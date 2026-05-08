LL SO: Rosenheim kurz vor Meisterschaft - auch Kirchheim siegt klar

Steht kurz vor der Meisterschaft: Der TSV 1860 Rosenheim. – Foto: Sven Leifer

Am Freitagabend konnte Rosenheim mit seinem Heimsieg über Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Außerdem bezwang Kirchheim Hallbergmoos-Goldach. Der Spieltag in der Übersicht.

Noch darf der TSV 1860 Rosenheim nicht Meister der Landesliga Südost nennen, die Zeichen verdichten sich jedoch. Mit dem 3:0-Heimsieg über den ESV Freilassing machte Rosenheim klar Druck auf den TSV 1880 Wasserburg, die am Sonntag beim FC Schwabing München ranmüssen.

Zum Spiel: Edis Muhameti brachte die Hausherren bereits nach zwei Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße, eine halbe Stunde später stellte er auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe Michael Summerer die letzten Zweifel kurz vor Schluss beseitigte (89.). Sollte Wasserburg am Sonntag bei Schwabing München nicht gewinnen, wird Rosenheim auf dem Sofa Meister. Andernfalls hat es der TSV am letzten Spieltag selbst in der Hand, ein Punktgewinn würde dann schon reichen.

TSV 1860 Rosenheim – ESV Freilassing 3:0

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal (90. Auron Hetemi), Liam Markulin (81. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Zaeem Syed, Edis Muhameti (90. Denis Stojcic), Audai Elghatous (73. Johann Ngounou Djayo), Noah Markulin (85. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller (59. Raul Miclos), Maximilian Streibl (30. Rejan Kryezi), Dominik Krein (70. Rodi Hussein), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Molos Bajgora), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (54. Tobias Frisch) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 414

Tore: 1:0 Edis Muhameti (2.), 2:0 Edis Muhameti (33.), 3:0 Michael Summerer (89.)

Gelb-Rot: Felix Bischoff (84./ESV Freilassing/)