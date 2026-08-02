LL SO: Pfeiffer-Hattrick beschert Vorstädtern den ersten Dreier

Spiel am Sonntag

Nach zwei Niederlagen in Folge hat die SpVgg Unterhaching II wieder in die Erfolgsspur gefunden. Die Vorstädter setzten sich gegen den FC Moosinning mit 4:2 durch und feierten damit den ersten Dreier. Mann des Tages war Cornelius Pfeiffer, der mit einem Hattrick (17./51./64.) maßgeblichen Anteil am Heimsieg hatte. Den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer erzielte Samuel Weiß in der 21. Minute.

Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start. Fabian Ulitzka brachte den FC Moosinning bereits nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung. Die Hachinger drehten die Partie noch vor der Pause und bauten ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel weiter aus. Den Schlusspunkt setzte Mert Güzelarslan, der in der 66. Minute zum 4:2-Endstand traf.

SpVgg Unterhaching II – FC Moosinning 4:2

SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Samuel Krenzer, Luis Pfluger, Leonidas Mocquot (72. Philipp Knörchen), Samuel Weiß, Daris Ibraković (72. Niklas Pfeiffer), Jakob Schmid (78. Luis Lemke), Dominik Lindermeir, Kim Wolf (72. Nick Kaulfers), Cornelius Pfeiffer (72. Felix Müller), David Babic - Trainer: Jan zur Nieden

FC Moosinning: Daniel Auerweck (46. Paul Reiser), Tobias Hartmann (66. Yven Bölke), Maximilian Voelke (78. Stefan Haas), Nicolai Brugger, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mohamed Abdane (68. Elias Faust), Tobias Killer (46. Abdelaziz Abdane), Mert Güzelarslan, Can Bozoglu - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fabian Ulitzka (7.), 1:1 Cornelius Pfeiffer (17.), 2:1 Samuel Weiß (21.), 3:1 Cornelius Pfeiffer (51.), 4:1 Niklas Pfeiffer (64.), 4:2 Mert Güzelarslan (66.)

Spiele am Samstag

Der FC Wacker München konnte im vierten Anlauf die ersten drei Zähler der neuen Saison einfahren! Lordan Handanovic brachte die Gastgeber in der 13. Minute auf die Siegerstraße, David Topic machte kurz vor Schluss alles klar. Wacker ließ sich von der gelb-roten Karte kurz vor der Pause nicht beirren (Armando Tischer; 45.) und kann sich über den ersten Sieg freuen. Wacker ist nun 15., Freilassing rutscht auf Rang neun zurück. FC Wacker München – ESV Freilassing 2:0

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Theodor Ferner (62. David Topic), Leon Bauer, Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic (68. Norbert Bzunek), Alessandro Di Rosa, Nils Linden, Armando Tischer, Noah Kotb (79. Nam Max Nguyen), Lordan Handanovic (46. Jannik Bosnjak) - Trainer: Fabian Lamotte

ESV Freilassing: Matej Markovic, Georg Wieser (61. Marius Koller), Raul Miclos (46. Kaan Coskun), Tobias Schindler, Simon Schlosser, Dominik Krein, Rodi Hussein (79. Niclas Hofer), Arber Tafilaj, Timo Hofer (61. Tobias Frisch), Timo Portenkirchner, Molos Bajgora (30. Markus Prechtl) - Trainer: Goran Roksandic

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Lordan Handanovic (13.), 2:0 David Topic (81.)

Gelb-Rot: Armando Tischer (45./FC Wacker München/)