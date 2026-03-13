 2026-03-13T07:45:35.464Z

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LL SO: Punkteteilung zwischen Hallbergmoos und Murnau

25. Spieltag der Landesliga Südost

von Luca Hayden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hallbergmoos empfängt am Freitagabend den TSV Murnau.
Der VfB Hallbergmoos empfängt am Freitagabend den TSV Murnau. – Foto: Stefan Schmiedel

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Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Zum Auftakt des 25. Spieltag der Landesliga Südost ist der TSV Murnau zu Gast im Stadion am Airport. Gegen den VfB Hallbergmoos steht ein Verfolgerduell an.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1
1
Abpfiff

Wilde Partie im Stadion am Aiport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Murnau trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden. Drei Spieler wurden in der engen Partie früher zum Duschen geschickt.

Schwung in die Partie kam erst in der zweiten Halbzeit. David Küttner brachte die Hausherren in Führung (60.). Nur sechs Minuten später antworteten die Gäste. Bastian Adelwart war es, der den Treffer zum 1:1 erzielte (66.). In der Folge flogen mit Tizian Schatto (Murnau), Tobias Krause und Julian Kristo (beide Hallbergmoos) drei Spieler mit gelb-rot vom Platz. Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.

VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Murnau 1:1
VfB Hallbergmoos-Goldach: Muck Riedmüller, Carl Opitz, Daniel Müller, Christian Wimmer (63. Valentin Thalmeier), David Küttner (83. Andreas Giglberger), Tobias Krause, Arian Kurmehaj, Johannes Petschner (63. Florian Schmuckermeier), Andreas Kostorz, Simon Werner (86. Luke Nauen), Julian Kristo (75. Duje Vukman) - Spielertrainer: Andreas Giglberger
TSV Murnau: Fabio Grund, Christoph Greinwald, Tizian Schatto, Nick Ostler (85. Phillip Mühlbauer), Michael Moser (81. Luis Zehetmeier), Jannis Braun, Sanel Dacic (59. Fabian Erhard), Fabian Heiland, Felix Lautenbacher, Maximilian Nebl (90. Maximilian Wörrle), Murat Höbekkaya (59. Bastian Adelwart) - Trainer: Martin Wagner
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 David Küttner (60.), 1:1 Bastian Adelwart (66.)
Gelb-Rot: Tizian Schatto (72./TSV Murnau/)
Gelb-Rot: Tobias Krause (80./VfB Hallbergmoos-Goldach/)
Gelb-Rot: Julian Kristo (88./VfB Hallbergmoos-Goldach/)

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SVN München
SVN MünchenSVN München
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
14:00

Spiele am Sonntag

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
14:00

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
14:30