Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Top-Spiel am Donnerstagabend. Kann der TSV Murnau gegen die SpVgg Unterhaching bestehen? (Archivfoto) – Foto: Markus Nebl
LL SO: TSV Murnau holt Punkt gegen zahlreiche RL-Kicker
Der 21. Spieltakt beginnt am Donnerstagabend mit einem Top-Spiel. Der Herbstmeister SpVgg Unterhaching empfängt den Drittplatzierten TSV Murnau. Können die Drachen den Herbstmeister schlagen? Das Spiel im Liveticker.