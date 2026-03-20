LL SO: Wasserburg-Ausrufezeichen im Topspiel – Aubing verliert

Um drei ganz wichtige Punkte geht es am Freitagabend in Wasserburg: Die SpVgg Unterhaching ist zu Gast zum Topspiel. – Foto: Bernhard Schmöller

Kracherduell in der Landesliga Südost. Zum Auftakt des 26. Spieltags besiegte Tabellenführer Wasserburg die SpVgg Unterhaching II im Spitzenspiel. Außerdem verlor Aubing in Traunstein.

Spiele am Freitag

Ansage vom TSV Wasserburg im Kampf um die Meisterschaft der Landesliga Südost. Im Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Zweiten aus Unterhaching siegten die Hausherren mit 3:0. Die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching muss abreißen lassen. Früh in der Partie sorgte Matthias Rauscher für die Wasserburger Führung (14.). In der zweiten Halbzeit legte der Spitzenreiter nach. Erst war es Daniel Kononenko der auf 2:0 erhöhte (60.), wenig später setzte Torjäger Robin Ungerath den Deckel auf die Partie und erzielte den Treffer zum 3:0-Endstand (69.). Wasserburg setzt sich von Unterhaching II ab.

TSV 1880 Wasserburg – SpVgg Unterhaching II 3:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Josef Stellner (90. Niklas Saur), George Dumitru (83. Leon Simeth), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (88. Leander Haunolder), Thomas Voglmaier (66. Jaume Rubio Gonzalez), Vinzenz Egger (24. Daniel Kononenko) - Trainer: Florian Heller

SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Tizian Zimmermann, Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Gabriel Freimuth, Daris Ibraković, Samuel Weiß, Jason Eckl (69. Philipp Knörchen), Laris Stjepanovic, Gibson Adu - Trainer: Thomas Kasparetti

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 805

Tore: 1:0 Matthias Rauscher (14.), 2:0 Daniel Kononenko (60.), 3:0 Robin Ungerath (69.)





Der SBC Traunstein sammelt Big Points im Abstiegskampf. Gegen den SV Aubing setzten sich die Hausherren in einer wilden Partie mit 3:2 durch. Julian Höllen brachte den SBC früh in der Partie in Führung (17.). Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Kenan Smajlovic auf 2:0 (42.). Nachdem Leo Tomic kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2 verkürzte (46.), keimte bei den Gästen neue Hoffnung auf. Smajlovic erstickte diese aber im Keim und brachte Traunstein mit 3:1 in Front (59.). Der erneute Anschlusstreffer durch Artin Shamolli kam letzten Endes zu spät (77.). SB Chiemgau Traunstein – SV Aubing München 3:2

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (71. Jakob Trebesius), Jonas Kranzfelder, Kenan Smajlovic (64. Lennard Schweder), Julian Höllen (87. Michael Steinbacher) - Spielertrainer: Gentian Vokri

SV Aubing München: Alexander Ladich, Abdulbassit Djobo, Vendim Sinani, Moritz Räder, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic (69. Claudio Milican), Leo Tomic, Artin Shamolli, Andrej Bencke, Daniel Koch (62. Lionel Ndasi), Faris Hero (46. Alexander Rojek) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 277

Tore: 1:0 Julian Höllen (17.), 2:0 Kenan Smajlovic (42.), 2:1 Leo Tomic (46.), 3:1 Kenan Smajlovic (59.), 3:2 Artin Shamolli (77.)

Gelb-Rot: Artin Shamolli (90./SV Aubing München/)

Im Auswärtsspiel gegen den Kirchheimer SC verpasste der FC Wacker München drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Ende gab es ein 2:2-Unentschieden. Nach rund 20 Minuten war es Jasmin Kadiric, der Wacker mit 1:0 in Führung brachte (19.). Rund zehn Minuten später schnürte er den Doppelpack und erzielte das 2:0 (33.). Der Anschlusstreffer von Roman Prokoph brachte dem KSC neue Hoffnung (74.). Kurz vor Schluss erzielte Luca Mauerer den späten Ausgleichstreffer (83.).



Kirchheimer SC – FC Wacker München 2:2

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (83. Florian Rädler), Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (65. Thomas Branco De Brito), Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (46. Luis Sako), Marco Flohrs (86. Marco Wilms), Leon Reilhac, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer, Osman Akbulut, Jonathan Nsanzimana, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (83. Armando Tischer), Severin Buchta, Plator Doqaj, Jasmin Kadiric (85. Anto Stipic), Noah Kotb, Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jasmin Kadiric (19.), 0:2 Jasmin Kadiric (33. Foulelfmeter), 1:2 Roman Prokoph (74. Foulelfmeter), 2:2 Luca Mauerer (83.)

Remis zwischen Eintracht Karslfeld und dem ESV Freilassing. Die Hausherren retteten spät einen Punkt, können sich aber nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gab es in den zweiten 45 Minuten den Rückschlag für die Hausherren. Timo Portenkirchner brachte Freilassing in Führung (59.). Mit seinem 10. Saisontor rette Fabian Barth Karlsfeld einen Punkt und erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer (74.). TSV Eintracht Karlsfeld – ESV Freilassing 1:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann (46. Markus Huber), Kerubel Kuflu (71. Willhelm Ampenberger), Lukas Paunert, Fabian Schäffer (60. Peter Wuthe), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Roman Gertsmann (85. Jakov Miškić), Fabian Barth, Deniz Yilmaz (64. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl, Georg Wieser, Tobias Schindler, Maximilian Streibl, Rejan Kryezi (84. Molos Bajgora), Felix Bischoff, Simon Hafner (77. Leon Windisch), Daniel Aschauer (90. Raul Miclos), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (77. Johann Spatzenegger) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (59.), 1:1 Fabian Barth (73.) Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV Grünwald Grünwald 13:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kastl TSV Kastl TSV Murnau TSV Murnau 14:00 PUSH