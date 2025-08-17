🗣: LL SO: VfB "fightet" sich aus der Krise ‒ GAP "maßlos enttäuscht"

Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie sich aus der vermeintlich schweren Lagen als Team herausgefightet hat. Das 5:0 ist auch meiner Sicht in der Höhe verdient. Der Dosenöffner war der Elfmeter zum 1:0 in der ersten Halbzeit. Die beiden weiteren Treffer kamen dann nach Ballgewinnen mit schnellem Umschalten. Aus meiner Sicht müssen wir in der ersten Halbzeit aber ein bis zwei Tore mehr machen. In der zweiten Halbzeit wollten wir schnell das 4:0 machen, was uns auch gelungen ist. Beim 5:0 sind wir wieder nach schnellem Umschalten eiskalt vor dem Tor geblieben. Im restlichen Spiel haben wir zu viele Chancen zugelassen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft ähnliche Spiele souveräner herunterspielen. Am Ende des Tages sind wir mit dem Sieg in Garmisch sehr zufrieden und wir freuen uns auf das Spiel gegen Murnau nächste Woche."

Markus Ansorge, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: "Kurz und schmerzlos: Es war eine verdiente 0:5-Niederlage. Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen und haben es nicht geschafft, die Energie aus dem Murnau-Spiel in die Partie zu tragen. Wir haben emotionslos und leidenschaftslos gespielt, haben zu viele Fehler gemacht und sind Hallbergmoss nur hinterhergelaufen. Ich bin maßlos enttäuscht aber es geht nächste Woche in Kastl wieder weiter und wir werden nicht das Fußball spielen aufhören. Gratulation an Hallbergmoos für diese Demütigung, die wir uns verdient haben."