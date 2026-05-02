LL SO: Murnau zerlegt Dornach – Karlsfeld schockt GAP

Der TSV Murnau trifft auswärts auf den SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

Es geht in die heiße Phase! Am 32. Spieltag kämpfte der SV Dornach gegen den Aufstiegsaspirant Murnau um den Klassenerhalt. Wasserburg hielt dem Druck gegen Schlusslicht SVN München stand. Grünwald empfing Haching II im brisanten Nachbarschaftsduell. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiele am Samstag:

Der TSV 1880 Wasserburg gab sich im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht SVN München keine Blöße und schickte die Gäste mit 5:0 nach Hause. Damit bleibt Wasserburg an Tabellenführer Rosenheim dran und steht weiter auf dem Relegationsplatz. Besonders hervorzuheben: Robin Ungerath erzielte einen Doppelpack und damit seine Saisontore 29 und 30.

TSV 1880 Wasserburg – SVN München 5:0

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Johannes Lindner, Dominik Brich, Maximilian Biegel (75. Dominik Köck), Leon Simeth (64. Michael Barthuber), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, George Dumitru (55. Daniel Kononenko), Danilo Dittrich, Robin Ungerath (82. Vinzenz Egger), Thomas Voglmaier (59. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller

SVN München: Marko Negic, Hayati Yilmaz, Israel Quintero Salazar, Nasim Khemissi, Manuel Ntum, Juro Blazevic, Altan Duman, Yassin Ayed, Ismail Ben Ali (53. Oleksandr Kolomiiets), John Papi, Juri Falch - Co-Trainer: Mentor Ptyqaj

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 275

Tore: 1:0 Leon Simeth (18.), 2:0 Robin Ungerath (30.), 3:0 Daniel Kononenko (61.), 4:0 Michael Barthuber (68.), 5:0 Robin Ungerath (72.)

Der TSV Murnau ließ dem SV Dornach keine Chance und gewann souverän mit 6:0. Die Drachen bleiben damit weiter im Aufstiegsrennen – lediglich zwei Punkte trennen sie vom Relegationsplatz. Bei den Hausherren ist dagegen das Stimmungsbild komplett gegenläufig. Der SVD bleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz und steht mit 31 Punkten auch nur noch drei Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. SV Dornach – TSV Murnau 0:6

SV Dornach: Leon Cuni, René Reiter (77. Markus Buck), Simon Reitmayer, Markus Hanusch (9. Dominik Beutler), Alexander Mrowczynski, Hugo Heise (46. Felix Partenfelder), Simon Kampmann (81. Noah Soheili), Leon Rexhaj, Adama Diarra (59. Lorenz Scholz), Can Bozoglu, Fabian Aicher - Spielertrainer: Manuel Ring - Trainer: Sebastian Wastl

TSV Murnau: Fabio Grund, Phillip Mühlbauer, Christoph Greinwald, Tizian Schatto, Fabian Heiland, Bastian Adelwart (66. Luis Zehetmeier), Michael Moser (77. Murat Höbekkaya), Jannis Braun (81. Fabian Erhard), Sanel Dacic, Felix Lautenbacher (84. Leon Schlichting), Maximilian Nebl - Trainer: Martin Wagner

Schiedsrichter: Julian Henning (Egglham) - Zuschauer: 166

Tore: 0:1 Phillip Mühlbauer (21.), 0:2 Jannis Braun (39.), 0:3 Jannis Braun (77.), 0:4 Phillip Mühlbauer (82.), 0:5 Felix Lautenbacher (84.), 0:6 Fabian Erhard (87.)

Abstiegskracher in Karlsfeld! Die Eintracht bezwang den 1. FC Garmisch-Aprtenkirchen mit 1:0 und schickt die Gäste damit auf den direkten Abstiegsplatz. Und das in Unterzahl: Bereits in der 38, Minute sah Paunert die Rote Karte. Das Tor des Tages erzielte Yilmaz in der 77. Minute vom Punkt. Eicher kassierte in der Nachspielzeit die Gel-Rote Karte und musste ebenfalls frühzeitig zum Duschen. TSV Eintracht Karlsfeld – 1.FC Garmisch-Partenkirchen 1:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Peter Wuthe (46. Markus Huber), Florian Schrattenecker (55. Fabian Schäffer), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (67. Willhelm Ampenberger), Lorent Ismajli (55. Deniz Yilmaz), Roman Gertsmann (88. Kilian Schestak) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

1.FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Jakob Jörg (70. Robin Reiter), Nicolai Bierling, Moritz Schwarz (79. Maximilian Heringer), Philippe Schulz, Mouhammadou Ndiaye (60. Christian Walter), Jonas Schrimpf, Christoph Lössl (56. Sebastian Stechele), Lucas Pfefferle, Philipp Solleder, Jonas Poniewaz (73. Quirin Wellenstein) - Trainer: Stefan Schwinghammer

Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Deniz Yilmaz (77. Foulelfmeter)

Rot: Lukas Paunert (37./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Gelb-Rot: Jonas Eicher (90./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Spektakel in Grünwald! Mit 3:5 unterlag der TSV Grünwald der SpVgg Unterhaching II. Mann des Spiels: Laris Stjepanovic, der gegen seinen Ex-Klub einen Hattrick schürte. Haching liegt damit mit 61 Toren auf Platz vier, Grünwald mit 56 Punkten einen Platz dahinter. TSV Grünwald – SpVgg Unterhaching II 3:5

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Fabian Traub, Daniel Leugner, David Lucksch, Michael Hutterer, Milan Zargar (68. Marcel Kosuch), David Keller, Yannick Frey, David Halbich - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

SpVgg Unterhaching II: Jose Kohler, Leo Kainz, Nicolas Böhnke, Nino Hodzic (46. Maximilian Guth), Philipp Knörchen, Samuel Weiß (80. Lapo Klee), Marinus Spann, Gabriel Freimuth, Daris Ibraković, Laris Stjepanovic, Gibson Adu - Trainer: Thomas Kasparetti

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Milan Zargar (7.), 1:1 Laris Stjepanovic (9.), 2:1 Daniel Leugner (15.), 2:2 Gibson Adu (25.), 2:3 Laris Stjepanovic (62.), 2:4 Gibson Adu (69.), 3:4 David Halbich (74.), 3:5 Laris Stjepanovic (82.)

Vor 200 Zuschauern legte der ESV Freilassing einen Blitzstart hin: Mark Kremer traf bereits in der 10. Minute zur Führung, ehe Georg Wieser nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause machte Timo Portenkirchner mit dem 3:0 (48.) früh alles klar. Armando Tischer gelang zwar der Anschlusstreffer für den FC Wacker München (71.), doch Tobias Frisch (81.) und erneut Portenkirchner (87.) sorgten mit ihren Treffern für den 5:1-Endstand. Freilassing feiert dank des Kantersiegs den vorzeitigen Klassenerhalt, während die Gäste weiter zittern müssen. ESV Freilassing – FC Wacker München 5:1

ESV Freilassing: Thomas Unterhuber, Georg Wieser, Marius Koller (46. Markus Prechtl), Tobias Schindler, Simon Schlosser (84. Christian Niederstrasser), Maximilian Streibl, Dominik Krein (46. Tobias Frisch), Felix Bischoff, Simon Hafner (63. Tim Bageritz), Timo Portenkirchner, Mark Kremer (63. Rejan Kryezi) - Trainer: Albert Deiter

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic, David Topic, Leonard Fuchs (46. Severin Buchta), Jonathan Nsanzimana, Norbert Bzunek (88. Julian Dolenga), Lorenz Berntsen, Jannik Bosnjak, Plator Doqaj (46. Armando Tischer), Jasmin Kadiric (46. Noah Kotb), Mohamad Awata (46. Matija Abazovic) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mark Kremer (10.), 2:0 Georg Wieser (15.), 3:0 Timo Portenkirchner (48.), 3:1 Armando Tischer (71.), 4:1 Tobias Frisch (81.), 5:1 Timo Portenkirchner (87.) Spiele am Donnerstag:

Der Kirchheimer SC blieb auch am Donnerstagabend weiterhin ungeschlagen. Die Elf von Steven Toy ließ seit fünf Partien keine Punkte mehr liegen und gewann am 32. Spieltag gegen den FC Schwabing. Marco Flohrs brachte die Gastgeber in Führung (25.). Giacinto Sibilia erzielte noch vor der Pause das 1:1 (31.), doch Jan Köhler erhöhet auf 2:1 (43.) und besiegelte so den Heimsieg der Kirchheimer. Im zweiten Durchgang fielen keine Tore. An der Tabellensituation änderte sich dennoch nicht: Kirchheim befindet sich mit 54 Punkten auf dem 7. Platz und Schwabing verbleibt mit 48 Zählern auf dem Konto einen Platz drunter.

Kirchheimer SC – FC Schwabing 56 2:1

Kirchheimer SC: Sebastian Kolbe, Sebastian Zielke, Matthias Ecker (71. Thomas Branco De Brito), Marinus Bachleitner, Luis Sailer Fidalgo, Marko Ereiz (52. Raphael Schneider), Marco Flohrs (74. Marco Wilms), Jan Köhler, Luca Mauerer, Sami Benrabh, Roman Prokoph - Trainer: Steven Toy

FC Schwabing 56: Valentin Meyer, Konstantin Steinmaßl, Yannick Schad, Nicolas Reinhart (73. Korbinian Benkel), Flint Kapusta, Marco Musso (46. Jonas Jehle), Philipp Schuck, Maurice Koller (80. Rafael Hinrichs), Niklas Tatzer (55. Moritz Wefelmeier), Giacinto Sibilia, Tom Julius Schütte (72. Thomas Hentschel) - Trainer: Steven Zepeda

Schiedsrichter: Gabriel Rau - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Marco Flohrs (25.), 1:1 Giacinto Sibilia (31.), 2:1 Jan Köhler (43.)

Der TSV Kastl gastierte in Traunstein und jubelte vor 386 Zuschauern über einen 3:1-Auswärtssieg. Der erste Durchgang blieb torlos. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit nah die Partie Fahrt auf: Michael Renner erzielte das 1:0 aus Sicht der Gäste (56.), ehe Sebastian Spinner etwas später auf 2:0 erhöhte (59.). Kenan Smajlovic ließ die Gastgeber noch einmal auf die Wende hoffe mit seinem Treffer zum 1:2 (75.), doch Renner besiegelte mit einem Doppelpack (76.) den 3:1- Auswärtssieg des TSV Kastl. SB Chiemgau Traunstein – TSV Kastl 1:3

SB Chiemgau Traunstein: Christoph Gruber, Hannes Kraus, Alexander Dreßl (86. Noah Hufnagl), Mihael Paranos, Patrick Dreßl, Maximilian Hosp, Sandro Discetti, Gentian Vokri, Kenan Smajlovic, Julian Höllen, Michael Steinbacher (63. Andrii Pelypenko) - Spielertrainer: Gentian Vokri

TSV Kastl: Andreas Peller, Josef Spermann (8. Daniel Bruckhuber), Manuel Kellermann, Samuel Stutz (83. Anton Kriner), Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Sebastian Spinner (90. Nevio Pichler), Christoph Hoffmann, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter (89. Maximilian Damoser), Michael Renner - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: David Kern (Röthlein) - Zuschauer: 386

Tore: 0:1 Michael Renner (56.), 0:2 Sebastian Spinner (59.), 1:3 Kenan Smajlovic (75.), 0:3 Michael Renner (75.)