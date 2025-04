LL SO: Spermann sichert Kastl den Sieg – Karlsfeld holt Big Points

Der 29. Spieltag der Landesliga Südost geht weiter. Karlsfeld holt einen wichtigen Sieg in Bruckmühl. Unterföhring schlägt Forstinning und Kastl sichert sich spät den Dreier beim ESV Freilassing. Der Live-Ticker.

Der TSV Kastl setzt sich auswärts in Freilassing durch und siegt mit 2:1. Der TSV ging bereits nach elf Minuten durch Sebastian Spinner in Führung. In der zweiten Hälfte gelang dem ESV durch Leon Windisch noch der Ausgleichstreffer. Am Ende ist es aber der eingewechselte Josef Spermann, der den Auswärtssieg für den TSV Kastl eintütete.

Nur sechs Minuten später schoss Florian Orth den FCU wieder in Front, ehe Marvin Kretzschmar wenige Minuten später den Deckel drauf machte. Unterföhring bleibt weiter in der oberen Tabellenhälfte. Forstinning verpasst den Sprung aus der Gefahrenzone.

Der VfB Forstinning muss sich zu Hause gegen den FC Unterföhring geschlagen geben. In der ersten Hälfte brachte Mohamed Al Hosaini die Gäste in Führung. Michael Appiah gelang in Hälfte zwei noch der zwischenzeitliche Ausgleich für den VfB.

Der TSV Eintracht Karlsfeld gewinnt sein Spiel gegen das Schlusslicht aus Bruckmühl und vergrößert den Abstand auf die Gefahrenzone. Man of the Match für die Gäste war Martin Schön. Der ehemalige Bayernliga-Stürmer netzte beide Tore der Eintracht bereits im ersten Durchgang.

In Durchgang zwei schwächte sich Pullach durch einen Platzverweis für Keita Kawai selber. In Überzahl machte der TuS kurz vor Schluss durch Sebastian Schrills den Deckel drauf. Geretsried bleibt auf dem zweiten Platz und hält weiter den Fünf-Punkte-Abstand auf den TSV Wasserburg.

In der zweiten Hälfte erhöhte der TSV erst durch ein Eigentor vom Hallbergmooser Leon Schmitt. In der 70. Minute erzielte Daniel Kononenko den Treffer zum 3:0-Endstand und sichert seiner Mannschaft den Heimsieg gegen den VfB Hallbergmoos.

Wasserburg gewinnt sein Heimspiel gegen Hallbergmoos und übt damit weiter Druck auf den TuS Geretsried aus. In Durchgang eins gelang den Gastgebern der Führungstreffer durch Johannes Lindner.

In der zweiten Hälfte machte Leon Roth mit seinem Tor letztendlich den Sack zu. Schwaig holt sich zu Hause einen 2:0-Sieg und steht fünf Spieltage vor Schluss mit 74 Punkten weiter an der Spitze der Landesliga Südost.

Die Sportfreunde aus Schwaig gehen gegen den Tabellen-Vierten aus Murnau einen Riesenschritt in Richtung Bayernliga-Aufstieg. Gegen den Aufsteiger brachte Johannes Empl den Aufstiegs-Favoriten durch einen direkten Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff in Führung.

Do., 10.04.2025, 19:30 Uhr

1860 Rosenheim kommt in der Landesliga Südost vorerst nicht aus der Krise: Vor heimischer Kulisse unterlag der einstige Regionalligist dem Kirchheimer SC mit 0:2.

Die knapp über 140 Zuschauer sahen zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe der KSC aufdrehte. Zunächst brachte Tomislav Bagaric den Bayernliga-Absteiger in der 67. Minute in Front, ehe Luis Sako in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte.

Für Kirchheim ist es, nach dem 3:2-Erfolg über Forstinning, der zweite Dreier in Serie. Der TSV 1860 Rosenheim kassiert dagegen nach dem 1:3 in Hallbergmoos den nächsten Dämpfer. Jahresübergreifend gewannen die Sechzger nur eines der letzten 16 Spiele. Am 30. März schlug Rosenheim überraschend das Top-Team TuS Geretsried mit 4:0.

TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 0:2

TSV 1860 Rosenheim: Alin Goia, Malik Salkic (87. Tizian Rudolph), Auron Hetemi (71. Konstantin Petrov), Simon Fischer (90. Aini Merepeza), Nick Scott (77. Steven Khong-In), Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer, Louis Zimmerschied, Raphael Lang (62. Edis Muhameti) - Trainer: Helmut Lucksch

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Florian Rädler (63. Sebastian Zielke), Philipp Maiberger, Thomas Branco De Brito (66. Matthias Ecker), Denis Zabolotnyi, Korbinian Vollmann (77. Niklas Karlin), Maximilian Baitz, Luis Sako, Leon Reilhac (72. Marco Flohrs), Tomislav Bagarić, Lenny Gremm (55. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Benjamin Sölch (Wilting) - Zuschauer: 141

Tore: 0:1 Tomislav Bagarić (67.), 0:2 Luis Sako (85.)