LL SO: Völliger Wahnsinn in Murnau – 17 (!) Tore in einem Spiel

Spiele am Samstag

Was für ein Spektakel in Murnau: Der TSV hat den FC Wacker München mit 13:4 aus dem Stadion geschossen. Dabei ging es zunächst noch vergleichsweise ausgeglichen zu. Fabian Erhard brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, Noah Kotb glich wenig später aus, ehe Erhard, Jonas Schrimpf und Georg Kutter Murnau bis zur 40. Minute auf 4:1 davonziehen ließen. Kotb verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einmal auf 2:4.

Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen dann alle Dämme. Erhard schnürte seinen Dreierpack, Murat Höbekkaya traf gleich dreimal, dazu reihten sich Jannis Braun und Sanel Dacic in die lange Liste der Torschützen ein. Besonders kurios wurde es in der 84. Minute, als Georg Kutter gleich zweimal traf und Murnau innerhalb kürzester Zeit auf 11:2 und 13:2 stellte. Wacker kam durch Nsimba Rogério und zwei weitere Treffer von Kotb noch einmal zu drei Toren, doch am völlig verrückten 13:4-Heimsieg der Murnauer änderte das nichts. Vor 350 Zuschauern erlebten die beiden Mannschaften damit eine absurde Partie.