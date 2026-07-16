 2026-07-16T13:43:51.953Z

Ticker

LL SO: TSV Kastl besiegt zum Auftakt den ESV Freilassing

1. Spieltag der Landesliga Südost

von Sarah Georgi · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Der TSV Kastl hat sich gegen den ESV Freilassing mit 2:0 durchgesetzt.
Der TSV Kastl hat sich gegen den ESV Freilassing mit 2:0 durchgesetzt. – Foto: Markus Nebl

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Unterföhring

Los geht's wieder in der Landesliga Südost. Im Auftaktspiel hat der TSV Kastl den ESV Freilassing geschlagen. Alle Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 19:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
0
2
Abpfiff

2:0-Sieg für den TSV Kastl beim ESV Freilassing. Vor 550 Zuschauern ging die Elf von Martin Göppinger in der 14. Spielminute in Führung. Alexander Fuchshuber war es, dem das erste Tor der Saison gelang. Teamkollege Samuel Stutz erhöhte in der 24. Spielminute auf 2:0. Danach fielen keine weiteren Treffer. Kastl reiste mit dem Dreier im Gepäck wieder nach Hause.

ESV Freilassing – TSV Kastl 0:2
ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser, Raul Miclos (52. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein (94. Artem Tsap), Arber Tafilaj (68. Tobias Frisch), Kaan Coskun (58. Timo Hofer), Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (68. Rodi Hussein) - Trainer: Goran Roksandic
TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (88. Lukas Auberger), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (90. Nevio Pichler), Manuel Schwaighofer (63. Luan Ademaj), Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber (65. Lucas Oldenburger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Alexander Fuchshuber (14.), 0:2 Samuel Stutz (24.)

Spiele am Freitag:

Morgen, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
20:00

Spiele am Samstag:

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Sa., 18.07.2026, 15:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
15:30

Spiele am Sonntag:

So., 19.07.2026, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
12:30live

So., 19.07.2026, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Verlegte Spiele:

Di., 18.08.2026, 18:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
18:30

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30