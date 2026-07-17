 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ticker

LL SO: Wacker geht in Unterföhring unter - Kirchheim gewinnt knapp

1. Spieltag der Landesliga Südost

von Sarah Georgi · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Will direkt am 1. Spieltag siegen: Der Kirchheimer SC.
Will direkt am 1. Spieltag siegen: Der Kirchheimer SC. – Foto: Bernhard Schmöller

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Landesliga Südost
Türkgücü Mün
Eggenfelden
Haching II
Unterföhring

In der ersten Spielrunde der neuen Saison empfängt der Kirchheimer SC den SB Chiemgau Traunstein. Zudem gastiert der FC Wacker München beim FC Unterföhring. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
1
0
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
6
1
Abpfiff

Spiel am Donnerstag:

Gestern, 19:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
0
2
Abpfiff

2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause.

ESV Freilassing – TSV Kastl 0:2
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos (52. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (94. Artem Tsap), Arber Tafilaj (68. Tobias Frisch), Kaan Coskun (58. Timo Hofer), Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (68. Rodi Hussein) - Trainer: Goran Roksandic
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (88. Lukas Auberger), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Manuel Schwaighofer (63. Luan Ademaj), Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber (65. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Alexander Fuchshuber (14.), 0:2 Samuel Stutz (24.)

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:30

Spiele am Sonntag:

So., 19.07.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
12:30live

So., 19.07.2026, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Verlegte Spiele:

Di., 18.08.2026, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
18:30

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30