LL SO: Rosenheim schießt sich in letzter Sekunde zum Meister!

Der TSV 1860 Rosenheim feiert in der letzten Sekunde den Aufstieg in die Bayernliga. – Foto: Sven Leifer

Der Aufstiegskampf in der Landesliga Südost war bis zur letzten Sekunde hochspannend! Der TSV 1860 Rosenheim traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich und sicherte sich so die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen verabschiedet sich stattdessen aus der Landesliga.

Spiele am Samstag

Wie dramatisch willst du Meister und Bayernliga-Aufsteiger werden? Rosenheim: Ja! Nach 0:2-Rückstand sah vieles nach dem Relegationsplatz aus. Doppelpacker Luksch hatte Grünwald in Führung geschossen, unter anderem dank eines herrlichen Freistoßtreffers. Doch dann schlug die Stunde von 1860-Kapitän Michael Summerer: In der 66. Minute traf er zum 1:2-Anschluss. Und dann kam es, wie es kommen musste: in der fünften (!) Minute der Nachspielzeit erzielte Summerer den Ausgleich und die Feierlichkeiten konnten beginnen!

Der TSV Wasserburg spielt in der Relegation um die Bayernliga – dank des 2:0-Siegs gegen den Kirchheimer SC. Lange zeit sah es sogar so aus, als ob Wasserburg direkt aufsteigen würde. Bis das Rosenheim-Wunder in der Nachspielzeit geschah. So ist die Saison der Löwen noch nicht vorbei, die nervenaufreibende Extraschicht wartet!

Der TSV Murnau erledigte seine Hausaufgaben und steht doch mit leeren Händen da. In doppelter Überzahl traf Adelwart doppelt, sowie Erhard. Und dennoch: Die jungen Murnauer spielten dennoch eine ganz starke Saison und beenden diese mit 71 Punkten auf dem dritten Platz.

Was für ein letztes Spiel des FC Schwabing! Die Münchner zerlegen den SB Cheimgau Traunstein mit 7:1 und das nach 0:1-Rückstand durch den scheidenden Julian Höllen. in der Folge zerfiel der SBC in alle Einzelteile, Kruse durfte einen Dreierpack feiern!

Relegation für den SV Dornach, das stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Nach dem Trainerbeben, Wastl und Ring wurden kurz zuvor entlassen, sammelte der SVD Selbstvertrauen für die Extrarunde. Knapp besiegten die Dornen das Tabellenschlusslicht SVN München, die in der nächsten Saison in der Bezirksliga antreten müssen.

Was für eine Moral von Karlsfeld! Nach 0:2-Rückstand zur Pause drehte Eintracht auf und drehte das Spiel auf 4:2. Renner zweiter Treffer kam zu spät. Damit steht fest: Karlsfeld darf sich Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, es geht in die Relegation!

Tränen stattdessen in Garmisch-Partenkirchen. Der 1. FC muss den Gang in die Bezirksliga antreten – nach drei Jahren Landesliga. Gegen den ESV Freilassing, die sich von Trainer Albert Deiter verabschiedeten, kam GAP nicht über ein 2:2 hinaus. Solleder traf doppelt für die Gäste.

Das Münchner Derby geht an den SV Aubing! in einer ereignisreichen Partie gewann das Team von patrick Ghigani mit 3.2 gegen Wacker München. Beide Aufsteiger halten die Klasse und treffen auch in der kommenden Saison aufeinander.