LL SO: Schwabings wichtiger Dreier - Geretsried deklassiert Garching

Der FC Schwabing wollte am Sonntagmittag den Sprung auf einen Nicht-Relegationsplatz schaffen. Zuhause gegen Kastl erwischten die Gäste allerdings den besseren Start. Sebastian Spinner brachte Kastl in der 19. Minute in Front. Die Antwort der Hausherren kam dann kurz vor der Pause. Durch einen Doppelschlag von Konstantin Steinmaßl (39.) und Giacinto Sibilia (43.) drehte Schwabing die Partie zu ihren Gunsten. Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten dann wieder die Gäste. Jonas Berreiter glich in der 48. Minute aus. Aber auch hier passte die Antwort. Jonas Jehle brachte Schwabing in der 67. Minute erneut in Führung. Diese hatte dann auch bis zum Ende Bestand - und wurde sogar noch deutlich ausgebaut. Durch Tore von Flint Kapusta, Khareem Zelmat und Moritz Wefelmeier schraubten die Hausherren in den Schlussminuten nochmal am Ergebnis. So rutscht Schwabing über den Strich.

FC Schwabing 56 – TSV Kastl 6:2

FC Schwabing 56: Sebastian Minich, Konstantin Steinmaßl, Lasse Bethäuser (57. Philipp Schuck), Noah Schad, Pascal Schneider, Jonas Jehle, Philipp Pirch (65. Yannick Schad), Louis Schmidt (65. Flint Kapusta), Marco Musso, Giacinto Sibilia, Khareem Zelmat (90. Bendix Kruse)

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (66. Sebastian Pietsch), Manuel Kellermann, Raphael Kamhuber (66. Christoph Hoffmann), Hannes Langenecker (84. Lukas Auberger), Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Sebastian Spinner, Jonas Berreiter (80. Nevio Pichler), Timo Oberreiter (69. Michael Renner)

Tore: 0:1 Sebastian Spinner (19.), 1:1 Konstantin Steinmaßl (39.), 2:1 Giacinto Sibilia (43. Foulelfmeter), 2:2 Jonas Berreiter (48.), 3:2 Jonas Jehle (67.), 4:2 Flint Kapusta (81.), 5:2 Khareem Zelmat (86.), 6:2 Moritz Wefelmeier (90.+13)