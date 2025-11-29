LL SO: Spektakel in Dornach, Wasserburg überwintert als Tabellenführer

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt ein unterhaltsames Duell gegen den SV Dornach, der TSV 1880 Wasserburg überwintert dank eines Sieges gegen Unterföhring an der Tabellenspitze. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der VfB Hallbergmoos-Goldach schlägt den SV Dornach und hält den Anschluss an die Aufstiegsränge. Toptorjäger Emil Kierdorf brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, Marko Todorovic antwortete aber umgehend mit dem Ausgleich für die Dornen. Der VfB ließ sich aber nicht beirren und stellte die Führung in der 29. Minute durch Arian Kurmehaj wieder her. In der 39. Minute erhöhte Kierdorf auf 3:1. Im zweiten Durchgang konnte der SVD durch Simon Hamdard verkürzen (57.), doch wieder hatte Hallbergmoos eine Antwort parat. Carl Opitz stellte in der 61. Minute auf 4:2. In der Schlussphase kamen die Hausherren abermals heran. Felix Partenfelder erzielte in der 80. Minute den Anschlusstreffer, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Das 4:3 aus Sicht der Gäste war damit der Endstand. SV Dornach – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:4

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha (46. Markus Hanusch), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (66. Markus Buck), Felix Partenfelder, Dominik Beutler (79. Adama Diarra), Marko Todorovic, Leon Rexhaj, Can Bozoglu, Fabian Aicher

VfB Hallbergmoos-Goldach: Henrik Regitnig, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Daniel Müller (21. Jonas Mayr), Andreas Giglberger, David Küttner (93. Alexandros Tzikas), Florian Schmuckermeier (88. Christian Wimmer), Moritz Sassmann, Arian Kurmehaj (79. Duje Vukman), Simon Werner (71. Tobias Krause), Emil Kierdorf

Tore: 0:1 Emil Kierdorf (22.), 1:1 Marko Todorovic (24.), 1:2 Arian Kurmehaj (29.), 1:3 Emil Kierdorf (39.), 2:3 Simon Hamdard (57.), 2:4 Carl Opitz (61.), 3:4 Felix Partenfelder (80.)

Der TSV 1860 Rosenheim gewinnt gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen und schiebt sich auf Platz vier der Landesliga Südost. Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahmen die Gäste in der zweiten Halbzeit das Kommando. Liam Markulin erzielte in der 54. Minute das 1:0 für Rosenheim, nur wenige Minuten später baute Audai Elghatous die Führung aus. In der 72. Minute war es dann erneut Elghatous, der mit dem 3:0 für die Gäste für die Entscheidung sorgte. Garmisch-Partkirchen verpasst es damit erneut, Punkte zu sammeln und überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz. Der TSV 1860 Rosenheim schiebt sich in der Tabelle an Grünwald vorbei und bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. 1.FC Garmisch-Partenkirchen – TSV 1860 Rosenheim 0:3

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling (89. Jakob Jörg), Elian Schmitt (83. Maximilian Heringer), Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle, Robin Reiter (73. Quirin Wellenstein), Jonas Poniewaz, Lukas Ende (65. Christoph Lössl)

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Simon Fischer, Deniz Ünal, Lucas Gratt, Liam Markulin, Florian Grundner, Zaeem Syed (77. Auron Hetemi), Leon Tutic, Edis Muhameti (73. Luis Lehmann), Leonardo Papapicco (46. Audai Elghatous), Noah Markulin (85. Jakub Stolarski)

Tore: 0:1 Liam Markulin (54.), 0:2 Audai Elghatous (60.), 0:3 Audai Elghatous (72.)

Der TSV 1880 Wasserburg macht seine Haushaufgaben gegen den FC Unterföhring und sammelt wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen. Janik Vieregg brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. In der 62. Minute schnürte Vieregg den Doppelpack und baute die Wasserburger Führung damit aus. In der Folge ließ der TSV nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung souverän nach Hause. Da die Partie der SpVgg Unterhaching II abgesagt wurde, zieht Wasserburg in der Tabelle an den Vorstädtern vorbei und geht als Spitzenreiter der Landesliga Südost in die Winterpause. TSV 1880 Wasserburg – FC Unterföhring 2:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel (85. Bruno Ferreira Goncalves), Leon Simeth (77. Leander Haunolder), Josef Stellner, Dominik Köck (66. Michael Barthuber), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (87. Daniel Kononenko), Janik Vieregg (71. Vinzenz Egger)

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (63. Jonas Näther), Darius Awoudja, Hendrik Geiler, Emre Gümüs (87. Vincent Gmelch), Luis Fischer (46. Burhan Bahadir), Florian Orth, Marvin Kretzschmar (77. Jakob Klaß), Clovis Tokoro, Nils Larisch, Fabian Porr

Tore: 1:0 Janik Vieregg (36.), 2:0 Janik Vieregg (62.)

Der Kirchheimer SC gewinnt gegen den ESV Freilassing und leistet Wiedergutmachung für die letzte Niederlage gegen Unterföhring. Die Partie begann furios, mit drei Treffern in den ersten zehn Minuten. Zunächst brachte Leon Reilhac die Hausherren in der dritten Mintute in Führung, bevor Markus Prechtl in der fünften Minute für Freilassing ausgleichen konnte. Kurz darauf stellte Peter Schmöller die Kirchheimer Führung aber wieder her (8.). In der 42. Minute baute Roman Prokoph den Vorsprung noch aus, mit dem 3:1 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber dann nichts mehr anbrennen und brachten ihre Führung über die Zeit. Kirchheimer SC – ESV Freilassing 3:1

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Sebastian Zielke, Nuyan Karsak, Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Leon Reilhac (70. Marco Flohrs), Jan Köhler (86. Leonard Endisch), Luca Mauerer (81. Marco Wilms), Sami Benrabh (70. Florian Rädler), Peter Schmöller (66. Lenny Gremm), Roman Prokoph

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl (49. Simon Hafner), Georg Wieser, Aldrin Selimi, Marius Koller, Simon Schlosser, Rejan Kryezi (49. Tobias Frisch), Felix Bischoff, Leon Windisch (77. Mark Kremer), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner

Tore: 1:0 Leon Reilhac (3.), 1:1 Markus Prechtl (5.), 2:1 Peter Schmöller (8.), 3:1 Roman Prokoph (42.)

Der TSV Murnau schlägt den FC Wacker München und behauptet Rang drei der Landesliga Südost. Die Drachen legten zu Beginn einen echten Blitzstart hin. Georg Kutter brachte Murnau bereits in der sechsten Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Fabian Erhard auf 2:0 für die Gastgeber (43.). Der Vorsprung hatte bis in die Schlussphase Bestand. In der 81. Minute verkürzte Armando Tischer den Rückstand für Wacker München. Der TSV blieb aber stabil und entschied die Partie mit einem weiteren Treffer zum 3:1 in der 89. Minute. Wacker München verpasst es damit, die Abstiegszone zu verlassen und überwintert auf einem Relegationsplatz. Der TSV Murnau bleibt währenddessen auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. TSV Murnau – FC Wacker München 3:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Samuel Spieß (46. Jannis Braun), Georg Kutter (91. Konstantin Ott), Sanel Dacic, Fabian Heiland, Felix Lautenbacher (89. Camillo Kaspar), Fabian Erhard (67. Michael Moser), Maximilian Nebl (46. Murat Höbekkaya)

FC Wacker München: Hannes Weyherter, David Topic, Luca Gislimberti, Leonard Fuchs, Jannik Bosnjak, Nam Max Nguyen, Nsimba Rogério, Nathan Gebretensae (73. Adrian Lahi), Armando Tischer, Anes Ziljkic, Noah Kotb

Tore: 1:0 Georg Kutter (6.), 2:0 Fabian Erhard (43.), 2:1 Armando Tischer (81.), 3:1 Murat Höbekkaya (90.) Spiel am Freitag

Der FC Schwabing verlor gegen den TSV Grünwald am Ende zwei Punkte. Dabei ging der TSV früh in Führung, als Kapitän Marco Bornhauser nach sechs Minuten traf. Bendix Kruse egalisierte jedoch nur fünf Minuten später. In der 32. Minute flog Grünwalds Torwart Lukas Brandl mit glatt Rot vom Platz, da er den Ball außerhalb des Sechzehners mit der Hand berührte. Erst im zweiten Durchgang nutzte Schwabing die Überzahl, als Yannick Schad in der 49. Minute traf. Der Drops war damit aber nicht gelutscht, Marco Bornhauser hatte in der Nachspielzeit noch eine späte Antwort parat (90.+2). Tabellarisch ändert sich wenig, Grünwald bleibt vorerst Dritter, Schwabing ist nun Fünfter. FC Schwabing 56 – TSV Grünwald 2:2

FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Noah Schad, Jonas Jehle (60. Florian Mayer), Flint Kapusta, Marco Musso (84. Rafael Hinrichs), Philipp Schuck, Bendix Kruse (68. Korbinian Benkel), Maurice Koller (89. Noah Becker), Giacinto Sibilia - Trainer: Steven Zepeda

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Clemens Kubina, Leon Sammer (46. David Halbich), Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, Marcel Kosuch, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen)

Tore: 0:1 Marco Bornhauser (6.), 1:1 Bendix Kruse (11.), 2:1 Yannick Schad (49.), 2:2 Marco Bornhauser (90.+2)

Rot: Lukas Brandl (32./TSV Grünwald/)