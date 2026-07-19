LL SO: Später Schock zum Auftakt! Hallbergmoos schlägt Türkgücü 1. Spieltag der Landesliga Südost von Sarah Georgi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Türkgücü München startet in die neue Saison. – Foto: Jenni Maul

Am Sonntag ging es in der Landesliga Südost weiter! Erst siegte Eggenfelden in Schwabing, verlor Meisterfavorit Türkgücü München zum Auftakt in die neue Saison.

Spiele am Sonntag: Heute, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing SSV Eggenfelden Eggenfelden 1 2 Abpfiff Eggenfelden startet perfekt in die neue Saison! Zum Auftakt war man zu Gast in Schwabing und setzte sich nach 90 Minuten mit 2:1 durch. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Yehor Kosiachenko, der die Gäste in Führung brachte (45.). In der zweiten Halbzeit antwortete Schwabing vom Punkt: Giacinto Sibilia ließ sich nicht zweimal bitten und glich aus (64.). In der Schlussphase schlug Eggenfelden erneut zu. Blin Kelmendi, der kurz zuvor eingewechselt worden ist, erzielte den 2:1 Siegtreffer für die Gäste (76.). FC Schwabing 56 – SSV Eggenfelden 1:2

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Konstantin Steinmaßl (81. Abdul Bandaogo), Yannick Schad, Noah Schad (51. Flint Kapusta), Nicolas Reinhart, Florian Mayer, Flint Kapusta, Felix Widmann (51. Kasimir Lauber), Giacinto Sibilia, Edward Johnson, Julian Höllen - Trainer: Steven Zepeda

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Manasse Francisco, Ankido Abraham (87. Alessandro Marrazzo), Yehor Kosiachenko (70. Kevin Bergter), Alexander Matschi (75. Simon Schie), Laurin Hansbauer, Benedikt Huber (70. Blin Kelmendi), Sebastian Hager - Trainer: Daniel Blindhuber

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Yehor Kosiachenko (45.+1), 1:1 Giacinto Sibilia (64. Foulelfmeter), 1:2 Blin Kelmendi (76.)





Heute, 14:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos 0 1 Abpfiff Bitterer geht es kaum! Meisterfavorit Türkgücü München musste sich dem VfB Hallbergmoos zum Auftakt geschlagen geben. In der ersten Halbzeit hatte Amar Cekic die große Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber vom Punkt. Auf der anderen Seite schlugen die Gäste spät zu. Felix Günzel war der Torschütze des goldenen Treffers und sicherte Hallbergmoos die drei Punkte (86.). Türkgücü München – VfB Hallbergmoos-Goldach 0:1

Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Sepp-Renee Kollie, Mohamed Bekaj, Ivan Martinovic (69. Mert Sahin), Burhan Bahadir, Amar Cekic, Mohamad Awata, Simeon Aleksandrov (79. Alexander Rojek), Luan Redzepi (58. Antonios Giapoulis) (85. Arijon Mehaj) - Trainer: Slaven Skeledzic

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Daniel Müller, Benedikt Orth, David Küttner, Tobias Krause (58. Arian Kurmehaj), Moritz Sassmann, Andreas Kostorz (79. Emil Kierdorf), Duje Vukman (46. Felix Günzel), Simon Werner (65. Jonas Mayr) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 330

Tore: 0:1 Felix Günzel (86.)

Besondere Vorkommnisse: Amar Cekic (Türkgücü München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Kolbe (12.). Spiele am Samstag:

Der FC Moosinning und der SV Nord München-Lerchenau lieferten sich zu Beginn der Saison wahrlich eine spektakuläre Partie mit acht Treffern. Nicolai Brugger brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 1:0 in Führung. Direkt nach Wiederbeginn ging es dann so richtig los. Zuerst glich Karl-Heinz Lappe aus, ehe Andreas Weiß das 2:1 für die Gäste erzielte. Maximilian Siebald stellte nur eine Minute später den 2:2-Ausgleich her. Lappe traf in der 76. Minute zum 3:2 für den SV Nord. Tobias Killer glich in der 85. Minute zum 3:3 aus. Noch in derselben Minute brachte Lappe die Gäste erneut in Führung und schnürte damit seinen Dreierpack. Nico Karger stellte in der Nachspielzeit den 5:3-Endstand her und sicherte dem Aufsteiger somit die ersten drei Zähler. FC Moosinning – SV Nord München-Lerchenau 3:5

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Antonijo Prgomet, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (85. Liam Fitzpatrick), Mohamed Abdane (76. Tobias Killer), Maximilian Siebald, Elias Faust (55. Yven Bölke), Can Bozoglu - Trainer: Christoph Ball

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Nikolaos Mangasaros (76. Mats Gebelein), Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (73. Julius Leucht), Medhat Mekhimar, Arbnor Segashi, Dominik Besel, Andreas Weiß (66. Niels Schneider), Hüseyin Gümüs (72. Martin Angermeir), Karl-Heinz Lappe, Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Nicolai Brugger (45.+4), 1:1 Karl-Heinz Lappe (46.), 1:2 Andreas Weiß (60.), 2:2 Maximilian Siebald (61.), 2:3 Karl-Heinz Lappe (76.), 3:3 Tobias Killer (85.), 3:4 Karl-Heinz Lappe (85.), 3:5 Nico Karger (90.+3)

Der TSV Murnau und der SV Planegg-Krailling trennten sich am Samstag mit 1:1. Georg Kutter erzielte in der 23. Minute die Führung für die Gastgeber. Nach der Pause glich Mirza Zahirovic in der 52. Minute für die Gäste aus. Weitere Tore fielen im Anschluss nicht mehr. In der Schlussphase musste Planegg-Krailling in Unterzahl weiterspielen. Matej Bonic sah in der 87. Minute die Rote Karte. Am Spielstand änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr. So teilen sich beide Mannschaften die Punkte und haben den ersten Spieltag hinter sich. TSV Murnau – SV Planegg-Krailling 1:1

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch (87. Nicolai Bierling), Luis Zehetmeier (87. Maximilian Nebl), Bastian Adelwart (80. Murat Höbekkaya), Michael Moser (64. Fabian Erhard), Jannis Braun, Felix Lautenbacher, Jonas Schrimpf (55. Sanel Dacic), Georg Kutter - Trainer: Andreas Haidl

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža, Filip Miskovic (64. Ismaila Coulibaly), Meriton Vrenezi (89. Ivano Križan), Plator Doqaj, Aleksander Demonjic, Vinzenz Wolf - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Georg Kutter (23.), 1:1 Mirza Zahirovic (52.)

Rot: Matej Bonic (87./SV Planegg-Krailling/) Spiele am Freitag:

Der Kirchheimer SC konnte sein erstes Saisonspiel für sich entscheiden. Gegen den SB Chiemgau Traunstein reichte der Treffer von Roman Prokoph aus der 12. Minute zum knappen Heimsieg. Kirchheim steht über Nacht auf Rang 3, Traunstein ist 16. Kirchheimer SC – SB Chiemgau Traunstein 1:0

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito (56. Marco Flohrs), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (78. Jerome Tesfaye), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh (56. Kerim Özdemir), Can Ritter (86. Benny Zola), Hannes Wimmer, Roman Prokoph (64. Peter Schmöller) - Trainer: Maximilian Riedmüller

SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko, Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (81. Valton Avdullahi), Lucas Knauer, Rejan Kryezi (61. Dennis Hrvoic), Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (80. Elia Hufnagl), Malte Schorb (89. Noah Hufnagl) - Trainer: Gerald Straßhofer

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Roman Prokoph (12.)

Rot: Dennis Hrvoic (68./SB Chiemgau Traunstein/)