LL SO: Überraschung in Haching – SpVgg patzt im Aufstiegsrennen

Die SpVgg Unterhaching II (rot) kommt gegen den SVN München nicht über ein Remis hinaus und lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. – Foto: Markus Nebl

Die SpVgg Unterhaching II patzt überraschend gegen Schlusslicht SVN München, der SV Aubing München gewinnt gegen den FC Schwabing 56. Alle Spiele am 23. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II SVN München SVN München 0 0 Abpfiff Die Reserve der SpVgg Unteraching stolpert im Aufstiegsrennen. Eigentlich wollten die Vorstädter mit einem Heimsieg gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SVN München die Tabellenführung übernehmen. Die Hausherren taten sich jedoch die ganze Partie über äußerst schwer und kamen am Ende nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Damit sind die Hachinger nun punktgleich mit dem TSV Wasserburg, stehen aufgrund der besseren Tordifferenz aber dennoch an der Tabellenspitze. SpVgg Unterhaching II – SVN München 0:0

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Tizian Zimmermann (46. Maximilian Guth), Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Cornelius Pfeiffer (46. Daris Ibraković), Jason Eckl, Laris Stjepanovic, Gibson Adu

SVN München: Stanislav Stankic, Christ Emmanuel Makangilu, Nasim Khemissi, Manuel Ntum (90. Jozo Bobonja), Juro Blazevic, Altan Duman (80. Dylan Tougan), Yassin Ayed, John Papi, Baldwin Wilson (85. Youssuf Hassan), Edward Johnson (73. Jakub Stolarski), Juri Falch

Tore: keine Tore Heute, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing FC Schwabing 56 FC Schwabing 2 0 Abpfiff Der SV Aubing schlägt den FC Schwabing 56. Nach einer torlosen ersten Hälfte war es der Aubinger Toptorjäger Daniel Koch, der die Gastgeber in der 55. Minute per Elfmeter in Führung brachte. Auf diesen Rückstand fand Schwabing keine passende Antwort. In der 68. Minute baute Artin Shamolli den Aubinger Vorsprung noch aus. Das 2:0 war gleichzeitig der Endstand. SV Aubing München – FC Schwabing 56 2:0

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Leo Tomic, Artin Shamolli, Andrej Bencke (82. Adam Zouaidi), Daniel Koch (86. Lionel Ndasi), Faris Hero (32. Alexander Horstmann), Alexander Rojek

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Nicolas Reinhart, Jonas Jehle (76. Ivan Mijatovic), Philipp Pirch, Flint Kapusta, Philipp Schuck (53. Maurice Koller), Bendix Kruse (65. Philipp Pirch), Niklas Tatzer (76. Tom Julius Schütte), Moritz Wefelmeier (70. Marco Musso)

Tore: 1:0 Daniel Koch (55.), 2:0 Artin Shamolli (68.) Spiele am Samstag

Der FC Unterföhring startet mit einer Niederlage ins Pflichtspieljahr 2026. Gegen den abstiegsbedrohten SB Chiemgau Traunstein hat die Faber-Elf mit 0:2 das Nachsehen und rutscht selbst immer weiter nach unten in der Tabelle. Ein Eigentor von Darius Awoudja ebnete den Gäste-Sieg. Die Traunsteiner klettern durch den Dreier auf den 14. Platz, einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Der FCU steht nur mit drei Zählern mehr auf dem 12. Rang.



FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (46. Razvan Marian), Darius Awoudja, Jona Meiner, Luis Fischer, Matej Stjepic (78. Tobias Hohenberger), Ove Richter, Maick Antonio, Marvin Kretzschmar, Clovis Tokoro, Vincent Gmelch (46. Hendrik Geiler) - Trainer: Andreas Faber

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (85. Jakob Trebesius), Andrii Pelypenko (54. Noah Hufnagl), Jonas Kranzfelder, Kenan Smajlovic, Julian Höllen (89. Mihael Paranos), Michael Steinbacher (66. Lennard Schweder) - Spielertrainer: Gentian Vokri

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Darius Awoudja (27. Eigentor), 0:2 Julian Höllen (82.)

Vor der Partien trennten den TSV Grünwald und den Kirchheimer SC nur zwei Zähler. Nach dem Spiel sind es nicht nur fünf Punkte, sondern auch sechs Tore mehr in der Tordifferenz. Denn die Gastgaber aus dem Münchner Süden schenken ihre Gästen gleich ein halbes Duzend ein. Damit klettert die Koch-Elf vorerst auf den fünften Platz. Dert KSV verpasst es, an den Grünwäldern vorbeizuziehen. TSV Grünwald – Kirchheimer SC 6:0

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Nick Starke, Gabriel Wanzeck (78. Leon Sammer), Daniel Leugner (83. Mark Bollongino), Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (89. Marcel Kosuch), David Keller, Min-Kook Park (82. David Lucksch), Yannick Frey, David Halbich (46. Leander Bublitz) - Trainer: Sebastian Koch

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (58. Maximilian Baitz), Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (46. Marco Flohrs), Jan Köhler (82. Marco Wilms), Luca Mauerer, Sami Benrabh (58. Matthias Ecker), Niklas Karlin, Peter Schmöller (58. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Thomas Wagner (Freyung) - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Daniel Leugner (4.), 2:0 Gabriel Wanzeck (20.), 3:0 David Halbich (27.), 4:0 Gabriel Wanzeck (33.), 5:0 Daniel Leugner (62.), 6:0 Yannick Frey (83.)

Der Aufsteiger Wacker München feiert einen enorm wichtigen 2:1-Sieg gegen den TSV Kastl. Mohamad Awata mutierte mit seinen zwei Treffern zum Spieler des Spiels. Wacker verringert den Abstand auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz auf nur noch einen Zähler. FC Wacker München – TSV Kastl 2:1

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (61. Leonard Fuchs), David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Jonathan Nsanzimana, Jannik Bosnjak (73. Noah Kotb), Severin Buchta (92. Fedja Huskic), Plator Doqaj, Jasmin Kadiric (83. Matija Abazovic), Mohamad Awata - Trainer: Fabian Lamotte

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (66. Christoph Hoffmann), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber (87. Nevio Pichler), Samuel Stutz (66. Anton Kriner), Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (66. Lukas Auberger), Timo Oberreiter, Michael Renner - spielender Co-Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mohamad Awata (12.), 1:1 Josef Spermann (18.), 2:1 Mohamad Awata (49.)

1860 Rosenheim und TSV Murnau trennten zwar vier Plätze, aber nur einen Punkt. Entsprechend spannend kann man sich den Aufstiegskampf in der Landesliga Südost vorstellen. Am Ende geht das Top-Spiel 1:1 aus. Murnau steht mit 44 Zählern - wie drei andere Mannschaften auch - auf dem zweiten Platz. Rosenheim ist mit 43 Punkten "nur" auf dem sechsten Platz. TSV 1860 Rosenheim – TSV Murnau 1:1

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In (62. Lucas Gratt), Simon Fischer, Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (85. Zaeem Syed), Leon Tutic (74. Edon Xhelili), Edis Muhameti (62. Leonardo Papapicco), Noah Markulin (88. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch (20. Leon Schlichting), Georg Kutter, Michael Moser (85. Tizian Schatto), Jannis Braun, Sanel Dacic (68. Bastian Adelwart), Fabian Heiland (46. Murat Höbekkaya), Nick Ostler, Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (46. Maximilian Nebl) - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 185

Tore: 1:0 Michael Summerer (30.), 1:1 Georg Kutter (59.)

Der VfB Hallbergmoos wird seiner Favoritenrolle gerecht und siegt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 4:0. Dabei fielen alle vier Treffer nach nur 39 Minuten. GAP steht mit nur 16 Zählern in der laufenden Saison auf dem vorletzten Platz. Hallbergmoos belegt mit ebenfalls 44 Punkten (siehe oben) derzeit den vierten Platz. VfB Hallbergmoos-Goldach – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 4:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Christoph Mömkes (46. Luke Nauen), Valentin Thalmeier, David Küttner, Florian Schmuckermeier (76. Johannes Petschner), Moritz Sassmann, Arian Kurmehaj (61. Duje Vukman), Andreas Kostorz, Simon Werner (61. Tobias Krause), Emil Kierdorf (66. Julian Kristo) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Jakob Jörg (46. Christoph Lössl), Nicolai Bierling, Philippe Schulz (65. Moritz Schwarz), Mouhammadou Ndiaye, Lukas Kunzendorf, Jonas Schrimpf (72. Lucas Pfefferle), Philipp Solleder, Robin Reiter (46. Jonas Poniewaz), Lukas Ende (24. Patrik Cerovečki) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf)

Tore: 1:0 Moritz Sassmann (27.), 2:0 David Küttner (31.), 3:0 David Küttner (35.), 4:0 Emil Kierdorf (39.)