LL SO: Wacker mit Ausrufezeichen - Haching II siegt in Nachspielzeit

Am Donnerstagabend konnte Wacker München einen Achtungserfolg in Unterföhring feiern. Der Tabellenführer Unterhaching II konnte sich in Freilassing über späte drei Punkte freuen, Wasserburg konnte Kastl klar bezwingen. Im Verfolgerduell behielt Aubing gegenüber Grünwald die Oberhand. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Donnerstag

Der TSV 1880 Wasserburg ließ dem TSV Kastl keine Chance. Thomas Voglmaier brachte die Gastgeber bereits nach zwölf Minuten in Front. Nach dem Seitenwechsel brachten Leon Simeth und Danilo Dittrich den 3:0-Endstand herbei (56. und 61.). Wasserburg klettert mit den drei Punkten auf den zweiten Platz, Kastl bleibt vorerst auf Rang 13. TSV 1880 Wasserburg – TSV Kastl 3:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher (80. Dominik Brich), Maximilian Biegel, Tizian Rudolph (88. Johannes Lindner), Leon Simeth (66. George Dumitru), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Danilo Dittrich (62. Leander Haunolder), Daniel Kononenko (76. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier - Trainer: Michael Wallner - Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (68. Timo Oberreiter), Manuel Kellermann (68. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Christoph Hoffmann (68. Samuel Stutz), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (88. Raphael Kamhuber), Michael Renner (68. Anton Kriner), Maximilian Damoser - Trainer: Harald Mayer

Tore: 1:0 Thomas Voglmaier (12.), 2:0 Leon Simeth (56.), 3:0 Danilo Dittrich (61.)

Ebenfalls keine Chance hatte der FC Unterföhring gegen den FC Wacker München. Mit 4:0 fertigten die Gäste die Unterföhringer vom eigenen Rasen, zur Pause stand es schon 3:0. Jannik Bosnjak, Norbert Bzunek und Jasmin Kadiric sorgten für den klaren Halbzeitstand (7., 11. und 38.). Den Schlusspunkt setzte Anes Ziljkic kurz vor Schluss (80.). Wacker verlässt mit dem Sieg die Abstiegsränge und überholt Unterföhring. Beide Mannschaften stehen mit 16 Punkten auf den Plätzen elf und zwölf. FC Unterföhring – FC Wacker München 0:4

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas (64. Nils Larisch), Darius Awoudja (46. Maick Antonio), Sahin Bahadir, Kevin-Christopher Flesch (73. Florian Orth), Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Luis Fischer (73. Vincent Gmelch), Razvan Marian (46. Jonas Näther), Clovis Tokoro, Fabian Porr - Trainer: Andreas Faber

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (83. Nam Max Nguyen), Severin Buchta (88. Theodor Ferner), Matija Abazovic, Nsimba Rogério, Jasmin Kadiric (72. Anes Ziljkic), Noah Kotb (85. Fedja Huskic) - Trainer: Fabian Lamotte

Tore: 0:1 Jannik Bosnjak (7.), 0:2 Norbert Bzunek (11.), 0:3 Jasmin Kadiric (38.), 0:4 Anes Ziljkic (80.)

Der SV Aubing konnte am Ende einen knappen Auswärtssieg beim TSV Grünwald feiern. Alex Rojek schoß die Gäste nach nur vier Minuten in Führung, David Keller konnte nur drei Minuten später egalisieren. Im Anschluss war Rojek erneut erfolgreich (19.), kurz vor der Pause konnte Daniel Leugner jedoch den zweiten Grünwalder Ausgleich erzielen (39.). Nach dem Pausentee drehten die Aubinger aber nochmal auf und schossen innerhalb von sieben Minuten zwei Tore: Balthasar Zimmermann und Daniel Koch waren die Torschützen (53. und 60.). David Halbichs Anschluss in der Nachspielzeit kam zu spät. Aubing klettert an Grünwald vorbei auf den dritten Platz, Grünwald ist nun Fünfter. TSV Grünwald – SV Aubing München 3:4

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (87. Nick Starke), Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (61. Leander Bublitz), Daniel Leugner, David Lucksch (46. Min-Kook Park), Michael Hutterer, David Keller, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml (46. Abdulbassit Djobo), Vendim Sinani, Michael Appiah, Hans Haderecker, Abdul Bangura (87. Ben Damoah), Claudio Milican, Daniel Koch (63. Aldin Bajramovic), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (88. Gabriel Slipac), Alexander Rojek (81. Lionel Ndasi) - Trainer: Patrick Ghigani

Tore: 0:1 Alexander Rojek (4.), 1:1 David Keller (7.), 1:2 Alexander Rojek (19.), 2:2 Daniel Leugner (39.), 2:3 Balthasar Zimmermann (53.), 2:4 Daniel Koch (60.), 3:4 David Halbich (90.+4)

Der Anpfiff in Freilassing verzögert sich um ca. 45 Minuten. Neue Anstoßzeit: 20:15 Uhr. Spiel am Mittwoch

Bereits nach drei Minuten klingelte es das erste Mal im Tor des Tabellenletzten SVN München, Peter Schmöller traf per Strafstoß. Eine knappe halbe Stunde später erhöhte Leon Reilhac. Nach dem Seitenwechsel konnte der SVN durch den Treffer von Julien Santana-Mielke verkürzen (50.). In der Folge riss Luis Sako die Partie an sich, als er einen Hattrick innerhalb von 14 Minuten schnürte (57., 60. und 71.). Damit beseitigte er alle Zweifel, die drei Punkte bleiben in Kirchheim. Die Gastgeber klettern zunächst auf den siebten Platz. Kirchheimer SC – SVN München 5:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (64. Marinus Bachleitner), Luis Sako (71. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (69. Marco Flohrs), Luca Mauerer (84. Marco Wilms), Peter Schmöller (69. Lenny Gremm) - Trainer: Steven Toy

SVN München: Niklas Leitermann, Enes Kiran, Mehmet Köse (82. Youssuf Hassan), Jonah Wenzel, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke, Rany Mohamed Hassan Elbelouny (58. Besart Murtezi), Enriko Kranjcec (61. Yassin Ayed), Ishaq Khalil (71. Aleksandar Aco Novakovic), Baldwin Wilson (89. Hayati Yilmaz), Edward Johnson - Trainer: Gökhan San

Tore: 1:0 Peter Schmöller (3. Foulelfmeter), 2:0 Leon Reilhac (34.), 2:1 Julien Santana-Mielke (50.), 3:1 Luis Sako (57.), 4:1 Luis Sako (60.), 5:1 Luis Sako (71.) Spiele am Freitag

