LL SO: Türkgücü macht's gegen Unterföhring blitzsauber

Türkgücü liegt in Front. – Foto: Bernhard Schmöller

Am Samstag folgten drei Partien der Landesliga Südost. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag: Heute, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. 3 2 Abpfiff Die SpVgg Unterhaching II setzte sich in einer spannenden Partie mit 3:2 gegen den SV Planegg-Krailling durch. Daris Ibraković brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Luka Karadža glich wenig später aus, ehe Luis Lemke Unterhaching erneut nach vorne brachte. Nach dem 2:2 durch Plator Doqaj sah alles nach einer Punkteteilung aus, doch in der Nachspielzeit erzielte Ibraković seinen zweiten Treffer und sicherte Unterhaching II vor 80 Zuschauern den späten Heimsieg. SpVgg Unterhaching II – SV Planegg-Krailling 3:2

SpVgg Unterhaching II: Maurice Dehler, Philipp Knörchen (78. Lapo Klee), Luis Hasenstab, Samuel Krenzer, Leonidas Mocquot, Daris Ibraković, Nick Kaulfers, Jakob Schmid (84. Quentin Mussong), Felix Müller, Luis Lemke (63. David Michelini), David Babic - Trainer: Jan zur Nieden

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža (63. Ivan Petrovic), Filip Miskovic (57. Dario Matijevic), Ante Kraljevic, Meriton Vrenezi, Plator Doqaj, Vinzenz Wolf (76. Antonio Matic), Andre Gasteiger - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Dennis Scheuerer - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Daris Ibraković (9.), 1:1 Luka Karadža (14.), 2:1 Luis Lemke (31.), 2:2 Plator Doqaj (80.), 3:2 Daris Ibraković (90.+3) Heute, 14:00 Uhr FC Wacker München FC Wacker M. FC Moosinning Moosinning 1 3 Abpfiff Für den FC Wacker München setzte es gegen den FC Moosinning eine 1:3-Heimniederlage. Die Gäste profitierten früh von einem Eigentor von Osman Akbulut und nahmen diesen Rückenwind mit in eine insgesamt abgeklärte erste Halbzeit. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Can Bozoglu auf 2:0 und verschaffte Moosinning damit eine komfortable Ausgangslage. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FCM die effektivere Mannschaft. Fabian Ulitzka sorgte in der 76. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Wacker gelang durch Jasmin Kadiric zwar noch Ergebniskosmetik, mehr als das 1:3 war jedoch nicht mehr drin. Moosinning brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und nahm verdient die drei Punkte mit. FC Wacker München – FC Moosinning 1:3

FC Wacker München: Timur Engl, Theodor Ferner, Anto Stipic (76. Nsimba Rogério), Osman Akbulut (46. Jasmin Kadiric), Matija Abazovic, Marko Filipovic (36. Leonard Grob), Jannik Bosnjak, Nils Linden, Adrian Lahi (61. Jasmin Kadiric), Noah Kotb, Lordan Handanovic (46. Nam Max Nguyen) - Trainer: Fabian Lamotte

FC Moosinning: Paul Reiser, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke (83. Abdelaziz Abdane), Nicolai Brugger, Georg Ball, Stefan Haas (90. Luca Neske), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Tobias Killer (74. Liam Fitzpatrick), Mert Güzelarslan (79. Yven Bölke), Can Bozoglu (86. Maximilian Lechner) - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Laurin Lieber (Regensburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Osman Akbulut (7. Eigentor), 0:2 Can Bozoglu (45.+6), 0:3 Fabian Ulitzka (76.), 1:3 Jasmin Kadiric (87.) Heute, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Unterföhring Unterföhring 3 0 Abpfiff Türkgücü München feierte gegen den FC Unterföhring einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg. Nach dem frühen Eigentor von Alexander Jobst erhöhte Albion Vrenezi noch vor der Pause auf 2:0. Cengiz Basaran sorgte in der 65. Minute für die endgültige Entscheidung. Vor 70 Zuschauern blieb Unterföhring ohne eigenen Treffer. Türkgücü München – FC Unterföhring 3:0

Türkgücü München: Lukas Brandl, Jannik Fippl, Mohamed Bekaj, Mirac Gazi, Abdulrahman Hassirou (88. Antonios Giapoulis), Burhan Bahadir, Cengiz Basaran, Marin Pudic, Atilla Arkadas (88. Luka Blagojević), Mohamad Awata (88. Mert Sahin), Albion Vrenezi (88. Atakan Ege) - Trainer: Slaven Skeledzic

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch (60. Florian Orth), Vitus Asam, Alexander Jobst, Valentin Gerstner (46. Tivadar Filotas), Tayfun Arkadas, Matej Stjepic, Maick Antonio, Clovis Tokoro (80. Viktor Vynnychuk), Nils Larisch (66. Marvin Kretzschmar) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Nick Ebner - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Alexander Jobst (18. Eigentor), 2:0 Albion Vrenezi (35.), 3:0 Cengiz Basaran (65.) Spiele am Freitag:

Der FC Schwabing konnte an die Gala-Leistung gegen den TSV Grünwald vom vergangenen Wochenende nicht anschließen. Für die Münchner gab es am Freitagabend beim SB Chiemgau Traunstein eine Klatsche. Der FCS unterlag dem letztjährigen Abstiegskandidaten deutlich mit 1:5. Bemerkenswert: Alle sechs Treffer fielen nach der Pause. Damit wurden die Zuschauer für die torlose erste Halbzeit entschädigt. Noah Hufnagl leitete den Torreigen kurz nach der Pause ein. Nick Schreiber erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde. Malte Schorb machte zehn Minuten später den Deckel drauf. Doch Traunstein hatte in der Folge noch nicht genug. Andrii Pelyenko legte kurze Zeit später den vierten Treffer nach. Als Alexander Dreßl beim Sportbund mit einer Ampelkarte vom Platz musste, war die Partie natürlich bereits lange entschieden. Der eingewechselte Kasimir Lauber sorgte in der letzten Minute der Nachspielzeit für den Schwabinger Ehrentreffer. Lennard Schweder stellte auf der Gegenseite in der Nachspielzeit den alten Abstand und damit auch den Endstand her. SB Chiemgau Traunstein – FC Schwabing 56 5:1

SB Chiemgau Traunstein: Fabian Weindl Guerra, Alexander Dreßl, Mihael Paranos, Elia Hufnagl (74. Lennard Schweder) (87. Emil Tersteegen), Samuel Huber, Andrii Pelypenko, Jonas Kranzfelder, Noah Hufnagl, Dennis Hrvoic (62. Rejan Kryezi), Nick Schreiber (80. Leon Windisch), Malte Schorb (80. Timo Wimberger) - Trainer: Gerald Straßhofer

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Lasse Bethäuser (80. Kasimir Lauber), Flint Kapusta (70. Marvin Muzhaqi), Philipp Schuck, Thomas Hentschel (70. Rafael Hinrichs), Felix Widmann (70. Florian Mayer), Giacinto Sibilia (80. Abdul Bandaogo), Moritz Wefelmeier, Edward Johnson, Julian Höllen, Lennart Müller - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Sebastian Thoma - Zuschauer: 544

Tore: 1:0 Noah Hufnagl (53.), 2:0 Nick Schreiber (67.), 3:0 Malte Schorb (77.), 4:0 Andrii Pelypenko (81.), 4:1 Kasimir Lauber (90.), 5:1 Lennard Schweder (90.+2)

Rot: Moritz Wefelmeier (70./FC Schwabing 56/)

Gelb-Rot: Alexander Dreßl (86./SB Chiemgau Traunstein/)

Aufsteiger VfB Forstinning präsentiert sich weiterhin bärenstark. Der Landesliga-Rückkehrer bleibt auch im fünften Spiel ungeschlagen. Der VfB siegte beim TSV Kastl knapp. Für die Hausherren war es im sechsten Auftritt bereits die vierte Pleite. Neuzugang Michele Cosentino brachte die Gäste wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff in Front. Dzemo Sefidanoski baute die Führung aus. Marco Unterholzner verkürzte sieben Zeigerumdrehungen später. Leo Gabelunke sicherte Forstinning im direkten Gegenzug mit einem direkten Freistoßtreffer den Sieg. Kastl gab nicht auf, kam aber nicht mehr zu einem Punktgewinn. Der erneute Anschlusstreffer von Unterholzner reichte zu keinem Punkt. TSV Kastl – VfB Forstinning 2:3

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Hannes Langenecker (74. Anton Kriner), Lukas Bürgel (46. Arjan Ademaj), Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (64. Lukas Auberger), Manuel Schwaighofer (74. Nevio Pichler), Luan Ademaj, Alexander Fuchshuber (64. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Karlo Milicevic, Yazar Taskin (46. Dzemo Sefidanoski), Aleksandar Aco Novakovic (59. Leo Gabelunke), Luca Mancusi, Michele Cosentino (74. Ante Basic), Tom Klimek, Antonio Saponaro (89. Julian Kristo) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggendorf) - Zuschauer: 192

Tore: 0:1 Michele Cosentino (48.), 0:2 Dzemo Sefidanoski (68.), 1:2 Marco Unterholzner (75.), 1:3 Leo Gabelunke (78.), 2:3 Marco Unterholzner (83.)

Auch der SV Nord München-Lerchenau überzeugt nach dem Aufstieg. Das Team von Ex-Profi Karl-Heinz Lappe siegte beim SSV Eggenfelden. Dabei sah es zunächst nicht danach aus. Das Heimteam legte einen echten Blitzstart hin. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da traf Sebastian Hager bereits ins Netz. Yasir Sami und Dominik Besel drehten die Partie zugunsten der Gäste noch vor der Pause. Für die Entscheidung sorgte Star-Neuzugang Nico Karger nach dem Seitenwechsel. Eggenfelden konnte nicht mehr reagieren. SSV Eggenfelden – SV Nord München-Lerchenau 1:3

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Simon Schie (73. Andreas Blüml), Ankido Abraham, Blin Kelmendi, Alexander Matschi (46. Manasse Francisco), Kevin Bergter, Benedikt Huber (73. Louis Albrecht), Sebastian Hager - Trainer: Daniel Blindhuber

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Yasir Ammar Sami (87. Florian Besel), Jungne Chonker, Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi, Dominik Besel, Vukasin Pajic (73. Alexander Rösler), Andreas Weiß (84. Nikolaos Mangasaros), Julius Leucht (80. Martin Angermeir), Hüseyin Gümüs (66. Mats Gebelein), Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 255

Tore: 1:0 Sebastian Hager (1.), 1:1 Yasir Ammar Sami (20.), 1:2 Dominik Besel (30.), 1:3 Nico Karger (55.)

Der ESV Freilassing hat eine wahre Torshow abgeliefert. Sieben Treffer durften die Gäste aus der Grenznähe in Kirchheim bejubeln. Einen Monster-Tag erwischte dabei besonders Timo Portenkirchner. Der Offensivspieler des ESV traf gleich fünfmal!. Portenkirchner brachte Freilassing mit einem Doppelschlag zwischen der 12. und 14. Minute früh auf die Siegerstraße. Niclas Hofer machte den Traumstart der Gäste perfekt (21). Peter Schmöller verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff, und ließ den KSC damit noch auf einen Punktgewinn hoffen. Daraus wurde am Ende aber deutlich nichts. Denn nach dem Seitenwechsel war wieder der Spieler des Spiels zur Stelle. Portenkirchner ließ zum 4:1 und 5:1 seine Streiche drei und vier folgen. Der Anschlusstreffer von Roman Prokoph vom Punkt war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Denn Portenkirchner machte auch noch sein fünftes Tor an diesem Abend und damit das halbe Dutzend voll. Jan Maegdefrau ließ es kurz vor Schluss auch noch zum siebten Mal im Kirchheimer Tor klingeln. Kirchheimer SC – ESV Freilassing 2:7

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito (54. Can Ritter), Marinus Bachleitner, Kerim Özdemir, Denis Zabolotnyi, Niklas Karlin (46. Sami Benrabh), Ajoscha Kollmann (64. Benny Zola), Hannes Wimmer, Phil Appelt (46. Gonzalo Lopez Guerena), Peter Schmöller (80. Jerome Tesfaye), Roman Prokoph - Trainer: Maximilian Riedmüller

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos, Tim Gendel (80. Johann Mader), Simon Schlosser, Dominik Krein (80. Jan Maegdefrau), Rodi Hussein, Niclas Hofer (60. Arber Tafilaj) (68. Kaan Coskun), Timo Hofer, Tim Bageritz (68. Markus Prechtl), Timo Portenkirchner - Trainer: Goran Roksandic

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (12.), 0:2 Timo Portenkirchner (14.), 0:3 Niclas Hofer (21.), 1:3 Peter Schmöller (28.), 1:4 Timo Portenkirchner (50.), 1:5 Timo Portenkirchner (64.), 2:5 Roman Prokoph (67. Foulelfmeter), 2:6 Timo Portenkirchner (70.), 2:7 Jan Maegdefrau (86.)

Der TSV Grünwald hat sich von der haushohen Pleite in Schwabing rehabilitiert. Der Aufstiegskandidat schoss den SV Aubing ab. Bereits zur Pause war die Messe in Grünwald gelesen. David Keller und Daniel Leugner sowie Laris Stjepanovic mit einem Doppelpack schossen eine 4:0-Pausenführung heraus. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Aubinger stoppte den TSV nicht. Daniel Leugner per Elfmeter und der eingewechselte Lorenz Weber machten den Grünwalder Kantersieg in der Höhe eines Dutzends am Ende perfekt. TSV Grünwald – SV Aubing München 6:1

TSV Grünwald: Ludwig Huber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (58. David Lucksch), Hendrik Geiler, Valentin Seebauer, Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser (45. Niklas Kern), David Keller (82. Leonard Fuchs), David Halbich (87. Diego Jungwirth), Laris Stjepanovic (75. Lorenz Weber) - Trainer: Sebastian Koch

SV Aubing München: Thomas Graml, Abdulbassit Djobo (46. Christoph Sdzuy), David Zovko (79. Ziad Saibou), Michael Appiah, Ben Damoah, Andreas Ladich, Yassin Ayed (63. Ömer Haslak), Adam Zouaidi, Matthias Boedinger, Daniel Koch (63. Emre Kekec), Balthasar Zimmermann - Trainer: Martin Buch

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 David Keller (15.), 2:0 Daniel Leugner (25.), 3:0 Laris Stjepanovic (38. Foulelfmeter), 4:0 Laris Stjepanovic (41.), 4:1 (68.), 5:1 Daniel Leugner (75.), 6:1 Lorenz Weber (87.)