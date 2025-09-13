LL SO 🗣: VfB mit starker Bank – Grünwald mit "Charakter und Herzblut"

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir haben heute gegen Wasserburg eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und konnten uns in den ersten 20 Minuten bereits zwei, dreimal gefährlich vor dem Wasserburger Tor zeigen. Nach einem schönen Freistoß von Eren Emirgan sind wir verdient mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat Wasserburg viel Druck gemacht, vor allem um die 75. Minute herum mussten wir ein, zwei kritische Phasen überstehen, in denen unser Torwart herausragend gehalten hat. Insgesamt konnten wir aber die meisten Situationen vom eigenen Tor fernhalten. In der Nachspielzeit haben wir dann einen Konter erfolgreich ausgespielt und mit dem 2:0 das Spiel endgültig entschieden. Aufgrund der starken ersten Halbzeit geht der Sieg für mich in Ordnung. Es war das Spitzenspiel, das sich viele im Vorfeld erhofft hatten, und ich denke, die Zuschauer sind heute voll auf ihre Kosten gekommen.«

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos-Goldach: »Am Ende des Tages war es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg gegen Freilassing. Wir haben in der ersten Halbzeit keine gute Leistung gezeigt, waren im Passspiel oft unsauber und haben die nötige Aggressivität gegen den Ball vermissen lassen, die uns eigentlich auszeichnet. Dennoch haben wir defensiv kaum etwas zugelassen und selbst allerdings auch keine klaren Torchancen herausgespielt, weshalb es insgesamt kein gutes Landesligaspiel war. In der Halbzeit haben wir die Schwächen klar angesprochen, und die Reaktion in der zweiten Hälfte war sehr positiv. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Wucht haben wir entwickelt und man hat gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Besonders hervorheben möchte ich heute wieder unsere Einwechselspieler – Thalmeier, Kurmehaj, Vukman, Kierdorf und Kristo – die mit ihrem Impact ein großes Plus für uns sind. Auch unsere Standardstärke sticht aktuell heraus: Beide Tore fielen nach Standardsituationen – das erste durch einen Kopfball von Opitz, das zweite per Elfmeter, wie gewohnt sicher verwandelt von Mo Sassmann nach starker Einzelleistung von Emil Kierdorf, der kurz zuvor eingewechselt wurde. Natürlich hat uns auch die Gelb-Rote Karte für Freilassing in die Karten gespielt, sodass wir noch mehr Druck aufbauen und schließlich auf eine Doppelspitze umstellen konnten. Am Ende war es dann nur eine Frage der Zeit, bis wir den Siegtreffer nachlegen. Wir sind zufrieden, dass wir trotz einer schwächeren ersten Halbzeit am Ende verdient 2:0 gewinnen, zu null spielen und beide Treffer nach Standards erzielen konnten. So nehmen wir auch aus einem weniger guten Spiel verdient die drei Punkte mit.«

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Wir wussten, dass das kein Spaziergang wird. Schon nach sechs Minuten bringt uns Daniel Leugner mit 1:0 in Führung – ein Start nach Maß, der uns eigentlich Sicherheit geben sollte. Trotzdem war die erste Halbzeit hart: Wir haben zu viele Standards zugelassen und ab der 30. Minute ein Stück weit die Kontrolle verloren. In der Kabine war es dann Zeit, alles klarzustellen. Ich wollte, dass sie spüren, dass wir dieses Spiel nicht herschenken, dass wir bereit sind, alles zu geben – egal wie hart es wird. Und genau diese Energie haben sie auf den Platz gebracht. Nach dem Wiederanpfiff erhöhen wir auf 2:0. Dann kassieren wir durch einen Standard das 2:1 – ein Moment, in dem vieles hätte kippen können. Doch die Jungs reagieren sofort, zeigen Charakter und antworten prompt mit dem 3:1. Dann kommt in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte gegen Nick Starke. Unterzahl, schwere Beine, ein dünner Kader – und trotzdem geben wir nicht auf, sondern setzen noch einen drauf. Wir laufen füreinander, werfen alles rein, was wir haben – und machen in Unterzahl sogar noch das 4:1. Man spürt in jeder Minute, dass hier gerade etwas Besonderes entsteht. Trotz Verletzungen, trotz kleinem Kader, trotz aller Widerstände wächst ein Team zusammen, das bereit ist, sich für jeden Meter zu zerreißen. Diese Mentalität, dieser Glaube aneinander – das ist die Basis für alles, was wir erreichen wollen. Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber wenn ich sehe, wie sich diese Jungs gegenseitig tragen, dann bin ich überzeugt: Mit diesem Charakter, mit diesem Herzblut können wir jede Herausforderung annehmen.«