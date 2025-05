LL SO: Pullach Gewinner im Keller - Freilassing & Rosenheim überzeugen

Konnte drei Punkte aus Unterföhring mitnehmen: Der SV Pullach. – Foto: Bernhard Schmöller

Am Freitagabend standen in der Landesliga Südost vier Partien auf dem Plan. Im Kampf um die Klasse konnte insbesondere Pullach aufatmen. Freilassing zerlegte Gastgeber Kirchheim in seine Einzelteile, auch Rosenheim konnte einen souveränen Sieg in der Fremde einfahren. Karlsfeld konnte die Partie gegen Forstinning nach anfänglichem Rückstand noch drehen. Der Spieltag im Überblick.

Spiele am Freitag

Der TSV 1860 Rosenheim konnte den SB Chiemgau Traunstein mit 3:0 besiegen. Raphael Lang erzielte kurz vor der Pause die Führung (43.), nach dem Seitenwechsel legte er das 2:0 nach (75.). Michael Summerer stellte in der 90. Minute auf 3:0. Rosenheim klettert auf den neunten Rang, Traunstein bleibt vorerst auf Platz 14. SB Chiemgau Traunstein – TSV 1860 Rosenheim 0:3

SB Chiemgau Traunstein: Issa Ndiaye, Hannes Kraus, Alexander Dreßl, Patrick Dreßl, Dennis Hrvoic (86. Elia Hufnagl), Sandro Discetti (74. Luca Paticchia), Gentian Vokri, Vegard Salihu (84. Danijel Majdancevic), Andrii Pelypenko, Mark Kremer (80. Michael Steinbacher), Sascha Marinkovic - Trainer: Danijel Majdancevic

TSV 1860 Rosenheim: Alin Goia, Malik Salkic, Auron Hetemi, Simon Fischer, Nick Scott, Lucas Gratt, Liam Markulin, Michael Summerer, Raphael Lang (84. Andre Schäpe), Edis Muhameti (74. Leonardo Papapicco), Steven Khong-In - Trainer: Helmut Lucksch

Tore: 0:1 Raphael Lang (43.), 0:2 Raphael Lang (75.), 0:3 Michael Summerer (90.)

Mit 5:0 hat der ESV Freilassing den Kirchheimer SC abgefertigt. Deutlich mitgeholfen hat dabei Sarp Doruk Düzgün, der in der achten Minute vom Platz flog. Zuvor schon gingen die Gäste in Führung, als Manuel Beck nach fünf Minuten netzte. Ein Eigentor von Denis Zabolotnyi brachte das 2:0 (23.). Die Tore drei und vier fielen noch im ersten Durchgang, die Torschützen waren Leon Windisch (33.) und Marco Schmitzberger (45.+1). Letztgenannter traf in der 89. Minute zum 5:0-Schlusspunkt. Freilassing schiebt sich zumindest vorübergehend auf den zehnten Platz, Kirchheim bleibt erstmal Sechster. Kirchheimer SC – ESV Freilassing 0:5

Kirchheimer SC: Sarp Doruk Düzgün, Florian Rädler (63. Lenny Gremm), Philipp Maiberger, Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito, Matthias Ecker (9. Nicolas Beilhardt), Denis Zabolotnyi (46. Marinus Bachleitner), Marco Wilms, Luis Sako, Tomislav Bagarić, Roman Prokoph (77. Fabian Czech) - Trainer: Steven Toy

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Markus Prechtl (63. Tim Bageritz), Christian Niederstrasser, Georg Wieser, Maurice Albers, Nemanja Radosavljevic (84. Julian Jung), Simon Schlosser (59. Dominik Krein), Maximilian Streibl, Manuel Beck (69. Ante Škaro), Marco Schmitzberger, Leon Windisch (63. Rodi Hussein) - Trainer: Albert Deiter

Tore: 0:1 Manuel Beck (5.), 0:2 Denis Zabolotnyi (23. Eigentor), 0:3 Leon Windisch (33.), 0:4 Marco Schmitzberger (45.+1), 0:5 Marco Schmitzberger (89.)

Rot: Sarp Doruk Düzgün (8./Kirchheimer SC/)

Der SV Pullach besiegte den FC Unterföhring mit 1:0, den Treffer des Tages erzielte Maxi Stapf in der 50. Spielminute. Für Pullach kann der Dreier im Kampf um die Klasse noch wichtig werden, aktuell steht der SVP auf Rang 15. Unterföhring steht im gesicherten Mittelfeld auf dem achten Platz. FC Unterföhring – SV Pullach 0:1

FC Unterföhring: Daniel Strauch, Darius Awoudja, Sahin Bahadir, Florian Orth, Vincent Heller (56. Tivadar Filotas), Burhan Bahadir, Atilla Arkadas, Maick Antonio (63. Nils Larisch), Marvin Kretzschmar (70. Anis Mulango), Clovis Tokoro, Gottfried Agbavon (63. Mohamed Majd Al Hosaini) - Trainer: Sebastian Fritz - Trainer: Tayfun Arkadas - Trainer: Stefan Behr

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Jonathan Nsanzimana, Maximilian Stapf, Keita Kawai, Christian Wimmer, Robin Hoffmann, Benedikt Holzmeier, Moriz von Boyen, Franjo Stanic (67. Josef Burghard), Sanntino Pandza (56. David Perl), Noah Kotb (87. Janosch Barho) - Trainer: Fabian Beigl - Trainer: Vinzenz Loistl - Trainer: Daniel Gitzel

Tore: 0:1 Maximilian Stapf (50.)

Im Kampf um den Nichtabstieg erlitt der VfB Forstinning beim TSV Eintracht Karlsfeld einen Dämpfer, man musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Dabei ging es gut los, Fabien Ngounou Djayo brachte die Führung herbei (15.). Erst nach dem Seitenwechsel hatte Karlsfeld eine passende Antwort parat - und die hatte es in sich. Jonas Eicher glich in der 59. Minute aus, nur fünf Minuten später drehte Christoph Traub das Spiel. Jener Traub erhöhte in der 75. Minute auf 3:1, kurz darauf brachte Dominik Pöhlmann die Entscheidung (81.). Mit dem 2:4 betrieb Stefan Zollner im Anschluss lediglich Ergebniskosmetik (83.). Karlsfeld klettert auf den elften Platz. Forstinning bleibt auf Rang 16. TSV Eintracht Karlsfeld – VfB Forstinning 4:2

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Markus Huber, Lukas Paunert, Jonas Eicher (84. Florian Schrattenecker), Marco Schlittmeier, Peter Wuthe (60. Pascal Sattelberger), Thomas Ettenberger, Dominik Schäffer (82. Tobias Beyer), Vitus Vochatzer (78. Dominik Pöhlmann), Christoph Traub (90. Fabian Schäffer), Martin Schön - Trainer: Markus Remlein - Trainer: Florian Beutlhauser

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Fabien Ngounou Djayo (78. Stefan Zollner), Korbinian Hollerieth (71. Noah Klemt), Dogukan Mumcu, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski (78. Espoir Mouketo), Aleksandar Aco Novakovic, Michael Appiah, Valentin Bamberger (71. Marco Rastel) - Trainer: Ivica Coric

Tore: 0:1 Fabien Ngounou Djayo (15.), 1:1 Jonas Eicher (59.), 2:1 Christoph Traub (64.), 3:1 Christoph Traub (75.), 4:1 Dominik Pöhlmann (81.), 4:2 Stefan Zollner (83.) Spiele am Samstag

