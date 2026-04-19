LL SO: Unterhaching demontiert FCU - SVN ärgert Schwabing

Unterhaching fegt Unterföhring vom Platz – Foto: Bernhard Schmöller

Am Sonntag empfängt der FC Schwabing den SVN München und die SpVgg Unterhaching erwartet den FC Unterföhring.

Der SV Dornach empfing den TSV 1860 Rosenheim. Ein Tor machte den Unterschied. Edis Muhameti schoss den Siegtreffer in der 41. Spielminute. Simon Fischer sah kurz vor Schluss noch gelb-rot. Durch den Patzer von Wasserburg am Freitag springt Rosenheim mit 64 Punkten auf den ersten Tabellenplatz.

Der SV Aubing jubelte beim ESV Freilassing. Faris Hero brachte die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung (42.). Tobias Frisch glich nach 51 Minuten aus. Anschließend war Aubing am Drücker. Artin Shamolli und Milonga Jose erhöhten auf 3:1 aus Sicht der Gäste (53./82.). Kurz vor Schluss verkürzte Mark Kremer auf 2:3 (90.) und besiegelte somit den Auswärtssieg des SV Aubing.

ESV Freilassing – SV Aubing München 2:3

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl (80. Rodi Hussein), Christian Niederstrasser (46. Tobias Frisch), Georg Wieser, Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (83. Johann Spatzenegger), Felix Bischoff, Simon Hafner (64. Tim Bageritz), Timo Portenkirchner, Mark Kremer - Trainer: Albert Deiter

SV Aubing München: Alexander Ladich, Abdulbassit Djobo, Vendim Sinani, Ben Damoah (68. Adam Zouaidi), Michael Appiah, Aldin Bajramovic (68. Taha Bulut), Leo Tomic, Artin Shamolli, Claudio Milican (62. Lionel Ndasi), Faris Hero (77. Milonga José), Alexander Rojek (77. Ziad Saibou) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Faris Hero (42.), 1:2 Tobias Frisch (51.), 0:2 Artin Shamolli (53.), 1:3 Milonga José (81.), 2:3 Mark Kremer (90.+6)

Spiele am Freitag:

Niederlage für den Spitzenreiter TSV 1880 Wasserburg. Vor 451 Zuschauern kam die Elf vom Inn nicht gegen die Drachen klar. Ex-Hachinger Felix Lautenbacher brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Teamkollege Bastian Adelwart auf 2:0 (73.). Wasserburg könnte schon morgen die Tabellenführung an den Verfolger TSV 1860 Rosenheim verlieren. Der TSV Murnau hat sich durch den Sieg noch eine kleine Chance auf einen möglichen Aufstieg offen gehalten. TSV 1880 Wasserburg – TSV Murnau 0:2

TSV 1880 Wasserburg: Eduard Dressler, Johannes Lindner, Matthias Rauscher (46. Jaume Rubio Gonzalez), Dominik Brich, Maximilian Biegel, Josef Stellner (82. Janik Vieregg), Leander Haunolder (61. Daniel Kononenko), Danilo Dittrich, Michael Barthuber (60. Leon Simeth), Robin Ungerath, Thomas Voglmaier (79. George Dumitru) - Trainer: Florian Heller

TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Luis Zehetmeier (65. Tizian Schatto), Bastian Adelwart (96. Elias Richter), Michael Moser (90. Murat Höbekkaya), Jannis Braun, Sanel Dacic, Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (74. Maximilian Nebl) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 451

Tore: 0:1 Felix Lautenbacher (38.), 0:2 Bastian Adelwart (73.)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Gerade noch rechtzeitig scheinen die Kicker aus dem Süden aufgewacht zu sein. Gegen den SB Chiemgau Traunstein geriet die Elf von Trainer Schwinghammer durch zwei Elfmeter, die von Julian Höllen (45. +1) und Kenan Smajlovic (49.) verwandelt wurden, zwar in Rückstand, ließ sich aber nicht unterkriegen. Ebenfalls per Elfmeter erzielte Nicolai Bierling in der 56. den Anschlusstreffer für den 1. FC GAP. Teamkollege Lucas Pfefferle gelang dann der Auslgeich (67.). Die Garmischer sind durch den nächsten Punkt nun auf den obersten Relegationsplatz gewandert und kämpfen weiterhin um den direkten Klassenerhalt mit. Traunstein steht zwei Plätze drüber und muss selber noch ein wenig zittern. SB Chiemgau Traunstein – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 2:2

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (80. Jakob Trebesius), Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (70. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Sebastian Stechele (53. Philippe Schulz), Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (38. Moritz Schwarz), Philipp Solleder (90. Maximilian Heringer), Robin Reiter (45. Lucas Pfefferle), Jonas Poniewaz (82. Quirin Wellenstein) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 396

Tore: 1:0 Julian Höllen (45.+1 Foulelfmeter), 2:0 Kenan Smajlovic (49. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Bierling (56. Foulelfmeter), 2:2 Lucas Pfefferle (67.)

Der TSV Grünwald hat mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos die drei Punkte eingefahren. Mit Verstärkung aus der zweiten Mannschaft auf der Ersatzbank ging die Elf bereits in der4. Minute in Führung. Torschütze war Stammspieler Daniel Leugner (4.). Der junge Leander Bublitz baute diese in der 18. Minute aus. Dem VfB Hallbergmoos gelang nach dem Seitenwechsel zwar noch der Anschlusstreffer durch Tobias Krause (53.), doch am Ende blieb es beim 2:1 für den TSV Grünwald. In der Nachspielzeit kam dann noch Reserve-Spieler Tim Schmidle zu seinem dritten Einsatz in der Landesliga. TSV Grünwald – VfB Hallbergmoos-Goldach 2:1

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park, Yannick Frey, David Halbich (93. Tim Schmidle), Leander Bublitz (75. Fabian Traub) - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (46. Daniel Müller), David Küttner (70. Moritz Sassmann), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (85. Fabian Diranko), Arian Kurmehaj (64. Valentin Bamberger), Duje Vukman, Luke Nauen, Julian Kristo (70. Simon Werner) - Spielertrainer: Andreas Giglberger - spielender Co-Trainer: Andreas Kostorz

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Leugner (4.), 2:0 Leander Bublitz (18.), 2:1 Tobias Krause (53.)

Roman Prokoph bereitete gegen den TSV Kastl seinem Team und dem scheidenden Trainer Steven Toy nach zuletzt sieglosen Spielen einen torreichen Abend. In Führung brachte den KSC jedoch erstmal Teamkollege Marco Flohrs (14.). Danach begann der Auftritt von Roman Prokoph. Kurz vor der Pause erhöhte Roman Prokoph auf 2:0 (44.), ehe er in der zweiten Halbzeit einen Treffer nach dem anderen nachlegte (51., 61., und 89.). Der TSV Kastl konnte nur zusehen und einen Ehrentreffer durch Michael Renner erzielen (66.). Der Kirchheimer SC rückt durch die drei Punkte näher an die oberen Plätze heran. Kirchheimer SC – TSV Kastl 5:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz, Marco Flohrs (60. Florian Rädler), Luis Sako (70. Marco Wilms), Jan Köhler, Luca Mauerer (88. Korbinian Vollmann), Sami Benrabh (75. Can Ritter), Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

TSV Kastl: Korbinian Frank, Daniel Bruckhuber (70. Manuel Kellermann), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner (60. Philipp Hofmann), Timo Oberreiter (60. Josef Spermann), Michael Renner, Nevio Pichler - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Florian Böhm (Wolfratshausen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Marco Flohrs (14.), 2:0 Roman Prokoph (44.), 3:0 Roman Prokoph (51.), 4:0 Roman Prokoph (61.), 4:1 Michael Renner (66.), 5:1 Roman Prokoph (89.)