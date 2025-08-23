LL SO: Remis im Topspiel - Murnau schießt Hallbergmoos ab

Der TSV Murnau gewann deutlich. – Foto: Markus Nebl

Am 8. Spieltag in der Landesliga Südost ist der TSV Wasserburg nach einem Sieg gegen den SV Aubing an die Tabellenspitze gesprungen. Der TSV Kastl ließ dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen keine Chance. Am Samstag gab es keinen Sieger im Verfolgerduell zwischen dem SV Dornach und dem ESV Freilassing. Der VfB Hallbergmoos-Goldach unterlag deutlich beim TSV Murnau.

Spiele am Samstag:

Im Verfolgerduell zwischen dem Aufsteiger SV Dornach und dem ESV Freilassing gab es keinen Sieger. In der Anfangsphase gingen die Gastgeber in Führung. Simon Kampmann traf bereits nach elf Zeigerumdrehungen ins Eckige. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen der Ausgleich. Tim Bageritz egalisierte nach 69. Minuten. Fünf Minuten später kassierte Daniel Aschauer die gelb-rote Karte. Der ESV brachte das Unentschieden in der Folge in Unterzahl über die Zeit.

SV Dornach – ESV Freilassing 1:1

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha (85. Markus Hanusch), Markus Buck, Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Felix Partenfelder, Simon Kampmann, Dominik Beutler (75. Sebastian Mandler), Soufian Tauber, Fabian Aicher - Trainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

ESV Freilassing: Matej Markovic, Christian Niederstrasser (60. Rodi Hussein), Georg Wieser, Nemanja Radosavljevic, Marius Koller, Simon Schlosser, Felix Bischoff (71. Rejan Kryezi), Tim Bageritz (80. Tobias Frisch), Daniel Aschauer, Timo Portenkirchner, Mark Kremer (60. Dominik Krein) - Trainer: Albert Deiter

Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggenau)

Tore: 1:0 Simon Kampmann (11.), 1:1 Tim Bageritz (69.)

Gelb-Rot: Daniel Aschauer (74./ESV Freilassing/)

Der TSV Murnau meldet sich eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurück. Das Team aus dem Werdenfelser Land ließ dem VfB Hallbergmoos-Goldach am Samstagnachmittag keine Chance. Dabei waren die Gäste zwischenzeitlich auf Kurs Punktgewinn. Georg Kutter erzielte nach 12 Minuten vom Punkt den einzigen Treffer im ersten Durchgang. Dem Elfmeter war ein Foulspiel vorangegangen. Nach dem Wiederanpfiff drehten dann beide Teams auf. Zuerst kam der VfB besser in die zweite Hälfte. Moritz Sassmann gelang nach 51. Minuten der Ausgleich für die Gäste. Danach zeigten sich die Murnauer gnadenlos. Nur fünf Zeigerumdrehungen später brachte Kutter den TSV endgültig auf die Siegerstraße. Wieder traf der Routinier aus elf Metern. Maximilian Nebel erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde auf 3:1. Der Treffer von Bastian Adelwart nur wenig später war dann die Entscheidung. In der Schlussphase erzielte Konstantin Ott nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Aktion den fünften Treffer. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit betrieb Emil Kierdorf aus Sicht der Gäste nur noch Ergebniskosmetik. TSV Murnau – VfB Hallbergmoos-Goldach 5:2

TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Tizian Schatto, Georg Kutter, Bastian Adelwart (76. Fabian Heiland), Jannis Braun, Sanel Dacic (83. Konstantin Ott), Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl, Murat Höbekkaya (67. Fabian Erhard) - Trainer: Martin Wagner

VfB Hallbergmoos-Goldach: David Hundertmark, Christoph Mömkes, Jonas Mayr, Valentin Thalmeier (85. Alexandros Tzikas), David Küttner, Florian Schmuckermeier (85. Andreas Giglberger), Yannick Sassmann, Moritz Sassmann (54. Duje Vukman), Arian Kurmehaj (68. Valentin Bamberger), Andreas Kostorz, Emil Kierdorf - Trainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Georg Kutter (12. Foulelfmeter), 1:1 Moritz Sassmann (51.), 2:1 Georg Kutter (56.), 3:1 Maximilian Nebl (65.), 4:1 Bastian Adelwart (72.), 5:1 Konstantin Ott (84.), 5:2 Emil Kierdorf (88.) Spiele am Sonntag: Spiele am Freitag:

Nicht den Hauch einer Chance hatte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bei seinem Gastspiel beim TSV Kastl. Vor 235 Zuschauern gingen die Gäste durch Moritz Müller zunächst in Führung. Dadurch ließen sich die Gastgeber jedoch nicht beeindrucken. Sechs Tore schenkten die Männer von Harald Mayer ihrem Gegner ein. Sebastian Spinner trug sich dabei gleich zweimal in die Torschützenliste ein. TSV Kastl – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 6:1

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (80. Jonas Berreiter), Daniel Bruckhuber, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner, Josef Spermann (62. Samuel Stutz), Christoph Hoffmann (70. Maximilian Damoser), Marco Unterholzner (80. Raphael Kamhuber), Philipp Hofmann (70. Timo Oberreiter), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger - Trainer: Harald Mayer

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Nicolai Bierling, Elian Schmitt, Lukas Kunzendorf (83. Sebastian Stechele), Jonas Schrimpf, Quirin Wellenstein (55. Mouhammadou Ndiaye), Philipp Solleder (62. Christoph Lössl), Robin Reiter (83. Engin Kournaz), Jonas Poniewaz, Moritz Müller - Trainer: Markus Ansorge

Schiedsrichter: Matthias Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 235

Tore: 0:1 Moritz Müller (21.), 1:1 Philipp Hofmann (29.), 2:1 Dominik Grothe (32.), 3:1 Sebastian Spinner (40.), 4:1 Michael Renner (47.), 5:1 Sebastian Spinner (58.), 6:1 Timo Oberreiter (90.)

Der TSV Wasserburg bleibt Spitzenreiter. Gegen den SV Aubing München drehten die Gastgeber einen Rückstand. Den Führungstreffer der Gäste durch Thomas Graml drehten George Dumitru und Daniel Kononeko in eine 3:1-Führung. In der Nachspielzeit verkürzte Thomas Graml noch einmal für die Gäste. TSV 1880 Wasserburg – SV Aubing München 3:2

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Matthias Rauscher, Maximilian Biegel, Tizian Rudolph, Leon Simeth (87. Dominik Brich), Bruno Ferreira Goncalves (78. Josef Stellner), Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru, Dominik Köck (82. Johannes Lindner), Thomas Voglmaier (55. Robin Ungerath), Vinzenz Egger (55. Daniel Kononenko) - Trainer: Florian Heller

SV Aubing München: Ali Boraze, Thomas Graml, Vendim Sinani, Gabriel Slipac, Michael Appiah (75. Abdulbassit Djobo), Aldin Bajramovic, Leo Tomic (85. Milonga José), Abdul Bangura (85. Filippos Koliantzas), Claudio Milican (70. Moritz Räder), Faris Hero, Lionel Ndasi (73. Abdelilah Erraji) - Trainer: Patrick Ghigani

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer: 365

Tore: 0:1 Thomas Graml (42.), 1:1 George Dumitru (66.), 2:1 Daniel Kononenko (67.), 3:1 George Dumitru (74.), 3:2 Thomas Graml (90.+4)

Echte Comeback-Qualitäten bewies der TSV Grünwald bei seinem Gastspiel in Traunstein. Die Gastgeber führten durch die Treffer von Michael Steinbacher und Arber Tafilag nach 22. Minuten bereits mit 2:0. Marcel Kosuch und Leander Bublitz glichen für die Gäste aus Grünwald aus. Den Siegtreffer für Grünwald erzielte David Halbich in der Nachspielzeit per Elfmeter. SB Chiemgau Traunstein – TSV Grünwald 2:3

SB Chiemgau Traunstein: Stefan Schönberger, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (60. Lennard Schweder), Emil Tersteegen (82. Peter Horn), Patrick Dreßl, Gentian Vokri, Andrii Pelypenko (69. Sandro Discetti), Jonas Kranzfelder, Arber Tafilaj, Julian Höllen, Michael Steinbacher (66. Genti Krasniqi) (74. Elia Hufnagl) - Trainer: Gentian Vokri

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Nick Starke, Daniel Leugner, Michael Hutterer, Felix Triftshäuser, David Keller, David Halbich, Niklas Kern (74. Leander Bublitz), Marcel Kosuch - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Michael Steinbacher (6.), 2:0 Arber Tafilaj (22.), 2:1 Marcel Kosuch (59.), 2:2 Leander Bublitz (83.), 2:3 David Halbich (90.+5 Foulelfmeter)

Rot: Julian Höllen (11./SB Chiemgau Traunstein/)

Ein Sechs-Tore-Spektakel lieferten sich der TSV Eintracht Karlsfeld und der FC Unterföhring. Die Gäste aus Unterföhring gingen durch Hendrik Geiler früh in Führung. Diesen Rückstand drehte Jonas Kuhn mit einem Doppelpack zugunsten der Gastgeber. Noch vor der Pause sorgten die Treffer von Marvin Kretzschmar und Fabian Porr für die erneute Führung für die Elf von Trainer Sebastian Fritz. Für die Entscheidung sorgte Clovis Tokoro in der 74. Minute. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Unterföhring 2:4 TSV Eintracht Karlsfeld: Fabio di Salvo, Markus Huber (60. Cedric Drath), Jonas Eicher (46. Thomas Ettenberger), Felix Schimpfermann, Kerubel Kuflu (60. Florian Schrattenecker), Fabian Schäffer (70. Alexander Figler), Peter Wuthe, Jonas Kuhn, Tobias Beyer, Christoph Traub, Fabian Barth (80. Fabio Meikis) - Trainer: Fabio Meikis - Trainer: Christoph Traub - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Taha Bulut, Hendrik Geiler (76. Matej Stjepic), Tayfun Arkadas (82. Emre Gümüs), Burhan Bahadir, Florian Orth, Jonas Näther (87. Razvan Marian), Marvin Kretzschmar (65. Clovis Tokoro), Fabian Porr (91. Vincent Gmelch) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas

Schiedsrichter: Fabian Jürschik (Obermichelbach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Hendrik Geiler (14.), 1:1 Jonas Kuhn (18.), 2:1 Jonas Kuhn (36.), 2:2 Marvin Kretzschmar (42.), 2:3 Fabian Porr (44.), 2:4 Clovis Tokoro (74.) Spiel am Donnerstag: