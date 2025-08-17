🗣: LL SO: VfB "fightet" sich aus der Krise ‒ GAP "maßlos enttäuscht"

Siebter Spieltag in der Landesliga Südost. Während Hallbergmoos nach dem 5:0 gegen Garmisch-Partenkirchen feiert, ist auf der Gegenseite "maßlose Enttäuschung" angesagt. Kastl ist zufrieden mit ihrem Kantersieg gegen Wacker, Dornach ärgert sich über "zwei verlorene Punkte".
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: "Ich möchte der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie sich aus der vermeintlich schweren Lagen als Team herausgefightet hat. Das 5:0 ist auch meiner Sicht in der Höhe verdient. Der Dosenöffner war der Elfmeter zum 1:0 in der ersten Halbzeit. Die beiden weiteren Treffer kamen dann nach Ballgewinnen mit schnellem Umschalten. Aus meiner Sicht müssen wir in der ersten Halbzeit aber ein bis zwei Tore mehr machen. In der zweiten Halbzeit wollten wir schnell das 4:0 machen, was uns auch gelungen ist. Beim 5:0 sind wir wieder nach schnellem Umschalten eiskalt vor dem Tor geblieben. Im restlichen Spiel haben wir zu viele Chancen zugelassen. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft ähnliche Spiele souveräner herunterspielen. Am Ende des Tages sind wir mit dem Sieg in Garmisch sehr zufrieden und wir freuen uns auf das Spiel gegen Murnau nächste Woche."
Markus Ansorge, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: "Kurz und schmerzlos: Es war eine verdiente 0:5-Niederlage. Wir waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen und haben es nicht geschafft, die Energie aus dem Murnau-Spiel in die Partie zu tragen. Wir haben emotionslos und leidenschaftslos gespielt, haben zu viele Fehler gemacht und sind Hallbergmoss nur hinterhergelaufen. Ich bin maßlos enttäuscht aber es geht nächste Woche in Kastl wieder weiter und wir werden nicht das Fußball spielen aufhören. Gratulation an Hallbergmoos für diese Demütigung, die wir uns verdient haben."
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: "In den ersten Zehn Minuten hatten wir drei Riesenchancen und hätten schon führen müssen. Im Anschluss haben wir das 1:0 gemacht und per Elfmeter vor der Pause erhöht. Nach der Pause gab es gleich den Dreifachschlag und dann war das Spiel durch. Wir freuen uns über die drei Punkte, das Spiel darf man aber nicht überbewerten, weil bei Wacker sehr viele gute Spieler gefehlt haben. Jetzt gilt es den Dreier mitzunehmen und mit neuem Schwung in die neue Woche zu starten."
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: "In den ersten 15 Minuten war Rosenheim brandgefährlich. Ab diesem Zeitpunkt waren wir aber das bessere Team. Wir haben uns ein Chancenplus erarbeitet, waren läuferisch wieder stärker und haben am Ende leider zu wenig daraus gemacht. Das ist schade, weil wir Woche für Woche enorm viel investieren. Wie so oft im Fußball bestraft dich dann der Gegner – in der 90. Minute mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit – und geht 0:1 in Führung. Mit dem Mut der Verzweiflung schlagen wir dann mit der letzten Aktion des Spiels zurück und holen einen hochverdienten Punkt. Bezeichnenderweise ist unser Torschütze mit Christoph Greinwald ein Innenverteidiger. Aufgrund der Chancen ist das für uns sicherlich zu wenig, aber wenn du in der 95. Minute den Ausgleich erzielst, musst du am Ende zufrieden sein. Mir war wichtig, dass wir nach der Derby-Niederlage ein anderes Gesicht zeigen – das ist uns gelungen. Trotzdem müssen wir uns im Abschluss ab sofort wieder gieriger präsentieren."
Sebastian Wachtl, Trainer des SV Dornach: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und waren die ersten 25 Minuten sehr gut im Spiel. Nach der Trinkpause waren wir ein bisschen abwesend und weniger griffig, hätten aber zur Halbzeit auch drei oder vier zu Null führen können. In der zweiten Halbzeit kam Karlsfeld sehr gut raus und hatte die ersten Gelegenheiten. Wir hatten auch noch zwei hundertprozentige Torchancen, schaffen es aber nicht den Ball in der Kiste zu versenken. Letztlich bekommen wir zwei absolut vermeidbare Gegentore und müssen uns ankreiden lassen, unsere Chancen nicht genutzt zu haben. Wir nehmen den Punkt mit, aber haben aus meiner Sicht heute zwei Punkte verloren."