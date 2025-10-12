LL SO: SVN punktet gegen Wasserburg – KSC schlägt Schwabing

Der TSV 1880 Wasserburg hat bei Schlusslicht SVN München gepatzt und den Sprung auf Rang zwei in der Landesliga Südost verpasst. Vor der Pause ging die Mannschaft von Gökhan San durch einen verwandelten Elfer von Kerem Tokdemir mit 1:0 (26.) in Führung. Daniel Kononenko gelang kurz vor der Pause der Ausgleich zum 1:1.

Auch in zweiten Durchgang legten die Gastgeber dann zunächst vor. Nach dem Ende einer Zeitstrafe gegen Didier Mbida Mengue traf Baldwin Wilson zur 2:1-Führung ins Netz der Gäste. Joker Robin Ungerath rettete Wasserburg kurz vor Schluss (83.) zumindest noch einen Punkt.

SVN München – TSV 1880 Wasserburg 2:2

SVN München: Wassim Zormati, Enes Kiran, Mehmet Köse, Kerem Tokdemir, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Altan Duman, Besart Murtezi, Aleksandar Aco Novakovic, Baldwin Wilson (86. Ishaq Khalil), Edward Johnson, Didier Mbida Mengue - Trainer: Gökhan San

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher (66. Dominik Brich), Tizian Rudolph (75. Janik Vieregg), Leon Simeth (70. George Dumitru), Bruno Ferreira Goncalves (30. Maximilian Biegel), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder, Dominik Köck, Daniel Kononenko (55. Robin Ungerath), Thomas Voglmaier - Trainer: Florian Heller

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 82

Tore: 1:0 Kerem Tokdemir (26. Foulelfmeter), 1:1 Daniel Kononenko (44.), 2:1 Baldwin Wilson (70.), 2:2 Robin Ungerath (83.)

Gelb-Rot: Enes Kiran (94./SVN München/)