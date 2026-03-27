 2026-03-25T14:09:28.761Z

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LL SO: Remis in Hallbergmoos – Rosenheim setzt Serie fort

27. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 Rosenheim besiegte den Kirchheimer SC.
Der TSV 1860 Rosenheim besiegte den Kirchheimer SC. – Foto: Marc Marasescu

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Ein weiterer spannender Spieltag der Landesliga Südost steht auf dem Programm. Bereits am Freitagabend kommt es zu interessanten Paarungen. Der VfB Hallbergmoos eröffnet den Spieltag im Heimspiel gegen Kastl. Außerdem trifft 1860 Rosenheim auf den Kirchheimer SC und kann den Druck auf Spitzenreiter Wasserburg erhöhen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
2
2
Abpfiff

Punkteteilung im Stadion am Airport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Kastl trennen sich 2:2-Unentschieden. Für die Hausherren war die erste Halbzeit zum Vergessen. Nach nur einer Minute gelang Kastl der Führungstreffer. Christoph Hoffmann brachte die Gäste in Führung (1.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Sebastian Spinner sogar auf 2:0 (44.). In der zweiten Halbzeit folgte die Reaktion der Hausherren. Erst erzielte Arian Kurmehaj den Anschlusstreffer (51.), dann glich Hallbergmoos durch Valentin Bamberger aus (70.). Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kastl 2:2
VfB Hallbergmoos-Goldach: Fabian Müske, Carl Opitz, Jonas Mayr, Daniel Müller (46. Valentin Thalmeier), David Küttner, Tobias Krause (67. Valentin Bamberger), Arian Kurmehaj, Andreas Kostorz, Simon Werner, Luke Nauen, Julian Kristo (73. Fabian Diranko) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (67. Dominik Grothe), Manuel Kellermann, Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Sebastian Spinner, Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Philipp Hofmann, Timo Oberreiter, Michael Renner (90. Nevio Pichler) - Trainer: Harald Mayer
Schiedsrichter: Johannes Hoffmeister - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Christoph Hoffmann (1.), 0:2 Sebastian Spinner (44.), 1:2 Arian Kurmehaj (51.), 2:2 Valentin Bamberger (70.)

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
3
0
Abpfiff

Die Serie des TSV 1860 Rosenheim setzt sich fort. Im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC siegten die Gastgeber mit 3:0.

Den Führungstreffer für die Rosenheimer erzielte Edis Muhameti (60.). Die Gäste fanden in der Folge keine Antwort. In der Schlussphase erhöhte Leon Tutic (84.), ehe Denis Ünal den Deckel auf die Partie setzte (90.). 1860 rückt bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Wasserburg heran.

TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 3:0
TSV 1860 Rosenheim: Simon Hamburger, Steven Khong-In, Simon Fischer, Deniz Ünal, Denis Stojcic, Liam Markulin (63. Audai Elghatous) (90. Lucas Gratt), Florian Grundner, Michael Summerer, Leon Tutic, Edis Muhameti, Noah Markulin (63. Audai Elghatous) - Trainer: Wolfgang Schellenberg
Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke (80. Korbinian Vollmann), Marinus Bachleitner (78. Thomas Branco De Brito), Luis Sailer Fidalgo, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (58. Marco Flohrs), Luis Sako (78. Matthias Ecker), Leon Reilhac, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph (58. Peter Schmöller) - Trainer: Steven Toy
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Edis Muhameti (60.), 2:0 Leon Tutic (84.), 3:0 Deniz Ünal (90.+3)

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
SVN München
SVN MünchenSVN München
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
16:00

Spiele am Sonntag

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:30