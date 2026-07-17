LL SO: Wacker geht in Unterföhring unter - Kirchheim gewinnt knapp

2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause.