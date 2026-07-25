LL SO: Packendes Spiel in Forstinning – Schwabing äußerst souverän

Ein spannendes Spiel zeigte der VfB Forstinning gegen Lerchenau. – Foto: Roland Schäfer

Spätestens nach diesem Wochenende haben alle Teams der Landesliga Südost das erste Spiel "in the books". Am Samstag folgten der FC Wacker München gegen Schwabing und München-Lerchenau gegen Forstinning. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag:

Der FC Schwabing 56 hat beim FC Wacker München einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Bereits nach zehn Minuten brachte Bendix Kruse die Gäste in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Start. Mit dem knappen Vorsprung ging Schwabing in die Pause, ehe die Partie nach dem Seitenwechsel innerhalb weniger Minuten eine klare Richtung bekam. Julian Höllen erhöhte in der 51. Minute auf 2:0, kurz darauf legte Enes Kurban das dritte Tor nach. Wacker geriet damit früh in der zweiten Hälfte deutlich ins Hintertreffen und fand keinen Weg zurück in die Begegnung. Stattdessen baute Giacinto Sibilia den Vorsprung in der 86. Minute sogar auf 4:0 aus. Den Schlusspunkt setzte zwar Noah Kotb mit dem Ehrentreffer für die Gastgeber in der 90. Minute, am Ausgang der Partie änderte das jedoch nichts mehr. So nahm der FC Schwabing 56 nach einer torreichen zweiten Halbzeit einen klaren 4:1-Erfolg mit. FC Wacker München – FC Schwabing 56 1:4

FC Wacker München: Timur Engl, Leon Bauer, Anto Stipic, Matija Abazovic, Marko Filipovic, Alessandro Di Rosa (70. David Weixler), Lorenz Berntsen (46. Nils Linden), Jannik Bosnjak (75. Theodor Ferner), Adrian Lahi, Noah Kotb, Lordan Handanovic (46. Armando Tischer) - Trainer: Fabian Lamotte

FC Schwabing 56: Jonas Prier, Yannick Schad, Noah Schad, Flint Kapusta (46. Korbinian Benkel), Philipp Schuck, Bendix Kruse (72. Noah Becker), Maurice Koller, Enes Kurban (67. Edward Johnson), Felix Widmann, Giacinto Sibilia (80. Abdul Bandaogo), Julian Höllen (84. Thomas Hentschel) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen)

Tore: 0:1 Bendix Kruse (10.), 0:2 Julian Höllen (51.), 0:3 Enes Kurban (55.), 0:4 Giacinto Sibilia (86.), 1:4 Noah Kotb (90.)

Der VfB Forstinning sah lange Zeit wie der Sieger der Partie beim SV Nord München-Lerchenau aus. Dzemo Sefidanoski brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung und sorgte damit für den ersten Treffer des Tages. Diese Führung hatte bis weit in die Nachspielzeit der ersten Hälfte Bestand. Dann schlug der SV Nord München-Lerchenau doch noch zurück. Dominik Besel erzielte in der 17. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich und stellte die Partie noch vor dem Seitenwechsel wieder auf Anfang. Nach der Pause blieb es bei einem offenen Duell, in dem jedoch kein weiterer Treffer fallen sollte. Kurz vor dem Abpfiff wurde es für die Gastgeber noch einmal hektisch, als Nikolaos Mangasaros in der 90. Minute die Rote Karte sah. Am Ende blieb es beim 1:1, mit dem sich beide Mannschaften die Punkte teilten. SV Nord München-Lerchenau – VfB Forstinning 1:1

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (46. Niels Schneider), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Medhat Mekhimar (85. Mats Gebelein), Arbnor Segashi, Thomas Winterer (63. Vukasin Pajic), Dominik Besel, Martin Angermeir (46. Hüseyin Gümüs), Nico Karger - Trainer: Peter Zeussel

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Karlo Milicevic, Leo Gabelunke (45. Emir Yildirim), Dzemo Sefidanoski (67. Antonio Saponaro), Aleksandar Aco Novakovic (45. Michele Cosentino), Ajlan Arifovic (23. Leo Gabelunke) (45. Emir Yildirim), Anes Sefidanoski, Luca Mancusi, Cem Cevizci - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg)

Tore: 0:1 Dzemo Sefidanoski (39.), 1:1 Dominik Besel (45.+17)

Rot: Nikolaos Mangasaros (90./SV Nord München-Lerchenau/) Spiele am Freitag:

Der SV Aubing München hat sich beim SSV Eggenfelden knapp durchgesetzt und dabei ein frühes Tor über die Zeit gebracht. Bereits nach zehn Minuten schlugen die Gäste zu: Balthasar Zimmermann nutzte seine Gelegenheit und erzielte den einzigen Treffer des Nachmittags. Für Aubing war es ein Start, der sich später als entscheidend erweisen sollte. Eggenfelden musste damit nahezu die gesamte Partie einem Rückstand hinterherlaufen. Die Hausherren versuchten im weiteren Verlauf, wieder auf Gleichstand zu kommen, fanden jedoch keinen Weg zum Ausgleich. Auch mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten keine Veränderung mehr auf die Anzeigetafel. So blieb es bis zum Schlusspfiff bei dem knappen Vorsprung der Münchner. Nach 90 Minuten stand fest, dass Zimmermanns Treffer aus der Anfangsphase den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ausgemacht hatte. Der SV Aubing nahm damit drei Punkte aus Eggenfelden mit. SSV Eggenfelden – SV Aubing München 0:1

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier (72. Alessandro Marrazzo), Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck, Manasse Francisco, Ankido Abraham (65. Kevin Bergter), Yehor Kosiachenko (46. Simon Schie), Alexander Matschi (46. Blin Kelmendi), Laurin Hansbauer (83. Dominik Schäffler), Benedikt Huber, Sebastian Hager - Trainer: Daniel Blindhuber

SV Aubing München: Alexander Ladich, Thomas Graml, Abdulbassit Djobo (32. Christoph Sdzuy), Michael Appiah, Ben Damoah, Stefan Sirotko, Aldin Bajramovic (79. Ömer Haslak), Adonis Morina, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (83. Abdul Bangura), Faris Hero (66. Adam Zouaidi) - Trainer: Martin Buch

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 380

Tore: 0:1 Balthasar Zimmermann (10.)

Der TSV Murnau hat beim TSV Kastl früh die Richtung vorgegeben und sich am Ende deutlich mit 4:0 durchgesetzt. Bereits in der vierten Minute brachte Bastian Adelwart die Gäste in Front und sorgte damit für einen Auftakt nach Maß. Auch danach blieb Murnau die effektivere Mannschaft. Nach 28 Minuten war erneut Adelwart zur Stelle und erhöhte auf 2:0, womit die Gäste den Vorsprung bis zur Pause auf zwei Treffer ausbauten. Lange blieb es nach dem Seitenwechsel bei diesem Spielstand, ehe die Schlussphase noch einmal Tore bereithielt. Der eingewechselte Murat Höbekkaya trug sich in der 86. Minute erstmals in die Torschützenliste ein und machte den Auswärtserfolg endgültig perfekt. In der Schlussminute legte er per Foulelfmeter sogar noch das 4:0 nach. Damit schnürte auch Höbekkaya einen Doppelpack und rundete einen gelungenen Auftritt des TSV Murnau ab. Für Kastl gab es gegen die treffsicheren Gäste nichts zu holen. TSV Kastl – TSV Murnau 0:4

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann (67. Arjan Ademaj), Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Lukas Bürgel (86. Lucas Oldenburger), Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter, Manuel Schwaighofer (86. Jan Rieder), Alexander Fuchshuber (64. Lukas Auberger), Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger

TSV Murnau: Fabio Grund, Elias Richter, Christoph Greinwald, Philip Jarosch, Luis Zehetmeier (67. Leon Schlichting), Bastian Adelwart (64. Maximilian Nebl), Jannis Braun, Felix Lautenbacher, Jonas Schrimpf, Georg Kutter (74. Murat Höbekkaya), Fabian Erhard (64. Michael Moser) - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Elias Schriefer (Rathsmannsdorf)

Tore: 0:1 Bastian Adelwart (4.), 0:2 Bastian Adelwart (28.), 0:3 Murat Höbekkaya (86.), 0:4 Murat Höbekkaya (90. Foulelfmeter)

Marinus Bachleitner beförderte den Ball in der 28. Minute ins eigene Tor und brachte Türkgücü München damit in Führung. Mit dem 0:1 ging es in die Pause, ehe die Gäste direkt nach Wiederbeginn einen Rückschlag hinnehmen mussten. Torhüter Lukas Brandl sah in der 46. Minute die Rote Karte, sodass Türkgücü die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Trotzdem blieb die Mannschaft aus München auf Kurs. Mohamed Bekaj erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und verschaffte den Gästen eine deutlich bessere Ausgangslage. Kirchheim gelang es auch mit einem Mann mehr nicht, den Anschluss herzustellen. Stattdessen setzte der eingewechselte Marin Pudic in der 83. Minute den Schlusspunkt unter die Begegnung. So nahm Türkgücü München trotz langer Unterzahl einen klaren 3:0-Erfolg mit nach Hause. Kirchheimer SC – Türkgücü München 0:3

Kirchheimer SC: Maximilian Riedmüller, Thomas Branco De Brito (60. Sami Benrabh), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Kerim Özdemir (75. Jerome Tesfaye), Denis Zabolotnyi (12. Marco Flohrs), Jan Köhler, Luca Mauerer (79. Phil Appelt), Can Ritter, Hannes Wimmer, Peter Schmöller (65. Roman Prokoph) - Trainer: Maximilian Riedmüller

Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Mohamed Bekaj (65. Marin Pudic), Ivan Martinovic, Mert Sahin (49. Igor Maksimovic), Burhan Bahadir, Amar Cekic (93. Abdulrahman Hassirou), Mohamad Awata (61. Cengiz Basaran), Simeon Aleksandrov (85. Arijon Mehaj), Luan Redzepi - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: David Kern (Röthlein) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marinus Bachleitner (28. Eigentor), 0:2 Mohamed Bekaj (59.), 0:3 Marin Pudic (83.)

Rot: Lukas Brandl (46./Türkgücü München/)

Die Zuschauer in Unterföhring bekamen eine Partie mit reichlich Bewegung auf der Anzeigetafel zu sehen. Schon nach sechs Minuten brachte Erik Baer die Gastgeber in Führung, doch der Vorsprung hielt nicht lange. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte der VfB Hallbergmoos-Goldach die Begegnung durch Treffer von Martin Zentrich (22.) und Felix Günzel (24.) komplett. Plötzlich lag Unterföhring trotz des Traumstarts mit 1:2 zurück. Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Clovis Tokoro stellte in der 36. Minute den Gleichstand wieder her und sorgte dafür, dass es mit einem 2:2 in die zweite Halbzeit ging. Dort blieb die Partie offen, bis Daniel Gaedke knapp eine Viertelstunde vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte. Sein Tor zum 3:2 in der 76. Minute brachte den FC Unterföhring wieder auf die Siegerstraße. Nach einer Begegnung mit mehreren Wendungen behielten die Gastgeber schließlich das bessere Ende für sich. FC Unterföhring – VfB Hallbergmoos-Goldach 3:2

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch (88. Ove Richter), Vitus Asam, Valentin Gerstner, Noah Khayyal, Tayfun Arkadas (90. Vincent Gmelch), Razvan Marian (75. Nils Larisch), Clovis Tokoro (83. Maick Antonio), Erik Baer (90. Marvin Kretzschmar), Daniel Gaedke - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Vincent Heller - Trainer: Andreas Faber

VfB Hallbergmoos-Goldach: Sebastian Kolbe, Carl Opitz, Jonas Mayr (83. Valentin Bamberger), Daniel Müller, Benedikt Orth, Martin Zentrich (46. Fabian Diranko), David Küttner, Moritz Sassmann, Andreas Kostorz, Simon Werner (83. Tobias Krause), Felix Günzel (68. Emil Kierdorf) - Spielertrainer: Andreas Giglberger

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg)

Tore: 1:0 Erik Baer (6.), 1:1 Martin Zentrich (22.), 1:2 Felix Günzel (24.), 2:2 Clovis Tokoro (36.), 3:2 Daniel Gaedke (76.)

Der TSV Grünwald erwischte einen Auftakt nach Maß und lag bereits nach drei Minuten in Führung. Laris Stjepanovic brachte die Gastgeber früh in Front und sorgte für einen perfekten Start in die Partie. Die Freude darüber währte jedoch nicht allzu lange, denn die SB Chiemgau Traunstein fand schnell eine Antwort. Nach 19 Minuten verwandelte Maximilian Hosp einen Foulelfmeter zum Ausgleich und stellte die Begegnung wieder auf Anfang. Noch vor der Pause gelang den Gästen dann die Wende. Mihael Paranos traf in der 34. Minute zum 2:1 und drehte die Partie zugunsten der Traunsteiner. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen. Weitere Tore sollten im zweiten Durchgang nicht mehr fallen. So reichte der SB Chiemgau Traunstein eine starke erste Halbzeit, um die drei Punkte aus Grünwald mitzunehmen. Für den TSV blieb nach der frühen Führung am Ende nichts Zählbares zurück. TSV Grünwald – SB Chiemgau Traunstein 1:2

TSV Grünwald: Leon Cuni, Marco Bornhauser, Hendrik Geiler, Valentin Seebauer, Leonard Fuchs, Daniel Leugner, Michael Hutterer, George Dumitru (64. David Lucksch), David Halbich (80. Lorenz Weber), Laris Stjepanovic, Philipp Moehring (56. Diego Jungwirth) - Trainer: Sebastian Koch

SB Chiemgau Traunstein: Kevin Ploc, Mihael Paranos, Maximilian Hosp, Andrii Pelypenko, Jonas Kranzfelder, Genti Krasniqi (83. Valton Avdullahi), Lucas Knauer, Rejan Kryezi (63. Noah Hufnagl), Nick Schreiber, Thomas Heuschneider (90. Leon Windisch), Malte Schorb (80. Elia Hufnagl) - Trainer: Gerald Straßhofer

Schiedsrichter: Stefan Krieger (Hainsbach)

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (3.), 1:1 Maximilian Hosp (19. Foulelfmeter), 1:2 Mihael Paranos (34.) Spiele am Sonntag: