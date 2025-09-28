LL SO: Schwabing dreht wildes Hin und Her - Aubing siegt

Der SV Aubing entscheidet den offenen Schlagabtausch mit dem ESV Freilassing mit 4:2 für sich. Durch den Heimerfolg klettert die Ghigani-Elf auf den sechsten Tabellenplatz. Der ESV hingegen verharrt auf Rang zehn.

Die Partie begann mit einem frühen Tor. Abdul Bangura brachte den SVA nach nur vier Minuten in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Timo Portenkirchner traf in der 16. Minute zum 1:1. Noch vor der Pause war es erneut Aubing, die durch Alexander Rojek (34. Minute) in Führung gingen.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wieder ran - erneut durch einen Treffer von Portenkirchner (68.). Doch diesmal kam der SVA noch stärker zurück. Erst Balthasar Zimmermann (78.), dann endgültig Caludio Milican (90.+4) packten den Deckel drauf.

SV Aubing München – ESV Freilassing 4:2

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Gabriel Slipac, Ben Damoah, Hans Haderecker (77. Leo Tomic), Aldin Bajramovic (64. Balthasar Zimmermann), Abdul Bangura (64. Michael Appiah), Claudio Milican, Daniel Koch (87. Abdulbassit Djobo), Faris Hero, Alexander Rojek (82. Alexander Horstmann) - Trainer: Patrick Ghigani

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic (81. Johann Spatzenegger), Aldrin Selimi, Simon Schlosser, Rejan Kryezi (55. Rodi Hussein), Felix Bischoff (88. Marius Koller), Simon Hafner (55. Tim Bageritz), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Abdul Bangura (4.), 1:1 Timo Portenkirchner (16.), 2:1 Alexander Rojek (34.), 2:2 Timo Portenkirchner (68. Handelfmeter), 3:2 Balthasar Zimmermann (78.), 4:2 Claudio Milican (90.+4)