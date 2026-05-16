 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL SO: Rosenheim schießt sich in letzter Sekunde zum Meister!

34. Spieltag der Landesliga Südost

von Michel Guddat · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga.
Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Sven Leifer

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost war bis zur letzten Sekunde hochspannend! Der TSV 1860 Rosenheim traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich und sicherte sich so die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verabschiedet sich stattdessen aus der Landesliga.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
2
Abpfiff

Wie dramatisch willst du Meister und Bayernliga-Aufsteiger werden? Rosenheim: Ja! Nach 0:2-Rückstand sah vieles nach dem Relegationsplatz aus. Doppelpacker Luksch hatte Grünwald in Führung geschossen, unter anderem dank eines herrlichen Freistoßtreffers. Doch dann schlug die Stunde von 1860-Kapitän Michael Summerer: In der 66. Minute traf er zum 1:2-Anschluss. Und dann kam es, wie es kommen musste: in der fünften (!) Minute der Nachspielzeit erzielte Summerer den Ausgleich und die Feierlichkeiten konnten beginnen!

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
2
0
Abpfiff

Der TSV Wasserburg spielt in der Relegation um die Bayernliga – dank des 2:0-Siegs gegen den Kirchheimer SC. Lange zeit sah es sogar so aus, als ob Wasserburg direkt aufsteigen würde. Bis das Rosenheim-Wunder in der Nachspielzeit geschah. So ist die Saison der Löwen noch nicht vorbei, die nervenaufreibende Extraschicht wartet!

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
0
3
Abpfiff

Der TSV Murnau erledigte seine Hausaufgaben und steht doch mit leeren Händen da. In doppelter Überzahl traf Adelwart doppelt, sowie Erhard. Und dennoch: Die jungen Murnauer spielten dennoch eine ganz starke Saison und beenden diese mit 71 Punkten auf dem dritten Platz.

Heute, 14:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
1
7
Abpfiff

Was für ein letztes Spiel des FC Schwabing! Die Münchner zerlegen den SB Cheimgau Traunstein mit 7:1 und das nach 0:1-Rückstand durch den scheidenden Julian Höllen. in der Folge zerfiel der SBC in alle Einzelteile, Kruse durfte einen Dreierpack feiern!

Heute, 14:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SVN München
SVN MünchenSVN München
2
1

Relegation für den SV Dornach, das stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Nach dem Trainerbeben, Wastl und Ring wurden kurz zuvor entlassen, sammelte der SVD Selbstvertrauen für die Extrarunde. Knapp besiegten die Dornen das Tabellenschlusslicht SVN München, die in der nächsten Saison in der Bezirksliga antreten müssen.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
4
3
Abpfiff

Was für eine Moral von Karlsfeld! Nach 0:2-Rückstand zur Pause drehte Eintracht auf und drehte das Spiel auf 4:2. Renner zweiter Treffer kam zu spät. Damit steht fest: Karlsfeld darf sich Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, es geht in die Relegation!

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
2
2
Abpfiff

Tränen stattdessen in Garmisch-Partenkirchen. Der 1. FC muss den Gang in die Bezirksliga antreten – nach drei Jahren Landesliga. Gegen den ESV Freilassing, die sich von Trainer Albert Deiter verabschiedeten, kam GAP nicht über ein 2:2 hinaus. Solleder traf doppelt für die Gäste.

Heute, 14:00 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
3
2
Abpfiff

Das Münchner Derby geht an den SV Aubing! in einer ereignisreichen Partie gewann das Team von patrick Ghigani mit 3.2 gegen Wacker München. Beide Aufsteiger halten die Klasse und treffen auch in der kommenden Saison aufeinander.

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
5
2
Abpfiff

Torreiches Spiel zum Abschluss – der VfB Hallbergmoos-Goldach besiegte die SpVgg Unterhaching II mit 5:2. An der tabellarischen Situation hat sich dennoch nichts geändert. Hallbergmoos bleibt auf Platz fünf, Haching auf Platz vier.