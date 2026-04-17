LL SO: Vierfach-Scorer Prokoph - Wasserburg geht leer aus

Roman Prokoph war gegen den TSV Kastl nicht zu stoppen. – Foto: Bernhard Schmöller

Der TSV Grünwald holte trotz vieler Verletzter drei Punkte gegen den VfB Hallbergmoos, Wacker München gewann gegen Eintracht Karlsfeld. Außerdem trennte sich Chiemgau Traunstein remis vom 1. FC GAP, Wasserburg verlor gegen Murnau. Nach fünf sieglosen Spielen düpierte der Kirchheimer SC den TSV Kastl. Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern in der Übersicht.

Niederlage für den Spitzenreiter TSV 1880 Wasserburg. Vor 451 Zuschauern kam die Elf vom Inn nicht gegen die Drachen klar. Ex-Hachinger Felix Lautenbacher brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Teamkollege Bastian Adelwart auf 2:0 (73.). Wasserburg könnte schon morgen die Tabellenführung an den Verfolger TSV 1860 Rosenheim verlieren. Der TSV Murnau hat sich durch den Sieg noch eine kleine Chance auf einen möglichen Aufstieg offen gehalten.

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Gerade noch rechtzeitig scheinen die Kicker aus dem Süden aufgewacht zu sein. Gegen den SB Chiemgau Traunstein geriet die Elf von Trainer Schwinghammer durch zwei Elfmeter, die von Julian Höllen (45. +1) und Kenan Smajlovic (49.) verwandelt wurden, zwar in Rückstand, ließ sich aber nicht unterkriegen. Ebenfalls per Elfmeter erzielte Nicolai Bierling in der 56. den Anschlusstreffer für den 1. FC GAP. Teamkollege Lucas Pfefferle gelang dann der Auslgeich (67.). Die Garmischer sind durch den nächsten Punkt nun auf den obersten Relegationsplatz gewandert und kämpfen weiterhin um den direkten Klassenerhalt mit. Traunstein steht zwei Plätze drüber und muss selber noch ein wenig zittern. SB Chiemgau Traunstein – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:2

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (80. Jakob Trebesius), Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (70. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Sebastian Stechele (53. Philippe Schulz), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (38. Moritz Schwarz), Philipp Solleder (90. Maximilian Heringer), Robin Reiter (45. Lucas Pfefferle), Jonas Poniewaz (82. Quirin Wellenstein) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 396

Tore: 1:0 Julian Höllen (45.+1 Foulelfmeter), 2:0 Kenan Smajlovic (49. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Bierling (56. Foulelfmeter), 2:2 Lucas Pfefferle (67.)

Der TSV Grünwald hat mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos die drei Punkte eingefahren. Mit Verstärkung aus der zweiten Mannschaft auf der Ersatzbank ging die Elf bereits in der4. Minute in Führung. Torschütze war Stammspieler Daniel Leugner (4.). Der junge Leander Bublitz baute diese in der 18. Minute aus. Dem VfB Hallbergmoos gelang nach dem Seitenwechsel zwar noch der Anschlusstreffer durch Tobias Krause (53.), doch am Ende blieb es beim 2:1 für den TSV Grünwald. In der Nachspielzeit kam dann noch Reserve-Spieler Tim Schmidle zu seinem dritten Einsatz in der Landesliga. TSV Grünwald – VfB Hallbergmoos-Goldach 2:1

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich (93. Tim Schmidle), Leander Bublitz (75. Fabian Traub) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (46. Daniel Müller), David Küttner (70. Moritz Sassmann), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (85. Fabian Diranko), Arian Kurmehaj (64. Valentin Bamberger), Duje Vukman, Luke Nauen, Julian Kristo (70. Simon Werner) - Spielertrainer: Andreas Giglberger - spielender Co-Trainer: Andreas Kostorz

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Leugner (4.), 2:0 Leander Bublitz (18.), 2:1 Tobias Krause (53.)

Roman Prokoph bereitete gegen den TSV Kastl seinem Team und dem scheidenden Trainer Steven Toy nach zuletzt sieglosen Spielen einen torreichen Abend. In Führung brachte den KSC jedoch erstmal Teamkollege Marco Flohrs (14.). Danach begann der Auftritt von Roman Prokoph. Kurz vor der Pause erhöhte Roman Prokoph auf 2:0 (44.), ehe er in der zweiten Halbzeit einen Treffer nach dem anderen nachlegte (51., 61., und 89.). Der TSV Kastl konnte nur zusehen und einen Ehrentreffer durch Michael Renner erzielen (66.). Der Kirchheimer SC rückt durch die drei Punkte näher an die oberen Plätze heran. Kirchheimer SC – TSV Kastl 5:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Marco Flohrs (60. Florian Rädler), Luis Sako (70. Marco Wilms), Jan Köhler, Luca Mauerer (88. Korbinian Vollmann), Sami Benrabh (75. Can Ritter), Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

TSV Kastl: Korbinian Frank, Daniel Bruckhuber (70. Manuel Kellermann), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner (60. Philipp Hofmann), Timo Oberreiter (60. Josef Spermann), Michael Renner, Nevio Pichler - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Florian Böhm (Wolfratshausen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Marco Flohrs (14.), 2:0 Roman Prokoph (44.), 3:0 Roman Prokoph (51.), 4:0 Roman Prokoph (61.), 4:1 Michael Renner (66.), 5:1 Roman Prokoph (89.)

Sieg für den FC Wacker München im Keller-Duell. Im Spiel der beiden abstiegsbedrohten Teams entschied ein verwandelter Elfmeter von Norbert Bzunek die Partie (15.). Durch den Sieg baut Wacker erstmal einen Vorsprung auf Dornach auf, könnte diesen aber wieder verlieren. Der TSV Eintracht Karlsfeld bleibt weiter auf einem direkten Abstiegsplatz, hat aber auch noch alle Möglichkeiten für die Relegation oder den direkten Liga-Verbleib. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Wacker München 0:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann (90. Kilian Schestak), Lukas Paunert, Peter Wuthe (74. Lorent Ismajli), Florian Schrattenecker (81. Deniz Yilmaz), Thomas Ettenberger (58. Kerubel Kuflu), Jonas Kuhn, Tobias Beyer, Roman Gertsmann, Daniel Contreras Dorado (58. Fabian Barth) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Osman Akbulut (46. Leonard Fuchs), Jonathan Nsanzimana, Norbert Bzunek (69. Noah Kotb), Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Plator Doqaj (83. Luca Gislimberti), Jasmin Kadiric (64. Theodor Ferner) (64. Armando Tischer), Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Norbert Bzunek (15. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag: