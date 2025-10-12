LL SO: SVN punktet gegen Wasserburg – KSC schlägt Schwabing

Der SVN München hat am Sonntag eine Überraschung verpasst, aber zumindest einen Punkt gegen den TSV 1880 Wasserburg erkämpft. Schwabing verpasst durch die Heimniederlage gegen Kirchheim den Sprung auf Rang drei.
Der TSV 1880 Wasserburg hat bei Schlusslicht SVN München gepatzt und den Sprung auf Rang zwei in der Landesliga Südost verpasst. Vor der Pause ging die Mannschaft von Gökhan San durch einen verwandelten Elfer von Kerem Tokdemir mit 1:0 (26.) in Führung. Daniel Kononenko gelang kurz vor der Pause der Ausgleich zum 1:1.
Auch in zweiten Durchgang legten die Gastgeber dann zunächst vor. Nach dem Ende einer Zeitstrafe gegen Didier Mbida Mengue traf Baldwin Wilson zur 2:1-Führung ins Netz der Gäste. Joker Robin Ungerath rettete Wasserburg kurz vor Schluss (83.) zumindest noch einen Punkt.
SVN München – TSV 1880 Wasserburg 2:2
SVN München: Wassim Zormati, Enes Kiran, Mehmet Köse, Kerem Tokdemir, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Altan Duman, Besart Murtezi, Aleksandar Aco Novakovic, Baldwin Wilson (86. Ishaq Khalil), Edward Johnson, Didier Mbida Mengue - Trainer: Gökhan San
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher (66. Dominik Brich), Tizian Rudolph (75. Janik Vieregg), Leon Simeth (70. George Dumitru), Bruno Ferreira Goncalves (30. Maximilian Biegel), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder, Dominik Köck, Daniel Kononenko (55. Robin Ungerath), Thomas Voglmaier - Trainer: Florian Heller
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 82
Tore: 1:0 Kerem Tokdemir (26. Foulelfmeter), 1:1 Daniel Kononenko (44.), 2:1 Baldwin Wilson (70.), 2:2 Robin Ungerath (83.)
Gelb-Rot: Enes Kiran (94./SVN München/)
Der FC Schwabing hat den Sprung auf Rang zwei verpasst und sein Heimspiel gegen den Kirchheimer SC mit 1:3 verloren. Vor 100 Zuschauern ging die Elf von Trainer Steven Zepeda nach neun Minuten durch Bendix Kruse mit 1:0 in Führung.
Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste binnen acht Minuten die Partie. Peter Schmöller verwandelte zunächst einen Strafstoß und legte in der 57. Minute das 2:1 nach. Kurz vor Schluss machte Joker Lenny Grimm mit dem dritten KSC-Treffer alles klar.
FC Schwabing 56 – Kirchheimer SC 1:3
FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Philippe Göbel (88. Oliver von Eitzen), Noah Schad, Rafael Hinrichs (62. Flint Kapusta), Louis Schmidt (78. Niklas Tatzer), Philipp Schuck, Bendix Kruse, Korbinian Benkel (62. Noah Becker), Giacinto Sibilia, Ivan Mijatovic (76. Thomas Hentschel) - Trainer: Steven Zepeda
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Luis Sako (86. Marco Wilms), Leon Reilhac (70. Lenny Gremm), Jan Köhler (90. Marko Ereiz), Luca Mauerer, Sami Benrabh (80. Matthias Ecker), Peter Schmöller (78. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (Niederleierndorf) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Bendix Kruse (9.), 1:1 Peter Schmöller (49. Foulelfmeter), 1:2 Peter Schmöller (57.), 1:3 Lenny Gremm (89.)
Der TSV Kastl hat sich gegen den SB Chiemgau Traunstein die drei Punkte im Keller-Duell gesichert. Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch Timo Oberreiter in Führung. In der 56. Minute konnte Traunstein durch Mihael Paranos noch ausgleichen, doch Kastl traf erneut zur Führung (65.).
Diesmal war der Torschütze Michael Renner. Traunstein versuchte alles, doch stellte sich in der Schlussphase selbst ein Beim. Erst flog Julian Höllen in der 85. Minute vom Platz, dann auch noch Teamkollege Michael Steinbacher in der fünften Minute der Nachspielzeit. So hieß es bei Abpfiff 11 gegen 9.
TSV Kastl – SB Chiemgau Traunstein 2:1
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (61. Manuel Kellermann), Daniel Bruckhuber, Samuel Stutz (66. Anton Kriner), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (93. Nevio Pichler), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Jonas Berreiter) - spielender Co-Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Emil Tersteegen (87. Genti Krasniqi), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti (76. Lennard Schweder), Gentian Vokri, Arber Tafilaj (66. Andrii Pelypenko), Julian Höllen, Michael Steinbacher - Spielertrainer: Gentian Vokri
Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 325
Tore: 1:0 Timo Oberreiter (29.), 1:1 Mihael Paranos (56.), 2:1 Michael Renner (65.)
Rot: Julian Höllen (85./SB Chiemgau Traunstein/)
Rot: Michael Steinbacher (95./SB Chiemgau Traunstein/)
Der TSV 1860 Rosenheim und der FC Unterföhring trennten sich remis. Vor nur 112 Zuschauern brachte Liam Markulin den TSV 1860 Rosenheim in der 18. Minute in Führung. Diese währte bis zur 62. Minute, als Unterföhrings Clovis Tokoro der Ausgleich gelang.
Danach konnte keine Mannschaft mehr den entscheidenden Angriff fahren. Für die Münchner ist der Punkt nach zuletzt zwei torlosen Niederlagen ein Erfolg. Rosenheim hingegen verpasst den Sprung nach oben.
TSV 1860 Rosenheim – FC Unterföhring 1:1
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (64. Nick Scott), Simon Fischer, Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (67. Edon Xhelili), Edis Muhameti (57. Audai Elghatous), Noah Markulin (84. Leonardo Papapicco), Eren Emirgan (90. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Burhan Bahadir (46. Florian Orth), Luis Fischer, Razvan Marian (11. Vincent Gmelch) (73. Hendrik Geiler), Maick Antonio, Marvin Kretzschmar, Clovis Tokoro, Nils Larisch (73. Tayfun Arkadas) - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber
Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Liam Markulin (18.), 1:1 Clovis Tokoro (62.)
Die Serie des FC Wacker München ist gerissen. Drei Spiele in Folge hatte die Elf von Trainer Fabian Lamotte gewonnen, gegen den ESV Freilassing gab es, wie schon gegen den SB Chiemgau Traunstein, eine Niederlage. Die Teams Richtung Salzburger Grenze scheinen den Münchnern nicht zu liegen.
Spieler des Tages war Timo Portenkirchner, der für den ESV in der 21. und 49. Spielminute einnetzte. Dem FC Wacker München gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kapitän Jannik Bosnjak (42.) Für Freilassing war es der erste Sieg seit Ende August! Das Team hat dennoch vier Punkte mehr auf dem Konto als der FC Wacker München.
FC Wacker München – ESV Freilassing 1:2
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (78. Nsimba Rogério), Leon Bauer, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti (67. Anes Ziljkic), Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Matija Abazovic, Jasmin Kadiric - Trainer: Fabian Lamotte
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser (75. Rejan Kryezi), Georg Wieser, Aldrin Selimi, Marius Koller, Simon Schlosser (82. Rodi Hussein), Maximilian Streibl, Dominik Krein (56. Simon Hafner), Felix Bischoff (56. Mark Kremer), Daniel Aschauer (67. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (21.), 1:1 Jannik Bosnjak (42.), 1:2 Timo Portenkirchner (49.)
Was für eine Befreiung für den TSV Eintracht Karlsfeld. Beim Duell der Teams aus dem Tabellenkeller erwischten die Münchner einen Sahne-Tag und konnte sich souverän mit 6:0 durchsetzen. Fabian Barth stellte bereits in der 6. Minute die Weichen auf Sieg. Teamkollege Kuhn erhöhte in der 35. Minute, ebenso wie Yilmaz (57.) und Barth (77.).
Danach wurde es für Garmisch-Partenkirchen ergebnistechnisch so langsam richtig bitter. Kuhn traf in der 84. und 88. Spielminute erneut und schnürte so einen Dreierpack. Die Lage beim 1: FC GAP bleibt also weiter angespannt. Es setzte in dieser Saison schon mehrere hohe Niederlagen, gleichzeitig konnte man aber auch torreiche Siege einfahren.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Eintracht Karlsfeld 0:6
1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (66. Gabriel Taffertshofer), Philipp Solleder (77. Moritz Schwarz), Robin Reiter (58. Patrik Cerovečki), Jonas Poniewaz, Lukas Ende (80. Noah Pawlak) - Trainer: Stefan Schwinghammer
TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber, Jonas Eicher, Fitim Konjuhi (86. Felix Schimpfermann), Fabian Schäffer (86. Ivano Križan), Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Lorent Ismajli (68. Tobias Beyer), Fabian Barth (83. Roman Gertsmann), Deniz Yilmaz - Trainer: Fabio Meikis - Spielertrainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Fabian Barth (6.), 0:2 Jonas Kuhn (35.), 0:3 Deniz Yilmaz (57.), 0:4 Fabian Barth (77.), 0:5 Jonas Kuhn (84.), 0:6 Jonas Kuhn (88.)
Rot: Mouhammadou Ndiaye (75./1.FC Garmisch-Partenkirchen/)
Rot: Deniz Yilmaz (79./TSV Eintracht Karlsfeld/)
Die Drachen freuen sich über die nächsten drei Punkte und haben nach 15 Spieltagen schon 30 Zähler auf dem Konto. Da Wasserburg und Schwabing noch nicht gespielt haben, reicht das vorübergehend für Platz 2. Gegen den SV Dornach war Tizian Schatto der Torschütze der Partie, der in der 45. Minute für den TSV Murnau traf.
Aufsteiger Dornach steht weiter knapp oberhalb der Relegationsränge. Für Murnau geht's nächsten Freitag in Karlsfeld weiter, Dornach empfängt einen Tag später Kastl.
TSV Murnau – SV Dornach 1:0
TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (73. Leon Schlichting), Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun (89. Camillo Kaspar), Sanel Dacic (63. Murat Höbekkaya), Fabian Heiland (90. Maximilian Wörrle), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (56. Konstantin Ott) - Trainer: Martin Wagner
SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha (74. Dominik Beutler), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Simon Kampmann (59. Sebastian Mandler), Marko Todorovic (63. Manuel Ring), Leon Rexhaj, Soufian Tauber, Can Bozoglu (78. Asaad Khalil), Lorenz Scholz (46. Amin Idrissi) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl
Schiedsrichter: Christoph Stühler (Oesdorf) - Zuschauer: 385
Tore: 1:0 Tizian Schatto (44.)
Der VfB Hallbergmoos-Goldach schlägt den SV Aubing nach einem spektakulären Schlagabtausch. Zunächst gingen die Gäste aus Aubing jedoch durch Alexander Rojek (33.) in Führung. Der VfB antwortete allerdings umgehend und glich durch Emil Kierdorf aus (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte wieder Kierdorf sogar auf 2:1 für die Hausherren.
In der zweiten Hälfte war es wieder der SVA, der zuerst zuschlug. Rojek glich die Partie in der 56. Minute aus, aber wieder hatte Hallbergmoos in Person von Carl Opitz die passende Antwort parat (60.). Aubing wehrte sich und kam durch einen Treffer von Daniel Koch per Elfmeter wieder zum Ausgleich. In der Sschlussphase brachte Tobias Krause die Hausherren dann zum dritten Mal in Führung (78.), von diesem erneuten Nackenschlag erholte sich der SVA nicht mehr.
In der 88. Minute machte Matchwinner Krause mit dem Treffer zum 5:3 dann endgültig den Deckel drauf. Der SV Aubing lässt damit wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen, der VfB Hallbergmoos-Goldach rückt währenddessen auf einen Punkt an die Aufstiegsplätze heran.
VfB Hallbergmoos-Goldach – SV Aubing München 5:3
VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz (71. Daniel Müller), Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, David Küttner, Florian Schmuckermeier (76. Simon Werner), Moritz Sassmann (92. Yannick Sassmann), Arian Kurmehaj (90. Duje Vukman), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (65. Tobias Krause)
SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Michael Appiah, Aldin Bajramovic (76. Alexander Horstmann), Abdul Bangura (80. Abdelilah Erraji), Claudio Milican, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann, Faris Hero (80. Lionel Ndasi), Alexander Rojek (90. Gabriel Slipac)
Tore: 0:1 Alexander Rojek (33.), 1:1 Emil Kierdorf (36.), 2:1 Emil Kierdorf (45.+2), 2:2 Alexander Rojek (56.), 3:2 Jonas Mayr (60.), 3:3 Daniel Koch (67. Foulelfmeter), 4:3 Tobias Krause (78.), 5:3 Tobias Krause (88.)
Am Donnerstagabend empfing die SpVgg Unterhaching II den TSV Grünwald. Die Partie zwischen den zwei Bayernliga-Absteigern ging 5:1 (4:1) aus. Die jungen Vorstädter fuhren den neunten Sieg in Folge ein.
Die Hausherren gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Kopfballtor von Eckl in Führung und dominierten ab diesem Zeitpunkt die Partie. Wenige Minuten später kassierte Grünwalds Halbich eine Rote Karte und der TSV musste die Partie in Unterzahl weiterspielen.
Danach schaltete Haching einen Gang höherer: Innerhalb von zehn Minuten fielen drei Tore: Eckl erhöhte auf 2:0 (23.), anschließend kam zweimal Zimmerer zum Abschluss und erzielte mit einem Doppelpack das 4:0 (28./31.). Vor der Halbzeit nutzten die Grünwalder einen Fehlpass der SpVgg und es fiel das 4:1 (39.). Die zweite Hälfte war etwas ruhiger, dennoch konnte sich Hachings Eckl mit einem Hattrick zum 5:1 belohnen und beendete so die Partie (89.).
SpVgg Unterhaching II – TSV Grünwald 5:1
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Tim Hannemann (53. Tizian Zimmermann), Samuel Weiß, Jason Eckl
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Laris Stjepanovic, Leon Sammer (46. David Lucksch), Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller (46. Clemens Kubina), Min-Kook Park (80. Leander Bublitz), David Halbich, Marcel Kosuch
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Jason Eckl (2.), 2:0 Jason Eckl (23.), 3:0 Philipp Zimmerer (28.), 4:0 Philipp Zimmerer (31.), 4:1 Marcel Kosuch (39.), 5:1 Jason Eckl (89.)
Rot: David Halbich (11./TSV Grünwald/)