Dem FC Schwabing gelingt der dritte Sieg in Folge. Der FC dreht das Spiel gegen den VfB Hallbergmoos in den Schlussminuten. – Foto: Fupa/Marc Marasescu

LL SO: Schwabing mit Last-Minute Doppelschlag- Serie bleibt erhalten 14. Spieltag der Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Am 14. Spieltag der Landesliga Südost empfing der FC Schwabing den VfB Hallbergmoos. Die Schwabinger konnten ihre Siegesserie, durch zwei späte Treffer, auf drei erweitern.

Spiel am Sonntag Heute, 12:30 Uhr FC Schwabing 56 FC Schwabing VfB Hallbergmoos-Goldach Hallbergmoos 2 1 Abpfiff Der FC Schwabing ging mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den VfB Hallbergmoos. Zuletzt konnte der FC zwei Siege einfahren. Im Münchner Derby wollten die Schwabinger ihre Serie erweitern. Besonders gut begann das Spiel aber für die Gäste. Nach 15 Minuten erzielte Emil Kierdorf das 1:0. Ein Schlag ins Gesicht für die Heimelf. Die Serie war kurz davor zu platzen. Aber die Gastgeber zeigten ihren Willen. In der 89. Minute glich Flint Kapusta aus. Und dann setzte der Fc in der letzten Aktion des Spiels noch Einen drauf. Giacinto Sibilia schoss die Schwabinger zum Siegtreffer. Der dritte Dreier in Folge für den FC Schwabing!

Spiel am Samstag

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann den Sieg aus der Vorwoche nicht wiederholen und verliert in Dornach. Die Heimherren gingen nach 22 Minuten durch Lorenz Scholz in Führung. Auf GAP-Seite ist zurzeit Lukas Ende "on fire". Nach seinem Dreierpack gegen Traunstein traf er auch gegen Dornach. Sein Treffer in der 38. Minute besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause war es wieder Scholz, der für Dornach zu Führung traf (68. Minute). Lukas Poniewaz glich sieben Minuten später durch einen Elfmeter aus. Dann schaltete der SV Dornach einen Gang höher und entschied die Partie für sich. Ein doppelter Felix Partenfelder besiegelte die GAP-Pleite (81. und 92. Minute). SV Dornach – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 4:2

SV Dornach: Dominik Bertic, Markus Buck, Markus Hanusch, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard (62. Amin Idrissi), Felix Partenfelder, Manuel Ring (60. Simon Kampmann), Sebastian Mandler (86. Maurice Albers), Leon Rexhaj, Can Bozoglu, Lorenz Scholz (77. Adama Diarra) - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt (89. Engin Kournaz), Jakob Jörg (26. Philippe Schulz), Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Mouhammadou Ndiaye, Jonas Schrimpf, Lucas Pfefferle (83. Robin Reiter), Jonas Poniewaz, Noah Pawlak (62. Patrik Cerovečki), Lukas Ende - Trainer: Stefan Schwinghammer

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Lorenz Scholz (22. Foulelfmeter), 1:1 Lukas Ende (38.), 2:1 Lorenz Scholz (68.), 2:2 Jonas Poniewaz (75. Foulelfmeter), 3:2 Felix Partenfelder (81.), 4:2 Felix Partenfelder (90.+2) Spiele am Freitag

Der TSV Murnau hat den abstiegsbedrohten SB Chiemgau Traunstein geschlagen. Im Flutlichtspiel gingen die Drachen bereits in der 10. Spielminute durch Georg Kutter in Führung. Kurz vor der Halbzeit war es dann Teamkollege Fabian Erhard (40.), der auf 2:0 erhöhte. Traunstein fand keine Mittel gegen den Aufsteiger und musste sich am Ende torlos geschlagen geben. Die gelb-rote Karte von Murnaus Maximilian Nebl kurz vor Schluss hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Aufsteiger Murnau liegt nun auf dem vierten Tabellenplatz mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2. Der SB Chiemgau Traunstein bleibt Drittletzter. SB Chiemgau Traunstein – TSV Murnau 0:2

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (46. Genti Krasniqi), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (68. Peter Horn), Arber Tafilaj (76. Luca Paticchia), Julian Höllen, Michael Steinbacher (46. Sandro Discetti) - Trainer: Gentian Vokri

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun (86. Benedikt Multerer), Sanel Dacic (74. Konstantin Ott), Fabian Heiland (88. Camillo Kaspar), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (63. Murat Höbekkaya), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Stefan Klerner (Lichtenfels) - Zuschauer: 411

Tore: 0:1 Georg Kutter (10.), 0:2 Fabian Erhard (40.)

Gelb-Rot: Maximilian Nebl (89./TSV Murnau)

Vorsichtiges Aufatmen bei der Eintracht aus Karlsfeld. Nach den zuletzt mitunter hohen Niederlagen holte die Elf von Florian Beutlhauser ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV 1860 Rosenheim. Die Tore in der Partie fielen spät. Es lief bereits die 80. Spielminute, als Edis Muhameti zum 1:0 für die Gäste traf. Karlsfeld hatte darauf postwendend die Antwort parat und zeigte dies mit dem Ausgleichstreffer durch Jonas Kuhn (82.). Für Karlsfeld ist der Punkt wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. Rosenheim hat durch das Remis den Sprung auf die oberen Ränge verpasst. TSV Eintracht Karlsfeld – TSV 1860 Rosenheim 1:1

TSV Eintracht Karlsfeld: Markus Huber, Fitim Konjuhi, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Thomas Ettenberger, Tobias Beyer (71. Florian Schrattenecker), Willhelm Ampenberger (71. Jonas Eicher), Lorent Ismajli, Martin Leu, Fabian Barth (93. Roman Gertsmann), Deniz Yilmaz (77. Ivano Križan) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In (91. Nick Scott), Simon Fischer (64. Edon Xhelili), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt (64. Michael Summerer), Liam Markulin, Florian Grundner, Audai Elghatous (64. Edis Muhameti), Leon Tutic, Noah Markulin (67. Luis Lehmann), Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Edis Muhameti (80.), 1:1 Jonas Kuhn (82.) Spiele am Donnerstag

Der TSV 1880 Wasserburg ließ dem TSV Kastl keine Chance. Thomas Voglmaier brachte die Gastgeber bereits nach zwölf Minuten in Front. Nach dem Seitenwechsel brachten Leon Simeth und Danilo Dittrich den 3:0-Endstand herbei (56. und 61.). Wasserburg klettert mit den drei Punkten auf den zweiten Platz, Kastl bleibt vorerst auf Rang 13. TSV 1880 Wasserburg – TSV Kastl 3:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher (80. Dominik Brich), Maximilian Biegel, Tizian Rudolph (88. Johannes Lindner), Leon Simeth (66. George Dumitru), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Danilo Dittrich (62. Leander Haunolder), Daniel Kononenko (76. Janik Vieregg), Thomas Voglmaier - Trainer: Michael Wallner - Trainer: Maximilian Backa - Trainer: Florian Heller

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (68. Timo Oberreiter), Manuel Kellermann (68. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Christoph Hoffmann (68. Samuel Stutz), Marco Unterholzner, Philipp Hofmann (88. Raphael Kamhuber), Michael Renner (68. Anton Kriner), Maximilian Damoser - Trainer: Harald Mayer

Tore: 1:0 Thomas Voglmaier (12.), 2:0 Leon Simeth (56.), 3:0 Danilo Dittrich (61.)

Ebenfalls keine Chance hatte der FC Unterföhring gegen den FC Wacker München. Mit 4:0 fertigten die Gäste die Unterföhringer vom eigenen Rasen, zur Pause stand es schon 3:0. Jannik Bosnjak, Norbert Bzunek und Jasmin Kadiric sorgten für den klaren Halbzeitstand (7., 11. und 38.). Den Schlusspunkt setzte Anes Ziljkic kurz vor Schluss (80.). Wacker verlässt mit dem Sieg die Abstiegsränge und überholt Unterföhring. Beide Mannschaften stehen mit 16 Punkten auf den Plätzen elf und zwölf. FC Unterföhring – FC Wacker München 0:4

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Tivadar Filotas (64. Nils Larisch), Darius Awoudja (46. Maick Antonio), Sahin Bahadir, Kevin-Christopher Flesch (73. Florian Orth), Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Luis Fischer (73. Vincent Gmelch), Razvan Marian (46. Jonas Näther), Clovis Tokoro, Fabian Porr - Trainer: Andreas Faber

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Luca Gislimberti, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak (83. Nam Max Nguyen), Severin Buchta (88. Theodor Ferner), Matija Abazovic, Nsimba Rogério, Jasmin Kadiric (72. Anes Ziljkic), Noah Kotb (85. Fedja Huskic) - Trainer: Fabian Lamotte

Tore: 0:1 Jannik Bosnjak (7.), 0:2 Norbert Bzunek (11.), 0:3 Jasmin Kadiric (38.), 0:4 Anes Ziljkic (80.)

Der SV Aubing konnte am Ende einen knappen Auswärtssieg beim TSV Grünwald feiern. Alex Rojek schoß die Gäste nach nur vier Minuten in Führung, David Keller konnte nur drei Minuten später egalisieren. Im Anschluss war Rojek erneut erfolgreich (19.), kurz vor der Pause konnte Daniel Leugner jedoch den zweiten Grünwalder Ausgleich erzielen (39.). Nach dem Pausentee drehten die Aubinger aber nochmal auf und schossen innerhalb von sieben Minuten zwei Tore: Balthasar Zimmermann und Daniel Koch waren die Torschützen (53. und 60.). David Halbichs Anschluss in der Nachspielzeit kam zu spät. Aubing klettert an Grünwald vorbei auf den dritten Platz, Grünwald ist nun Fünfter. TSV Grünwald – SV Aubing München 3:4

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck (87. Nick Starke), Clemens Kubina, Laris Stjepanovic (61. Leander Bublitz), Daniel Leugner, David Lucksch (46. Min-Kook Park), Michael Hutterer, David Keller, David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml (46. Abdulbassit Djobo), Vendim Sinani, Michael Appiah, Hans Haderecker, Abdul Bangura (87. Ben Damoah), Claudio Milican, Daniel Koch (63. Aldin Bajramovic), Balthasar Zimmermann, Faris Hero (88. Gabriel Slipac), Alexander Rojek (81. Lionel Ndasi) - Trainer: Patrick Ghigani

Tore: 0:1 Alexander Rojek (4.), 1:1 David Keller (7.), 1:2 Alexander Rojek (19.), 2:2 Daniel Leugner (39.), 2:3 Balthasar Zimmermann (53.), 2:4 Daniel Koch (60.), 3:4 David Halbich (90.+4)

Der Anpfiff in Freilassing verzögerte sich aufgrund von Anreiseschwierigkeiten der Unterhachinger um rund 45 Minuten. Simon Schlosser brachte die Gastgeber in der 53. Spielminute in Front, Timo Portenkirchner erhöhte acht Minuten später. Es sah nach einem Sieg der Freilassinger aus, ehe die Gäste die Partie innerhalb von vier Minuten zurück auf den Anfang stellten: Tim Hannemann traf in der 77., Marcel Martens in der 81. Minute. In der Nachspielzeit konnten sich die Hachinger bei Georg Wieser bedanken, der den Ball im eigenen Tor unterbrachte (90.+2). Mit den drei Punkten im Gepäck festigte die SpVgg Unterhaching II den Platz an der Sonne, Freilassing bleibt auf dem zehnten Platz. ESV Freilassing – SpVgg Unterhaching II 2:3

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser (82. Rejan Kryezi), Georg Wieser, Aldrin Selimi, Marius Koller (82. Simon Hafner), Simon Schlosser, Maximilian Streibl (88. Johann Spatzenegger), Felix Bischoff, Maik Gunawardhana (46. Dominik Krein), Daniel Aschauer (85. Rodi Hussein), Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke (56. Jona Meiner), Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann (46. Jason Eckl), Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Tim Hannemann, Samuel Weiß - Trainer: Robert Rakaric

Tore: 1:0 Simon Schlosser (53.), 2:0 Timo Portenkirchner (61.), 2:1 Tim Hannemann (77.), 2:2 Marcel Martens (81.), 2:3 Georg Wieser (90.+2 Eigentor) Spiel am Mittwoch