LL SO: Punkteteilung zwischen Hallbergmoos und Murnau

Wilde Partie im Stadion am Aiport. Der VfB Hallbergmoos und der TSV Murnau trennen sich mit einem 1:1 Unentschieden. Drei Spieler wurden in der engen Partie früher zum Duschen geschickt.

Schwung in die Partie kam erst in der zweiten Halbzeit. David Küttner brachte die Hausherren in Führung (60.). Nur sechs Minuten später antworteten die Gäste. Bastian Adelwart war es, der den Treffer zum 1:1 erzielte (66.). In der Folge flogen mit Tizian Schatto (Murnau), Tobias Krause und Julian Kristo (beide Hallbergmoos) drei Spieler mit gelb-rot vom Platz. Nach 90 Minuten blieb es beim Remis.