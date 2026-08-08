LL SO: Völliger Wahnsinn in Murnau – 17 (!) Tore in einem Spiel

Und auch am Samstag rollt der Ball in der Landesliga Südost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Was für ein Spektakel in Murnau: Der TSV hat den FC Wacker München mit 13:4 aus dem Stadion geschossen. Dabei ging es zunächst noch vergleichsweise ausgeglichen zu. Fabian Erhard brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Noah Kotb glich wenig später aus, ehe Erhard, Jonas Schrimpf und Georg Kutter Murnau bis zur 40. Minute auf 4:1 davonziehen ließen. Kotb verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einmal auf 2:4.
Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme. Erhard schnürte seinen Dreierpack, Murat Höbekkaya traf gleich dreimal, dazu reihten sich Jannis Braun und Sanel Dacic in die lange Liste der Torschützen ein. Besonders kurios wurde es in der 84. Minute, als Georg Kutter gleich zweimal traf und Murnau innerhalb kürzester Zeit auf 11:2 und 13:2 stellte. Wacker kam durch Nsimba Rogério und zwei weitere Treffer von Kotb noch einmal zu drei Toren, doch am völlig verrückten 13:4-Heimsieg der Murnauer änderte das nichts. Vor 350 Zuschauern erlebten die beiden Mannschaften damit eine absurde Partie.
Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es ist gut losgegangen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann aber verdient den Ausgleich bekommen, wo wir einfach sehr schlampig in der Spieleröffnung, beziehungsweise im Gegenpressing waren. Bis zur Halbzeit hat es dann 4:2 gestanden. Wir haben da zwei Geschenke verteilt, was uns echt geärgert hat. Dann haben wir gesagt, wir wollen auf das fünfte Tor gehen, das ist uns relativ schnell gelungen.
Nach dem fünften Tor ist dann Wacker ein bisschen auseinandergebrochen. Zudem konnten wir extrem viel Qualität von der Bank nachlegen. Wir freuen uns jetzt über die nächsten drei Punkte und sind gut beraten, demütig zu sein und einfach weiterzumachen.«
TSV Murnau – FC Wacker München 13:4
TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter (61. Maximilian Wörrle), Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier, Michael Moser (52. Sanel Dacic), Jannis Braun, Felix Lautenbacher (61. Tadeus Henn), Jonas Schrimpf (76. Bastian Adelwart), Georg Kutter, Fabian Erhard - Trainer: Andreas Haidl
FC Wacker München: Timur Engl, Theodor Ferner (58. Adrian Lahi), Leon Bauer (46. David Topic), Anto Stipic (36. Leonard Grob), Osman Akbulut, Matija Abazovic, Marko Filipovic, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (77. Nsimba Rogério), Noah Kotb, Lordan Handanovic - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Fabian Erhard (12.), 1:1 Noah Kotb (17.), 2:1 Fabian Erhard (25.), 3:1 Jonas Schrimpf (31.), 4:1 Georg Kutter (40.), 4:2 Noah Kotb (45.+6), 5:2 Fabian Erhard (49.), 6:2 Murat Höbekkaya (60.), 7:2 Jannis Braun (71.), 8:2 Murat Höbekkaya (73.), 9:2 Sanel Dacic (77.), 10:2 Murat Höbekkaya (84.), 11:2 Georg Kutter (84.), 13:2 Georg Kutter (84.), 13:3 Nsimba Rogério (90.), 13:3 Jannis Braun (90.+1), 13:4 Noah Kotb (90.+3 Foulelfmeter)
ESV Freilassing – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:0
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Marius Koller, Tim Gendel, Simon Schlosser, Dominik Krein, Rodi Hussein (81. Raul Miclos), Niclas Hofer (75. Johann Spatzenegger), Timo Hofer, Tim Bageritz (61. Thomas Mayer), Timo Portenkirchner - Trainer: Goran Roksandic
VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Benedikt Orth, Martin Zentrich (27. Valentin Thalmeier), David Küttner (57. Fabian Diranko), Tobias Krause (81. Luke Nauen), Moritz Sassmann, Duje Vukman (46. Arian Kurmehaj), Emil Kierdorf - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut)
Tore: 1:0 Timo Portenkirchner (30.), 2:0 Rodi Hussein (75.), 3:0 Raul Miclos (90.+1)
Der FC Moosinning konnte gegen den SSV Eggenfelden den zweiten Saisonsieg einfahren. Georg Ball steuerte den goldenen Treffer zum 1:0-Heimsieg kurz vor der Pause bei (45.). Moosinning schiebt sich mit den drei Punkten auf den siebten Platz, Eggenfelden bleibt mit nur drei Zählern aus fünf Partien auf dem vorletzten Platz der Tabelle.
FC Moosinning – SSV Eggenfelden 1:0
FC Moosinning: Paul Reiser, Tobias Hartmann (60. Liam Fitzpatrick), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mohamed Abdane (77. Stefan Haas), Tobias Killer (79. Elias Faust), Mert Güzelarslan (79. Luca Neske), Can Bozoglu (77. Yven Bölke) - Trainer: Christoph Ball
SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck (86. Dominik Schäffler), Simon Schie, Ankido Abraham, Blin Kelmendi (64. Alexander Matschi), Yehor Kosiachenko, Laurin Hansbauer, Kevin Bergter, Benedikt Huber - Trainer: Daniel Blindhuber
Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Georg Ball (45.)
Der VfB Forstinning und Türkgücü München trennten sich mit 1:1. Dimitar Kirchev brachte die Hausherren in der 39. Minute in Front, Mohamed Bekaj konnte nahe der Ein-Stunden-Marke ausgleichen. In der 74. Minute flog Türkgücüs Sahin Bahadir mit gelb-rot vom Platz, Forstinning konnte die anschließende Überzahl aber nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Forstinning klettert mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht auf den dritten Platz, Türkgücü ist nun Sechster.
VfB Forstinning – Türkgücü München 1:1
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Yazar Taskin (79. Julian Kristo), Emir Yildirim, Aleksandar Aco Novakovic, Luca Mancusi, Michele Cosentino (88. Ante Basic), Antonio Saponaro - Trainer: Gerhard Lösch
Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Mohamed Bekaj, Burhan Bahadir, Marin Pudic (24. Mert Sahin), Amar Cekic, Atilla Arkadas, Mohamad Awata, Alexander Rojek (81. Cengiz Basaran), Luan Redzepi (58. Abdulrahman Hassirou) - Trainer: Slaven Skeledzic
Schiedsrichter: Leopold Kellner (Oberhinkofen) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Dimitar Kirchev (39.), 1:1 Mohamed Bekaj (62.)
Gelb-Rot: Sahin Bahadir (74./Türkgücü München/)