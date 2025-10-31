LL SO: Spitzenspiel in Wasserburg, Murnau empfängt Freilassing

Der TSV 1880 Wasserburg entscheidet das Spitzenspiel gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach souverän für sich und schiebt sich in der Tabelle auf Platz drei. Die Hausherren legten einen furiosen Start in die Partie hin und gingen bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Janik Vieregg in Führung. Durch zwei weitere Tore von Robin Ungerath in der elften und 27. Minute erhöhte Wasserburg die Führung sogar auf 3:0.

Die Gäste konnten kurz vor der Pause in Person von Moritz Sassmann zwar noch einmal verkürzen, im zweiten Durchgang fehlte dann aber die Durchschlagskraft. In der 61. Minute schwächte Hallbergmoos sich dann durch einen Platzverweis gegen Christian Wimmer wegen einer Notbremse noch selbst. Am Ende blieb es beim 3:1-Sieg für den TSV 1880 Wasserburg. Somit ziehen die Gastgeber in der Tabelle an Hallbergmoos vorbei und liegen nun auf dem dritten Tabellenplatz.

TSV 1880 Wasserburg – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:1

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel (89. Bruno Ferreira Goncalves), Josef Stellner, Dominik Köck (46. Leander Haunolder), Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (79. Michael Barthuber), Robin Ungerath (83. Vinzenz Egger), Janik Vieregg (58. Thomas Voglmaier)

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Christian Wimmer, David Küttner (46. Simon Werner), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (74. Duje Vukman), Moritz Sassmann (79. Julian Kristo), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (63. Arian Kurmehaj)

Tore: 1:0 Janik Vieregg (4.), 2:0 Robin Ungerath (11.), 3:0 Robin Ungerath (27.), 3:1 Moritz Sassmann (43.)

Rot: Christian Wimmer (61./VfB Hallbergmoos-Goldach/)