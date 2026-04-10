LL SO: Sieben-Tore-Spektakel in Grünwald, VfB zurück auf Siegerstraße

Der VfB Hallbergmoos-Goldach (rot) gewinnt klar gegen den SVN München und bewahrt sich die Chance auf die Aufstiegsrelegation. – Foto: Sven Leifer

Der TSV 1860 Rosenheim schlägt den SB Chiemgau Traunstein und behauptet Tabellenplatz zwei, der TSV Grünwald dreht einen Zwei-Tore-Rückstand und Hallbergmoos gewinnt klar. Der 28. Spieltag der Landesliga Südost in der Übersicht.

Auch in Halbzeit zwei ließ der VfB nichts mehr anbrennen. Bamberger stellte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (51.). Spätestens nach dem 4:0 durch ein Eigentor von Israel Quintero Salazar (56.) war die Partie dann entschieden, Halbergmoss brachte den komfortablen Vorsprung souverän nach Hause.

Der VfB Hallbergmoos-Goldach gewinnt klar gegen den SVN München. Simon Werner erzielte in der neunten Minute das 1:0 für die Gastgeber und gab früh die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor. Nur fünf Minuten später erhöhte Valentin Bamberger schon auf 2:0.

VfB Hallbergmoos-Goldach – SVN München 4:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Daniel Müller, Valentin Thalmeier, Andreas Giglberger (81. David Küttner), Florian Schmuckermeier, Moritz Sassmann (61. Jonas Mayr), Duje Vukman, Simon Werner (71. Luke Nauen), Julian Kristo, Valentin Bamberger (71. Arian Kurmehaj)

SVN München: Stanislav Stankic, Hayati Yilmaz (75. Juro Blazevic), Youssuf Hassan, Christ Emmanuel Makangilu (71. Brian Huang), Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Yassin Ayed, Ismail Ben Ali (84. Jozo Bobonja), Baldwin Wilson (42. Israel Quintero Salazar), Edward Johnson, Juri Falch (61. Altan Duman)

Tore: 1:0 Simon Werner (9.), 2:0 Valentin Bamberger (14.), 3:0 Valentin Bamberger (51.), 4:0 Israel Quintero Salazar (56. Eigentor)

Der TSV Grünwald gewinnt einen spektakulären Schlagabtausch gegen den ESV Freilassing. Dabei erwischten die Gastgeber einen furchtbaren Start. Nach einem Doppelschlag von Timo Portenkirchner (10. und 13.) führte Freilassing schon früh mit 2:0. Grünwald bewies jedoch Moral. Der Anschluss gelang kurz darauf durch ein Eigentor von Tobias Schindler (17.) und es ging mit einem knappen Rückstand in die Pause.

In der zweiten Hälfte drehte der TSV dann auf. Daniel Leugner glich die Partie in der 50. Minute aus, in der 62. Minute brachte Gabrien Wanzeck die Hausherren in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte David Luksch sogar auf 4:2 (67.). Der ESV kam durch den dritten Treffer von Portenkirchner zwar noch einmal heran (72.), letztendlich brachte Grünwald die Führung aber über die Zeit und hält das Aufstiegsrennen damit spannend.

TSV Grünwald – ESV Freilassing 4:3

TSV Grünwald: Timon Körber, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, David Keller (46. Fabian Traub), Min-Kook Park, Yannick Frey (97. Leander Bublitz), David Halbich, Niklas Kern (74. Milan Zargar)

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl (69. Tobias Frisch), Christian Niederstrasser, Georg Wieser (81. Albert Deiter), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Maximilian Streibl (81. Molos Bajgora), Rejan Kryezi, Felix Bischoff, Timo Portenkirchner, Mark Kremer

Tore: 0:1 Timo Portenkirchner (10.), 0:2 Timo Portenkirchner (13.), 1:2 Tobias Schindler (17. Eigentor), 2:2 Daniel Leugner (50.), 3:2 Gabriel Wanzeck (62.), 4:2 David Lucksch (67.), 4:3 Timo Portenkirchner (72.)