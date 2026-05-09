LL SO: Wacker schafft Klassenerhalt - Dornach muss in die Relegation 33. Spieltag der Landesliga Südost von Paul Ruser · Heute, 18:41 Uhr · 0 Leser

Der FC Wacker München schafft nach dem Aufstieg im letzten Jahr den Klassenerhalt.. – Foto: Stefan Schmiedel

Am Freitagabend konnte Rosenheim mit seinem Heimsieg über Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Heute hat der FC Wacker München den Klassenerhalt geschafft und damit Dornach in die Relegation geschickt. GAP und Karlsfeld haben beide verloren. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der FC Wacker München hat sich den Klassenerhalt gesichert und entgeht damit der Relegation. Gegen den TSV Grünwald, der personell mit nur einem Auswechselspieler dünn besetzt war, eröffnete Jasmin Kadiric in der 28. Minute die Tor-Gala. Nur sechs Minuten später war es erneut Kadiric, der auf 2:0 für Wacker erhöhte (34.).

Grünwald kam vor der Pause zwar noch durch Leander Bublitz ran (43.), aber Wacker schoss durch Armando Tischer den nächsten Treffer (51.). In der 67. Minute gab es dann einen Elfmeter für die Gäste, den Yannick Frey verwandelte (67.). Den alten Abstand stellte in der fünften Minute der Nachspielzeit Severin Buchta wieder her (90. +5). FC Wacker München – TSV Grünwald 4:2

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic (46. Matija Abazovic), Jonathan Nsanzimana, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Severin Buchta, Plator Doqaj (80. Leonard Fuchs), Armando Tischer (92. Leon Bauer), Jasmin Kadiric (62. Nam Max Nguyen), Mohamad Awata (83. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte

TSV Grünwald: Dominik Stanić, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Fabian Traub (57. Marcel Kosuch), Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, Milan Zargar, Yannick Frey, David Halbich, Leander Bublitz - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jasmin Kadiric (28.), 2:0 Jasmin Kadiric (34.), 2:1 Leander Bublitz (43.), 3:1 Armando Tischer (51.), 3:2 Yannick Frey (67. Foulelfmeter), 4:2 Severin Buchta (90.+5)

Durch den Sieg des FC Wacker München ist klar, dass der SV Dornach in die Relegation muss. Gegen den TSV Kastl brachte Hugo Heise die abstiegsbedrohten Gäste zwar in Führung (27.), aber diese glichen kurz darauf durch Christoph Hoffmann (33.) aus. Spät in der zweiten Halbzeit gelang den Dornachern dann die erneute Führung durch Simon Reitmayer (78.). Diese hielt erneut nicht lang. Der eingewechselte Sebastian Spinner brachte seine Mannschaft mit seinem letzten Heim-Tor zum Punktgewinn (88.). TSV Kastl – SV Dornach 2:2

TSV Kastl: Korbinian Frank, Martin Göppinger (51. Anton Kriner), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber (86. Hannes Langenecker), Samuel Stutz (51. Maximilian Damoser), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Christoph Hoffmann (71. Sebastian Spinner), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (80. Jonas Berreiter), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

SV Dornach: Leon Cuni, René Reiter (53. Simon Reitmayer), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Hugo Heise (69. Adama Diarra), Simon Kampmann, Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Can Bozoglu, Lorenz Scholz (24. Fabian Aicher) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 215

Tore: 0:1 Hugo Heise (27.), 1:1 Christoph Hoffmann (33.), 1:2 Simon Reitmayer (78.), 2:2 Sebastian Spinner (88.) Heute, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. FC Unterföhring Unterföhring 1 4 Abpfiff Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kämpft weiter ums pure Überleben. Mit einem Sieg gegen den FC Unterföhring hätte man sich zumindest auf einen Relegationsplatz vorschieben können, doch die Elf unterlag zuhause den Münchnern. Porr hatte den FC Unterföhring per Doppelpack (4. & 24.) mit 2:0 in Führung gebracht, die Maick Antonio in der31. Minute ausbaute. Damit war die Entscheidung auch schon fast gefallen. Jonas Schrimpf gelang für die Garmisch-Partenkirchener zwar der Treffer zum 1:3, aber mehr gelang ihnen nicht mehr. Zwei Minuten vor Schluss netzte dann Razvan Marian zum 4:1-Auswärtssieg für Unterföhring ein. Garmisch spielt am nächsten Wochenende in Freilassing, Abstiegskonkurrent Karlsfeld empfängt Kastl. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Unterföhring 1:4

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Philippe Schulz (30. Christoph Schmidt), Sebastian Stechele (30. Moritz Schwarz) (79. Maximilian Heringer), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (76. Vitus Wagensonner), Lucas Pfefferle (57. Robin Reiter), Philipp Solleder, Jonas Poniewaz - Trainer: Stefan Schwinghammer

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas, Hendrik Geiler, Jona Meiner (46. Ove Richter), Emre Gümüs, Luis Fischer, Florian Orth (46. Moritz Erbs), Maick Antonio, Jakob Klaß (61. Razvan Marian), Clovis Tokoro (79. Vincent Gmelch), Fabian Porr (89. Matej Stjepic) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabian Porr (4.), 0:2 Fabian Porr (24.), 0:3 Maick Antonio (31.), 1:3 Jonas Schrimpf (58.), 1:4 Razvan Marian (88.) Heute, 16:00 Uhr TSV Murnau TSV Murnau TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 3 0 Abpfiff Der TSV Murnau hat sich über Nacht auf den zweiten Platz geschoben. Im Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld dauerte es nur bis zur 13. Minute, bis Sanel Dacic für die Drachen einnetzte. Die abstiegsbedrohten Karlsfelder kämpften um wichtige Punkte und hielten lange den knappen Rückstand. In der 81. kam dann jedoch die Spielentscheidung. Murat Höbekkaya erhöhte auf 2:0 für Murnau, Erhard gelang in der Schlussminute noch das 3:0. TSV Murnau – TSV Eintracht Karlsfeld 3:0

TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Tizian Schatto (46. Luis Zehetmeier), Fabian Heiland, Bastian Adelwart (79. Murat Höbekkaya), Michael Moser (87. Elias Richter), Jannis Braun, Sanel Dacic, Felix Lautenbacher (90. Leon Schlichting), Maximilian Nebl (65. Fabian Erhard) - Trainer: Martin Wagner

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Markus Huber (64. Willhelm Ampenberger), Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Fabian Schäffer (70. Kilian Schestak), Peter Wuthe, Florian Schrattenecker (46. Tobias Beyer), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Lorent Ismajli (26. Deniz Yilmaz), Roman Gertsmann (81. Bastian Kirschner) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Sanel Dacic (13.), 2:0 Murat Höbekkaya (81.), 3:0 Fabian Erhard (90.) Spiele am Freitag