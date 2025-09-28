LL SO: Schwabing dreht wildes Hin und Her - Aubing siegt

Am Sonntagnachmittag standen die letzten beiden Partien des 13. Spieltags der Landesliga Südost an. Der SVN München empfing den FC Schwabing, während der SV Aubing den ESV Freilassing erwartete. Die Spielberichte.
Der SV Aubing entscheidet den offenen Schlagabtausch mit dem ESV Freilassing mit 4:2 für sich. Durch den Heimerfolg klettert die Ghigani-Elf auf den sechsten Tabellenplatz. Der ESV hingegen verharrt auf Rang zehn.
Die Partie begann mit einem frühen Tor. Abdul Bangura brachte den SVA nach nur vier Minuten in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Timo Portenkirchner traf in der 16. Minute zum 1:1. Noch vor der Pause war es erneut Aubing, die durch Alexander Rojek (34. Minute) in Führung gingen.
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wieder ran - erneut durch einen Treffer von Portenkirchner (68.). Doch diesmal kam der SVA noch stärker zurück. Erst Balthasar Zimmermann (78.), dann endgültig Caludio Milican (90.+4) packten den Deckel drauf.
SV Aubing München – ESV Freilassing 4:2
SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Gabriel Slipac, Ben Damoah, Hans Haderecker (77. Leo Tomic), Aldin Bajramovic (64. Balthasar Zimmermann), Abdul Bangura (64. Michael Appiah), Claudio Milican, Daniel Koch (87. Abdulbassit Djobo), Faris Hero, Alexander Rojek (82. Alexander Horstmann) - Trainer: Patrick Ghigani
ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (81. Johann Spatzenegger), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Rejan Kryezi (55. Rodi Hussein), Felix Bischoff (88. Marius Koller), Simon Hafner (55. Tim Bageritz), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Abdul Bangura (4.), 1:1 Timo Portenkirchner (16.), 2:1 Alexander Rojek (34.), 2:2 Timo Portenkirchner (68. Handelfmeter), 3:2 Balthasar Zimmermann (78.), 4:2 Claudio Milican (90.+4)
Der SVN München wartet weiterhin auf den zweiten Dreier der Saison. Gegen den FC Schwabing schaut es nicht schlecht aus, am Ende steht dennoch eine 2:4-Heimniederlage auf der Anzeigetafel - bereits die elfte Niederlage in Folge. Schwabing hingegen klettert bis auf Rang fünf.
Goalgetter Giacinto Sibilia brachte die Gäste bereits nach elf Minuten in Führung. Doch Didier Mbida Mengue glich in der 32. Spielminute aus. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren mit dem Treffer von Ismaila Coulibaly (56.) sogar die Partie.
Diese Führung hielt aber nicht lange. Denn Konstantin Steinmaßl (62.), Sibilia (75.) und Ivan Mijatovic (83.) sorgten am Ende für den deutlichen Endstand.
SVN München – FC Schwabing 56 2:4
SVN München: Niklas Leitermann, Enes Kiran, Mehmet Köse, Kerem Tokdemir, Julien Santana-Mielke, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Enriko Kranjcec (46. Yassin Ayed), Baldwin Wilson (46. Ishaq Khalil), Ismaila Coulibaly, Edward Johnson (81. Dylan Tougan), Didier Mbida Mengue (84. Youssuf Hassan) - Trainer: Gökhan San
FC Schwabing 56: Julian Disterer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Philipp Pirch (58. Noah Schad), Rafael Hinrichs, Flint Kapusta (46. Ivan Mijatovic), Philipp Schuck, Bendix Kruse (87. Yasin Arslan), Niklas Tatzer, Korbinian Benkel (46. Yan Bohuta), Giacinto Sibilia (90. Thomas Hentschel) - Trainer: Steven Zepeda
Schiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Giacinto Sibilia (11.), 1:1 Didier Mbida Mengue (32.), 2:1 Ismaila Coulibaly (56.), 2:2 Konstantin Steinmaßl (62.), 2:3 Giacinto Sibilia (75.), 2:4 Ivan Mijatovic (83.)
Nullnummer! Der TSV Rosenheim kam beim SV Dornach nicht über ein 0:0. hinaus. Einzige Auffälligkeit: Dornachs Keeper Leon Cuni flog in der 81. Minute mit Rot vom Platz. Rosenheim konnte die Überzahl nicht ausnutzen, der Rückstand auf den Tabellenführer Unterhaching II beträgt nun fünf Punkte. Dornach steht nun auf dem 13. Platz.
TSV 1860 Rosenheim – SV Dornach 0:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Steven Khong-In, Simon Fischer (60. Deniz Ünal), Fabien Ngounou Djayo, Lucas Gratt (60. Zaeem Syed), Liam Markulin, Florian Grundner, Michael Summerer (86. Edon Xhelili), Audai Elghatous (66. Edis Muhameti), Leon Tutic (60. Noah Markulin), Eren Emirgan - Trainer: Wolfgang Schellenberg
SV Dornach: Leon Cuni, Markus Buck, Markus Hanusch (72. Simon Kampmann), Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Felix Partenfelder, Manuel Ring (63. Marko Todorovic) (82. Dominik Bertic), Sebastian Mandler, Leon Rexhaj, Can Bozoglu (68. Soufian Tauber), Lorenz Scholz (54. Adama Diarra) - Trainer: Sebastian Wastl
Tore: keine Tore
Rot: Leon Cuni (81./SV Dornach/)
Der FC Wacker München konnte im Abstiegskampf drei Punkte über den TSV Eintracht Karlsfeld einfahren. Jasmin Kadiric netzte im zweiten Durchgang für Wacker (53.), nur drei Minuten später glich Peter Wuthe aus. In der 82. Minute entschied Norbert Bzunek die Partie, er verwandelte einen Elfmeter. Wacker springt auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz (15. Platz), Karlsfeld bleibt Vorletzter (17.).
FC Wacker München – TSV Eintracht Karlsfeld 2:1
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (61. Matija Abazovic), David Topic, Luca Gislimberti, Osman Akbulut, Norbert Bzunek, Jannik Bosnjak, Nsimba Rogério (75. Leon Bauer), Armando Tischer (87. Nam Max Nguyen), Jasmin Kadiric, Anes Ziljkic (59. Severin Buchta) - Trainer: Fabian Lamotte
TSV Eintracht Karlsfeld: Ivan Bagaric, Markus Huber (79. Felix Schimpfermann), Jonas Eicher (86. Deniz Yilmaz), Fitim Konjuhi, Fabian Schäffer, Peter Wuthe (57. Luca Binswanger), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (77. Christoph Traub), Tobias Beyer, Lorent Ismajli, Kilian Schestak (57. Fabian Barth) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser
Tore: 1:0 Jasmin Kadiric (53.), 1:1 Peter Wuthe (56.), 2:1 Norbert Bzunek (82. Foulelfmeter)
Der zweite Gewinner im Keller heißt FC Garmisch-Partenkirchen. Lukas Ende erwischte einen Sahnetag, er erzielte alle drei Treffer gegen den SB Chiemgau Traunstein (44., 47. und 50.). Lennard Schweder konnte in der 67. Minute zwar verkürzen, die Niederlage konnte nicht mehr abgewendet werden. Mit den drei Punkten kann GAP die Abstiegszone verlassen, Traunstein fällt auf Rang 16 zurück.
1.FC Garmisch-Partenkirchen – SB Chiemgau Traunstein 3:1
1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Jakob Jörg, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Philippe Schulz (73. Gabriel Taffertshofer), Mouhammadou Ndiaye (73. Moritz Schwarz), Jonas Schrimpf (87. Patrik Cerovečki), Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz (90. Robin Reiter), Lukas Ende (62. Noah Pawlak) - Trainer: Stefan Schwinghammer
SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Maximilian Hosp, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (65. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (53. Emil Tersteegen), Arber Tafilaj (24. Mihael Paranos), Julian Höllen, Michael Steinbacher (53. Lennard Schweder) - Trainer: Gentian Vokri
Tore: 1:0 Lukas Ende (44.), 2:0 Lukas Ende (47.), 3:0 Lukas Ende (50.), 3:1 Lennard Schweder (67.)
Rot: Jonas Kranzfelder (22./SB Chiemgau Traunstein/)
Das Topspiel zwischen dem TSV Murnau und dem TSV Wasserburg endete mit 1:1. Felix Lautenbacher brachte die Gastgeber in der 54. Minute in Front, Daniel Kononenko antworte in Minute 71. Wasserburg bleibt auf dem dritten Platz, Murnau ist weiterhin Fünfter.
TSV Murnau – TSV 1880 Wasserburg 1:1
TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto (72. Fabian Heiland), Samuel Spieß, Georg Kutter, Jannis Braun (79. Murat Höbekkaya), Sanel Dacic (90. Konstantin Ott), Felix Lautenbacher, Fabian Erhard (46. Benedikt Multerer), Maximilian Nebl (90. Camillo Kaspar) - Trainer: Martin Wagner
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel (62. Bruno Ferreira Goncalves), Tizian Rudolph, Leon Simeth (79. George Dumitru), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Danilo Dittrich, Daniel Kononenko (79. Vinzenz Egger), Thomas Voglmaier (74. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller
Tore: 1:0 Felix Lautenbacher (54.), 1:1 Daniel Kononenko (71.)
Unentschieden zwischen dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Grünwald. Für beide Teams ging es in dieser Partie darum, den Anschluss an die Reserve der SpVgg Unterhaching möglichst zu halten und sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Am Ende gehen beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause. Vor 230 Zuschauern war es Emil Kierdorf, der die Heim-Elf in Führung brachte (43.).
Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem TSV Grünwald jedoch der Ausgleich durch Marcel Kosuch (43.). In der zweiten Hälfte wurde es zwar immer wieder spannend, aber kein Team brachte den Ball mehr im gegnerischen Kasten unter. Wegen einer gelb-roten Karte gegen Moritz Sassmann in der 91. Minute beendete der Gastgeber die Partie zu zehnnt
VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Grünwald 1:1
VfB Hallbergmoos-Goldach: Tobias Heckl, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Christian Wimmer, Tobias Krause (80. Simon Werner), Florian Schmuckermeier (91. Andreas Giglberger), Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Emil Kierdorf (64. Arian Kurmehaj), Valentin Bamberger (69. Yannick Sassmann) - Trainer: Andreas Giglberger
TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Clemens Kubina, Laris Stjepanovic, Daniel Leugner, Michael Hutterer, David Keller, Min-Kook Park (66. David Lucksch), David Halbich, Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato
Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Emil Kierdorf (16.), 1:1 Marcel Kosuch (43.)
Gelb-Rot: Moritz Sassmann (91./VfB Hallbergmoos-Goldach/)
Die Reserve der SpVgg Unterhaching siegte mit 3:0 beim FC Unterföhring. Die Elf von Trainer Rakaric brauchte keinen Anlauf, denn schon in der 9. Spielminute brachte Marinus Spann die Vorstädter in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Samuel Weiß (55.) auf 2:0, ehe gut zehn Minuten später Gabriel Freimuth (64.) letztlich den Endstand herstellte.
Damit rangieren die Hachinger weiter unbedrängt auf dem ersten Tabellenplatz der Landesliga Südost und haben im Moment den direkten Wiederaufstieg (wenn auch noch in weiter Ferne) im Blick.
FC Unterföhring – SpVgg Unterhaching II 0:3
FC Unterföhring: Patrick Op de Beeck, Tivadar Filotas (74. Clovis Tokoro), Darius Awoudja (85. Kevin-Christopher Flesch), Sahin Bahadir, Hendrik Geiler, Burhan Bahadir, Emre Gümüs (85. Jonas Näther), Luis Fischer (85. Vincent Gmelch), Maick Antonio (64. Nils Larisch), Marvin Kretzschmar, Fabian Porr - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Leo Kainz, Marcel Martens, Nicolas Böhnke, Andreas Schweinsteiger (46. Jona Meiner), Marinus Spann, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Gabriel Freimuth, Samuel Weiß, Jason Eckl (46. Tim Hannemann) - Trainer: Robert Rakaric
Schiedsrichter: Nick Ebner - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Marinus Spann (9.), 0:2 Samuel Weiß (55.), 0:3 Gabriel Freimuth (64.)
Der Kirchheimer SC hätte mit einem Sieg einen großen Sprung in der Tabelle machen können, doch am Ende verschaffte sich der TSV Kastl mit einem klaren 5:2-Sieg Luft im Tabellenkeller.
Die 240 Zuschauer wurden schon nach wenigen Sekunden für ihr Kommen belohnt. Michael Renner traf kurz nach dem Anpfiff zum 1:0. Die Gäste schüttelten sich kurz und glichen in der 7. Minute durch Peter Schmöller aus.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Partie gedreht. Leon Reihac knipste zum 2:1 für Kirchheim. Lange freuen konnten sich Steven Toy und seine Spieler über die Führung nicht, denn Sebastian Spinner traf in der 36. Minute zum 2:2-Pausenstand.
Im zweiten Durchgang mussten die Fans lange warte, ehe Kastl mit drei Treffern in neun Minuten den Sack zu machte. Michael Renner traf zunächst zum 3:2. Marco Unterholzner erhöhte vier Minuten später auf 4:2, ehe Philipp Hofmann fünf Minuten vor dem Abpfiff zum 5:2-Endstand traf.
TSV Kastl – Kirchheimer SC 5:2
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (88. Samuel Stutz), Manuel Kellermann (90. Nevio Pichler), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann (90. Lukas Auberger), Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (46. Philipp Hofmann), Michael Renner (88. Maximilian Damoser) - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (79. Florian Rädler), Leon Reilhac, Jan Köhler (76. Marco Flohrs), Luca Mauerer, Sami Benrabh (60. Luis Sako), Niklas Karlin (76. Nuyan Karsak), Peter Schmöller (68. Roman Prokoph) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Michael Renner (1.), 1:1 Peter Schmöller (7.), 1:2 Leon Reilhac (32.), 2:2 Sebastian Spinner (36.), 3:2 Michael Renner (76.), 4:2 Marco Unterholzner (80.), 5:2 Philipp Hofmann (85.)