karlsfeld. Die Gastgeber gingen bereits in der 16. Minute durch einen Treffer von Florian Schrattenecker in Führung, Florian Schmuckermeier konnte jedoch umgehend ausgleichen (18.). Im zweiten Durchgang erzielte Jonas Kuhn dann das 2:1 für Karlsfeld (67.). Auf den erneuten Rückstand fanden die Gäste keine Antwort mehr. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Jakov Miskic mit dem 3:1 in der Nachspielzeit. Das obere Tabellendrittel schiebt sich damit noch enger zusammen. Den zweitplatzierten 1860 Rosenheim und Platz acht trennen nun gerade einmal fünf Punkte. TSV Eintracht Karlsfeld – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Jonas Eicher (88. Kilian Schestak), Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu (46. Willhelm Ampenberger), Lukas Paunert, Florian Schrattenecker (79. Markus Huber), Jonas Kuhn, Tobias Beyer, Lorent Ismajli (85. Dennis Tscharnke), Roman Gertsmann, Fabian Barth (91. Jakov Miškić)

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Florian Schmuckermeier (46. Christian Wimmer), Moritz Sassmann (66. Valentin Thalmeier), Arian Kurmehaj, Johannes Petschner (46. Daniel Müller), Andreas Kostorz, Duje Vukman (61. Tobias Krause), Simon Werner, Luke Nauen, Emil Kierdorf (75. Julian Kristo)

Tore: 1:0 Florian Schrattenecker (16.), 1:1 Florian Schmuckermeier (18.), 2:1 Jonas Kuhn (67.), 3:1 Jakov Miškić (90.+2)

Spiel am Sonntag Morgen, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing SpVgg Unterhaching Haching II 12:30 PUSH

