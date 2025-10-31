LL SO: Spitzenspiel in Wasserburg, Murnau empfängt Freilassing

Der TSV 1880 Wasserburg empfängt den VfB Hallbergmoos-Goldach zum Topspiel der Landesliga Südost, der FC Unterföhring ist zu Gast beim TSV Kastl. Alle Spiele am 18. Spieltag der Landesliga Südost im Liveticker.
Der TSV 1880 Wasserburg entscheidet das Spitzenspiel gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach souverän für sich und schiebt sich in der Tabelle auf Platz drei. Die Hausherren legten einen furiosen Start in die Partie hin und gingen bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Janik Vieregg in Führung. Durch zwei weitere Tore von Robin Ungerath in der elften und 27. Minute erhöhte Wasserburg die Führung sogar auf 3:0.
Die Gäste konnten kurz vor der Pause in Person von Moritz Sassmann zwar noch einmal verkürzen, im zweiten Durchgang fehlte dann aber die Durchschlagskraft. In der 61. Minute schwächte Hallbergmoos sich dann durch einen Platzverweis gegen Christian Wimmer wegen einer Notbremse noch selbst. Am Ende blieb es beim 3:1-Sieg für den TSV 1880 Wasserburg. Somit ziehen die Gastgeber in der Tabelle an Hallbergmoos vorbei und liegen nun auf dem dritten Tabellenplatz.
TSV 1880 Wasserburg – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:1
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel (89. Bruno Ferreira Goncalves), Josef Stellner, Dominik Köck (46. Leander Haunolder), Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (79. Michael Barthuber), Robin Ungerath (83. Vinzenz Egger), Janik Vieregg (58. Thomas Voglmaier)
VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (46. Simon Werner), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (74. Duje Vukman), Moritz Sassmann (79. Julian Kristo), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (63. Arian Kurmehaj)
Tore: 1:0 Janik Vieregg (4.), 2:0 Robin Ungerath (11.), 3:0 Robin Ungerath (27.), 3:1 Moritz Sassmann (43.)
Rot: Christian Wimmer (61./VfB Hallbergmoos-Goldach/)
Galavorstellung der SpVgg Unterhaching II zum Auftakt des 18. Spieltags. Die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric setze sich gegen Aufsteiger FC Wacker München mit 8:1 durch und festigt die Tabellenführung in der Landesliga Südost.
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Severin Buchta mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause meldete sich der Spitzenreiter durch einen Doppelschlag von Jason Eckl (39.) und Alexander Leuthard (41.) zurück und ging mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine.
Die 80 Zuschauer mussten nach Wiederanpfiff eine Vierstelstunde warten, ehe der Haching-Express an Fahrt aufnahm. Tim Hannemann per Doppelschlag (61./63.), Alexander Leuthard (74.), Philipp Zimmerer (78.) und abermals Hannemann per Doppelpack (80./83.) sorgten für den 8:1-Endstand.
SpVgg Unterhaching II – FC Wacker München 8:1
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Marc Zimmermann (46. Gabriel Freimuth), Alexander Leuthard, Tim Hannemann, Jason Eckl (46. Leo Kainz) - Trainer: Robert Rakaric
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (61. Luca Gislimberti), David Topic, Osman Akbulut, Leonard Fuchs (78. Fedja Huskic), Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen (51. Noah Kotb), Jannik Bosnjak, Severin Buchta (83. Theodor Ferner), Nsimba Rogério, Nathan Gebretensae (73. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Severin Buchta (16.), 1:1 Jason Eckl (39.), 2:1 Alexander Leuthard (41.), 3:1 Tim Hannemann (61.), 4:1 Tim Hannemann (63.), 5:1 Alexander Leuthard (74.), 6:1 Philipp Zimmerer (78.), 7:1 Tim Hannemann (80.), 8:1 Tim Hannemann (83.)