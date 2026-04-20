LL SO 🗣: Rosenheim muss am Ende zittern – Stjepanovic-Show in Haching Der 30. Spieltag der Landesliga Südost Bayern von Sarah Georgi · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 Rosenheim gewann auch in Dornach und ist nun Tabellenführer. – Foto: Marc Marasescu

Am Sonntag fegte Unterhaching II den FC Unterföhring dank eines Viererpacks durch Laris Stjepanovic vom Platz und der SVN München holte einen Punkt gegen Schwabing. Der Spieltag in Übersicht.

Spiele am Sonntag:

Der FC Schwabing trennte sich remis vom Schlusslicht. Dabei bescherte Giacinto Sibilia den Gastgebern zunächst die Führung (42.). Nach der Pause war das Glück auch vorerst auf Seiten der Schwabinger. Manuel Ntum erhöhte durch ein Eigentor auf 2:0 (47.). Der SVN ließ sich aber nicht unterkriegen: Youssuf Hassan verkürzte auf 2:1 (59.), etwas später glich Edward Johnson mit seinem Treffer zum 2:2 aus (61.).

FC Schwabing 56 – SVN München 2:2

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Noah Schad, Nicolas Reinhart, Jonas Jehle (78. Louis Schmidt), Florian Mayer, Flint Kapusta, Marco Musso (61. Vincent Halmbacher), Bendix Kruse (85. Ivan Mijatovic), Maurice Koller (53. Niklas Tatzer), Giacinto Sibilia, Tom Julius Schütte (70. Noah Becker) - Trainer: Steven Zepeda

SVN München: Stanislav Stankic, Christ Emmanuel Makangilu, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Juro Blazevic, Yassin Ayed, Ismail Ben Ali (86. Israel Quintero Salazar), Oleksandr Kolomiiets (46. Youssuf Hassan) (77. Altan Duman), John Papi (71. Juri Falch), Edward Johnson, Jakub Stolarski (70. Hayati Yilmaz) - Trainer: Gökhan San

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Giacinto Sibilia (42.), 2:0 Manuel Ntum (47. Eigentor), 2:1 Youssuf Hassan (59.), 2:2 Edward Johnson (61.)





Die SpVgg Unterhaching II empfing am Sonntagnachmittag den FC Unterföhring. Nach zwei Niederlagen in Folge konnten die Vorstädter wieder jubeln. Christopher Negele startete das Torfestival der Gastgeber und traf zum 1:0 (30.). Anschließend erhöhte Laris Stjepanovic auf 2:0 (37.). Im zweiten Durchgang schoss Stjepanovic Tore wie am laufenden Band und sicherte den Vorstädtern mit einem Viererpack den 5:0-Heimsieg (47./49./82.). SpVgg Unterhaching II – FC Unterföhring 5:0

SpVgg Unterhaching II: José Kohler, Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Marinus Spann, Philipp Knörchen, Nino Hodzic (74. Lapo Klee), Daris Ibraković, Samuel Weiß, Jason Eckl (46. Gabriel Freimuth), Laris Stjepanovic, Christopher Negele - Trainer: Thomas Kasparetti

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Tivadar Filotas (46. Emre Gümüs), Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Hendrik Geiler, Luis Fischer (73. Matej Stjepic), Florian Orth, Ove Richter (46. Razvan Marian), Maick Antonio, Fabian Porr, Vincent Gmelch - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggendorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Christopher Negele (30.), 2:0 Laris Stjepanovic (37.), 3:0 Laris Stjepanovic (47.), 4:0 Laris Stjepanovic (49.), 5:0 Laris Stjepanovic (82.) Spiele am Samstag:

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Die ersten zehn Minuten waren wir oft zu weit weg von den Gegenspielern und haben keinen echten Zugriff gefunden. Ab der zehnten Minute hat sich das jedoch klar verändert. Von da an waren wir präsent, haben viele Torchancen herausgespielt und kurz vor der Halbzeit hat Noah Markulin dann Edis Muhameti in der Tiefe bedient. Er ist allein aufs Tor zugelaufen und hat aus halbrechter Position das 1:0 gemacht. Bis zur 80. Minute waren wir aus meiner Sicht drückend überlegen, hatten zahlreiche Möglichkeiten, die wir aber nicht genutzt haben. So kam es, wie es oft kommt, dass man in den letzten zehn Minuten noch einmal zittern muss. Das haben wir aber gut über die Zeit gebracht, und am Ende war es ein hochverdienter 1:0-Erfolg.« Der SV Dornach empfing den TSV 1860 Rosenheim. Ein Tor machte den Unterschied. Edis Muhameti schoss den Siegtreffer in der 41. Spielminute. Simon Fischer sah kurz vor Schluss noch gelb-rot. Durch den Patzer von Wasserburg am Freitag springt Rosenheim mit 64 Punkten auf den ersten Tabellenplatz. SV Dornach – TSV 1860 Rosenheim 0:1

SV Dornach: Leon Cuni, Manuel Wagatha, Markus Buck (28. Simon Hamdard), Simon Reitmayer (81. Manuel Ring), Alexander Mrowczynski, Hugo Heise (61. Felix Partenfelder), Marko Todorovic, Noël Pfeiffer (72. Simon Kampmann), Can Bozoglu, Fabian Aicher, Lorenz Scholz (68. Adama Diarra) - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal, Liam Markulin (86. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Zaeem Syed, Leon Tutic, Edis Muhameti (91. Denis Stojcic), Noah Markulin (65. Audai Elghatous) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Edis Muhameti (41.)

Gelb-Rot: Simon Fischer (90./TSV 1860 Rosenheim/)



