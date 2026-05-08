LL SO: Rosenheim kurz vor Meisterschaft - auch Kirchheim siegt klar

Am Freitagabend konnte Rosenheim mit seinem Heimsieg über Freilassing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Außerdem bezwang Kirchheim Hallbergmoos-Goldach. Der Spieltag in der Übersicht.
Noch darf der TSV 1860 Rosenheim nicht Meister der Landesliga Südost nennen, die Zeichen verdichten sich jedoch. Mit dem 3:0-Heimsieg über den ESV Freilassing machte Rosenheim klar Druck auf den TSV 1880 Wasserburg, die am Sonntag beim FC Schwabing München ranmüssen.
Zum Spiel: Edis Muhameti brachte die Hausherren bereits nach zwei Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße, eine halbe Stunde später stellte er auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand, ehe Michael Summerer die letzten Zweifel kurz vor Schluss beseitigte (89.). Sollte Wasserburg am Sonntag bei Schwabing München nicht gewinnen, wird Rosenheim auf dem Sofa Meister. Andernfalls hat es der TSV am letzten Spieltag selbst in der Hand, ein Punktgewinn würde dann schon reichen.
TSV 1860 Rosenheim – ESV Freilassing 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal (90. Auron Hetemi), Liam Markulin (81. Edon Xhelili), Florian Grundner, Michael Summerer, Zaeem Syed, Edis Muhameti (90. Denis Stojcic), Audai Elghatous (73. Johann Ngounou Djayo), Noah Markulin (85. Luis Lehmann) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl, Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Marius Koller (59. Raul Miclos), Maximilian Streibl (30. Rejan Kryezi), Dominik Krein (70. Rodi Hussein), Felix Bischoff, Simon Hafner (67. Molos Bajgora), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (54. Tobias Frisch) - Trainer: Albert Deiter
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 414
Tore: 1:0 Edis Muhameti (2.), 2:0 Edis Muhameti (33.), 3:0 Michael Summerer (89.)
Gelb-Rot: Felix Bischoff (84./ESV Freilassing/)
Der Kirchheimer SC besiegte den VfB Hallbergmoos-Goldach ebenfalls mit 3:0. Steven Toy traf in der fünften Minute für Kirchheim, Luca Mauerer erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff (42.). Nach etwas mehr als einer Stunde steuerte Marco Flohrs den letzten Treffer der Partie bei. Kirchheim klettert mit dem Sieg vorerst auf den sechsten Platz, Hallbergmoos ist Fünfter.
Kirchheimer SC – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:0
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Florian Rädler (13. Marco Flohrs), Sebastian Zielke, Matthias Ecker (58. Luis Sailer Fidalgo), Raphael Schneider, Steven Toy (80. Thomas Branco De Brito), Marco Wilms (71. Maximilian Baitz), Korbinian Vollmann (66. Sami Benrabh), Jan Köhler, Luca Mauerer, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Daniel Müller, Valentin Thalmeier (46. Duje Vukman), Tobias Krause, Florian Schmuckermeier (46. David Küttner), Arian Kurmehaj (69. Luke Nauen), Simon Werner (46. Moritz Sassmann), Valentin Bamberger (46. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 199
Tore: 1:0 Steven Toy (5.), 2:0 Luca Mauerer (42.), 3:0 Marco Flohrs (64.)