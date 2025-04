LL SO: Schwaig ist Meister – Siege für Pullach und Schwabing

TSV Murnau – VfB Forstinning 3:2 TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer (24. Michael Marinkovic) (84. Fabian Erhard), Christoph Greinwald (65. Jannis Braun), Philip Jarosch, Camillo Kaspar, Georg Kutter, Tadeus Henn, Lucas Pfefferle, Bastian Adelwart (78. Tizian Schatto), Sanel Dacic, Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Antonijo Prgomet, Michael Appiah, Fabien Ngounou Djayo, Korbinian Hollerieth, Leo Gabelunke (78. Dogukan Mumcu), Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (65. Valentin Bamberger), Aleksandar Aco Novakovic (81. Said Magomedov), Christian Ehizibue (78. Lukas Mansbarth) - Trainer: Ivica Coric Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 255 Tore: 1:0 Maximilian Nebl (6.), 2:0 Georg Kutter (9.), 3:0 Maximilian Nebl (33.), 3:1 Aleksandar Aco Novakovic (55.), 3:2 Valentin Bamberger (90.) Rot: Antonijo Prgomet (91./VfB Forstinning/)

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff hofften die Gäste noch einmal, als Aleksandar Aco Novakovic der Anschlusstreffer zum 1:3 gelang. Valentin Bamberger verkürzte in der Schlussphase noch auf 2:3, doch mehr war für den VfB nicht drin. Ivica Coric und seine Mannschaft bleiben nach der Niederlage mit drei Punkten Rückstand ans rettende Ufer auf einem Relegationsplatz.

Der TSV Murnau hat sich mit 3:2 gegen den VfB Forstinning durchgesetzt und festigt Rang vier in der Landesliga Südost. Maximilian Nebl (6.) und Georg Kutter (9.) stellten schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Nebl erhöhte bis zur Pause gar auf 3:0 für den Aufsteiger.

Wichtiger Dreier für den FC Schwabing am Ostersamstag. Die Mannschaft von Steven Zepeda hat sich bei Schlusslicht SV Bruckmühl mit 2:0 durchgesetzt. Mann des Tages war Doppelpacker Giacinto Sibilia.

Der Stürmer der Gäste war sofort in der Partie und knipste in der 2. Minute zum 1:0. Sechs Zeigerumdrehungen später legte der 34-Jährige Saisontor Nummer 16 zum 2:0-Endstand nach. Der SV Bruckmühl steht kurz vor dem Abstieg in die Bezirksliga und hat zehn Zähler Rückstand auf den ersten Relegationsplatz. Schwabing klettert durch den Sieg über den Strich.

SV Bruckmühl – FC Schwabing 56 0:2

SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Thomas Mühlhamer, Patrick Kunze, Marlon Radzynski (64. Niklas Macek), Michael Kraxenberger (59. Quirin Bartl), Albin Krasnic, Franz Xaver Schreder (81. Leon Schalli), Genti Krasniqi (71. Andreas Wechselberger), Lennard Schweder, Lukas Huber (68. Manuel Künzler), Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Lasse Bethäuser, Yannick Schad, Noah Schad, Pascal Schneider (81. Rafael Hinrichs), Jonas Jehle (46. Louis Schmidt), Philipp Pirch, Flint Kapusta (82. Simon Wächter), Marco Musso (32. Yan Bohuta), Giacinto Sibilia (89. Philipp Schuck), Moritz Wefelmeier - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Giacinto Sibilia (2.), 0:2 Giacinto Sibilia (8.)