LL SO: Viele Tore in Grünwald - Kartenspektakel in Freilassing

In der Landesliga Südost empfängt am Samstag Wacker München den Tabellenführer Wasserburg. Das Schlusslicht SVN München gastiert beim Vierten Murnau, Karlsfeld muss nach Grünwald. Im vierten Spiel empfängt Freilassing Unterföhring. Der Spieltag in der Übersicht.
TSV Grünwald – TSV Eintracht Karlsfeld 5:3
TSV Grünwald: Dominik Stanić, Marco Bornhauser (88. Leander Bublitz), Nick Starke (32. Fabian Traub), Gabriel Wanzeck (90. Milan Zargar), Leon Sammer (45. David Lucksch), Daniel Leugner, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (64. Jonas Bäuerlein) (69. Daniel Contreras Dorado), Felix Schimpfermann (76. Dennis Tscharnke), Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Florian Schrattenecker, Willhelm Ampenberger, Roman Gertsmann (88. Maximilian Hummel), Fabian Barth, Deniz Yilmaz (76. Jonas Kuhn) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 David Halbich (4.), 1:1 Roman Gertsmann (10.), 2:1 Yannick Frey (26. Foulelfmeter), 2:2 Roman Gertsmann (39.), 2:3 Fabian Barth (41.), 3:3 David Halbich (59.), 4:3 Marcel Kosuch (70.), 5:3 Gabriel Wanzeck (74.)
Rot: Fabian Schäffer (86./TSV Eintracht Karlsfeld/)
FC Wacker München – TSV 1880 Wasserburg 0:4
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Leon Bauer (87. Matija Abazovic), Luca Gislimberti (68. Anto Stipic), Osman Akbulut, Jonathan Nsanzimana (88. Julian Dolenga), Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak (68. Armando Tischer), Plator Doqaj, Jasmin Kadiric (83. David Topic), Noah Kotb, Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher (72. Tizian Rudolph), Dominik Brich, Maximilian Biegel, Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez (67. Leon Simeth), George Dumitru (57. Daniel Kononenko), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (72. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier (81. Leander Haunolder) - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Robin Ungerath (30.), 0:2 Thomas Voglmaier (48.), 0:3 Robin Ungerath (66.), 0:4 Robin Ungerath (70.)
Gelb-Rot: Mohamad Awata (35./FC Wacker München/)
Punkteteilung im Stadion am Airport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Kastl trennen sich 2:2-Unentschieden. Für die Hausherren war die erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nur einer Minute gelang Kastl der Führungstreffer. Christoph Hoffmann brachte die Gäste in Führung (1.).
Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spinner sogar auf 2:0 (44.). In der zweiten Halbzeit folgte die Reaktion der Hausherren. Erst erzielte Arian Kurmehaj den Anschlusstreffer (51.), dann glich Hallbergmoos durch Valentin Bamberger aus (70.). Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kastl 2:2
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller (46. Valentin Thalmeier), David Küttner, Tobias Krause (67. Valentin Bamberger), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner, Luke Nauen, Julian Kristo (73. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (67. Dominik Grothe), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer
Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Christoph Hoffmann (1.), 0:2 Sebastian Spinner (44.), 1:2 Arian Kurmehaj (51.), 2:2 Valentin Bamberger (70.)
Die Serie des TSV 1860 Rosenheim setzt sich fort. Im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC siegten die Gastgeber mit 3:0.
Den Führungstreffer für die Rosenheimer erzielte Edis Muhameti (60.). Die Gäste fanden in der Folge keine Antwort. In der Schlussphase erhöhte Leon Tutic (84.), ehe Denis Ünal den Deckel auf die Partie setzte (90.). 1860 rückt bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Wasserburg heran.
TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal, Denis Stojcic, Liam Markulin (63. Audai Elghatous) (90. Lucas Gratt), Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic, Edis Muhameti, Noah Markulin (63. Audai Elghatous) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (80. Korbinian Vollmann), Marinus Bachleitner (78. Thomas Branco De Brito), Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (58. Marco Flohrs), Luis Sako (78. Matthias Ecker), Leon Reilhac, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph (58. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Edis Muhameti (60.), 2:0 Leon Tutic (84.), 3:0 Deniz Ünal (90.+3)